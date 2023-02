Jennifer Coolidge verdient ongetwijfeld haar eigen troon, maar als ze het naar haar zin had, zou het een porseleinen troon zijn.

Na het vertellen van E! Nieuws dat ze zou toetreden tot het Marvel Cinematic Universe, de witte Lotus star onthulde wat haar ideale superkracht zou zijn als ze in een van de kaskrakers zou spelen.

“Ik zou een toilet in mijn huis hebben met een zeer hoog vermogen eronder”, vertelde ze exclusief aan E! Nieuwshoofdcorrespondent Keltie Ridder bij de SAG Awards 2023. “En als iemand erop kwam zitten, werden ze het universum in geschoten.”

Maar in dit universum heeft Jennifer al een superkracht… haar acteerprestaties, wat ertoe leidde dat ze wegliep met een SAG-prijs voor een uitstekende prestatie door een vrouwelijke acteur in een dramaserie voor Witte Lotus.

Het is een moment dat de 61-jarige niet als vanzelfsprekend beschouwt.

“Ik wil dat jullie allemaal weten dat ik zo dankbaar ben, zo dankbaar”, zei Jennifer nadat ze op 26 februari haar eerste SAG-trofee in ontvangst had genomen in het bijzijn van haar collega’s. “Weet je, je kunt geld geven aan vrienden en leuke dingen doen voor hen – en mensen houden van geld – en ik doe wat ik kan als je vrienden blut zijn.