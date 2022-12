Jennifer Lopez & Jennifer Garner tauschen Weihnachtsgeschenke aus – Hollywood Life

Galerie ansehen





Jennifer Lopez und Jennifer Garner bauen auf ihrer Beziehung auf, seit J.Lo Garners Ex geheiratet hat Ben Affleck Anfang dieses Jahres, und es scheint, dass die Schauspielerinnen bereit sind, die Feiertage gemeinsam zu feiern. Eine Quelle, die AUSSCHLIESSLICH erzählt wurde HollywoodLife dass sich die beiden Stars jetzt so gut verstehen, tauschen sie Weihnachtsgeschenke miteinander aus!

„Sie werden dieses Jahr zu Weihnachten Geschenke austauschen, sie haben eine großartige Beziehung“, erklärte der Insider. „Wegen der Kinder gibt es einen echten gegenseitigen Respekt und Wertschätzung.“ J.Lo teilt sich Zwillinge max und Emma14, mit ihrem Ex Marc Antonwährend Garner teilt Violett16, Seraphina13 und Sohn Sam, 10 mit Ex-Ben. „Sie sind so glücklich und das lässt einfach alles funktionieren“, fügte die Quelle hinzu.

Ein zweiter Insider wiederholte das Gefühl und erzählte HollywoodLife AUSSCHLIESSLICH, dass die Frauenfreundschaft in letzter Zeit viel stärker geworden ist. „J.Lo ist so dankbar, dass ihre Freundschaft mit Jen in den letzten Monaten sprunghaft gewachsen ist“, erklärte die Quelle. „Sie sind sich näher gekommen, seit sie und Ben ihre Romanze wieder vereint haben, aber die Freundschaft von J.Lo und Jens vertieft sich definitiv.“ Der Insider sagte weiter, dass die Hustler Star ist die „glücklichste“, die sie je war. „Sie hat ihr märchenhaftes Ende bekommen und ist dankbar, dass sie eine wirklich wunderbare Bindung zu Jen aufgebaut hat. Sie verstehen sich super und es könnte wirklich nicht besser laufen.“

J.Lo und Ben waren ein Thema, bevor der „Batman Vs Superman“-Star mit Garner zusammenkam. Im Jahr 2002 verlobte sich das It-Paar, nur um es 2004 wieder abzusagen. Ben heiratete dann Garner fast ein Jahr später und begrüßte ihre drei Kinder, bevor sie sich 2018 offiziell trennten. 2021 war „Bennifer 2.0“ an und der Rest ist Geschichte .

„J.Lo und Jennifer wissen, dass sie jetzt für immer Teil des Lebens des anderen sind, und sie haben auch erkannt, wie viel sie gemeinsam haben – besonders in Bezug auf die Elternschaft“, sagte eine dritte Quelle EXKLUSIV HollywoodLife. „Sie schreiben hin und her in Bezug auf ihre Kinder und sind beide so praktische Mütter, dass sie sich darüber wirklich verbunden haben. Sie werden sich über die Feiertage sehen und es gibt nur Liebe zwischen ihnen.“

Der dritte Insider fügte hinzu, dass J.Lo während der festlichen Jahreszeit ein „besonderes“ Geschenk für Garner überreichen wolle. „J.Lo weiß, dass Jen die Natur und Gartenarbeit liebt und wird ihr zu Weihnachten etwas in dieser Richtung schenken. J.Lo ist nicht wirklich der Outdoor-Typ, aber sie liebt es, dass Jen es ist.“

Ein Hoch auf die beiden Schauspielerinnen, die diese Weihnachtszeit voller Familienliebe gemacht haben!