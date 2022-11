Jennifer Aniston trauert um „Sweet Papa“ John Aniston

Jennifer Aniston ehrt das Leben und Vermächtnis ihres Vaters John Aniston.

Das Tage unseres Lebens Schauspieler starb am 11. November im Alter von 89 Jahren Freunde Alaun bestätigt. „Du warst einer der schönsten Menschen, die ich je kannte“, schrieb Jennifer am 14. November auf Instagram neben einer Reihe von Fotos mit ihrem Vater. „Ich bin so dankbar, dass du in Frieden in den Himmel aufgestiegen bist – und ohne Schmerzen. Und am 11.11. nicht weniger! Du hattest immer ein perfektes Timing. Diese Zahl wird jetzt für immer eine noch größere Bedeutung für mich haben.“

„Ich werde dich bis ans Ende der Zeit lieben“, schloss sie ihren Beitrag. „Besuch nicht vergessen.“

Erst vor fünf Monaten ehrte Jennifer, 53, ihren Vater während der Daytime Emmys, als er den Lifetime Achievement Award erhielt.

„Es ist eine Gelegenheit, nicht nur einer wahren Ikone in der Welt des Tagesfernsehens Tribut zu zollen, sondern auch die lebenslangen Errungenschaften eines großartigen und angesehenen Schauspielers anzuerkennen“, sagte sie in einer Videobotschaft. „Der zufällig auch mein Vater ist.“