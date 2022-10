Jennifer Aniston konfrontierte Matthew Perry mit seinem Drogenmissbrauch während der Friends-Jahre

CNN

—



Matthew Perry teilt weiterhin ehrliche Momente von seinem langen Weg zur Nüchternheit und den Kämpfen, die er während seines Laufs bei NBCs „Friends“ ertragen musste, während er zwischen Vicodin- und Alkoholsucht hin und her jojote.

In einem Auszug aus seinem neuen Buch „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing“ erzählt Perry, wie ihm ein Besuch von Costar Jennifer Aniston in seinem Wohnwagen klar machte, dass sein geheimes Verhalten in Bezug auf Alkohol gar nicht so geheim war.

„‚Ich weiß, dass du trinkst‘, sagte sie“, schreibt Perry, jetzt 53, in den Memoiren, in einem Auszug, der von der Times of London veröffentlicht wurde.

„Ich war längst über sie hinweg – seit sie begann, mit Brad Pitt auszugehen, ging es mir gut – und hatte genau ausgerechnet, wie lange ich sie ansehen musste, ohne dass es peinlich war, aber trotzdem war es niederschmetternd, mit Jennifer Aniston konfrontiert zu werden. Und ich war verwirrt“, fuhr er fort.

„‚Woran erkennst du das?‘ Ich sagte. Ich habe nie betrunken gearbeitet. ‚Ich habe versucht, es zu verbergen …‘“

An anderer Stelle in dem Auszug erwähnte Perry, dass er „nie“ high oder betrunken gearbeitet habe (obwohl er „sicherlich verkatert“ gearbeitet habe), und er sagte, dass er dank seiner Castmates weitgehend in der Lage sei, als Teil des überaus erfolgreichen „Friends“-Ensembles zu fungieren und wie sie „sich gruppieren würden [him] und Stütze [him] hoch“ wie ein verletzter Pinguin, der von den anderen Pinguinen gestützt wird.

„Ich war der verletzte Pinguin, aber ich war entschlossen, diese wunderbaren Menschen und diese Show nicht im Stich zu lassen“, schrieb er.

Aber an diesem Tag in Perrys Wohnwagen sagte Aniston ihm deutlich, dass er mit nichts davonkommen würde.

„‚Wir können es riechen‘, sagte sie auf eine seltsame, aber liebevolle Weise, und der Plural ‚wir‘ traf mich wie ein Vorschlaghammer“, schrieb Perry.

„‚Ich weiß, dass ich zu viel trinke‘, sagte ich, ‚aber ich weiß nicht genau, was ich dagegen tun soll.‘“

Der „Whole Nine Yards“-Star beschreibt in dem neuen Buch auch, wie sein Gewicht stark schwankte, weil die Pillen ihn krank machten und seinen Appetit linderten oder Alkohol ihm Blähungen verursachte.

„Sie können den Verlauf meiner Sucht verfolgen, wenn Sie mein Gewicht von Saison zu Saison messen – wenn ich Gewicht trage, ist es Alkohol; Wenn ich dünn bin, sind es Pillen. Wenn ich einen Spitzbart habe, sind das jede Menge Pillen.“

Perry verwies sogar auf bestimmte Punkte in der 10-Saison der Erfolgsserie und wies die Leser darauf hin, was zu dieser Zeit mit seiner Sucht los war.

„Am Ende der dritten Staffel verbrachte ich die meiste Zeit damit, herauszufinden, wie ich 55 Vicodin pro Tag bekomme – ich musste jeden Tag 55 haben, sonst würde mir so schlecht werden. Es war ein Vollzeitjob: Anrufe tätigen, Ärzte aufsuchen, Migräne vortäuschen, korrupte Krankenschwestern finden, die mir geben, was ich brauche“, schrieb Perry.

Der Schauspieler sagte kürzlich, er sei endlich bereit, seine Erfahrungen zu teilen, jetzt, wo er sicher auf der anderen Seite der Sucht ist.

„Ich wollte es teilen, als ich sicher war, nicht wieder auf die dunkle Seite von allem zu geraten“, sagte Perry gegenüber People über das Buch. „Ich musste warten, bis ich ziemlich sicher nüchtern war – und weg von der aktiven Krankheit Alkoholismus und Sucht – um alles aufzuschreiben. Und das Wichtigste war, ich war mir ziemlich sicher, dass es den Menschen helfen würde.“

„Friends, Lovers and the Big Terrible Thing“ von Matthew Perry erscheint am 1. November bei Headline.