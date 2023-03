Jennifer Garner En Samuel Affleck zijn een droomteam aan de rechtbank.

Het moeder-en-zoon-duo genoten van een avond samen kijken naar de wedstrijd van Los Angeles Lakers tegen de Golden State Warriors op 5 maart, waar ze werden gezien terwijl ze glimlachten terwijl ze aan de rechtbank zaten.

Voor de gelegenheid, Jennifer, die de 11-jarige en zijn zussen deelt Serafina14 en paars17, met ex-man ben Affleck– droeg een grijze trui en een zwarte skinny jeans. Ondertussen trok Samuel een blauw aan Stef Curry hoodie ter ondersteuning van de superster van de Warriors.

Het is duidelijk dat tijd doorbrengen met zijn ouders tijdens het kijken naar een potje basketbal iets is wat Samuel als een slam dunk beschouwt. In december werd de 11-jarige gezien terwijl hij met zijn vader aan de rechtbank zat terwijl ze Ben’s Boston Celtics tegen de Los Angeles Lakers zagen spelen in de Crypto.com Arena.

Samuels solo-avonden met elk van zijn ouders komen te midden van grote veranderingen in de Affleck-familie, aangezien Ben – die in 2015 van Jennifer scheidde voordat ze in 2018 hun scheiding afrondden – trouwde Jennifer Lopez in juli. En de ‘Let’s Get Loud’-zangeres heeft niets dan lof voor haar man en de 13 op weg naar de 30 star’s co-ouderschapsdynamiek.