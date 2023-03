CNN

Jenna Ortega had een bot om uit te kiezen toen ze verscheen in de hot wing-interviewshow ‘Hot Ones’, in een aflevering die donderdag uitkwam.

Op de vraag van gastheer Sean Evans of er een Gen Z-trope of tienerstereotype op tv te zien is dat onder haar huid kruipt, zei de 20-jarige acteur dat ze het gevoel heeft dat “het altijd de verwaande tiener is, de tiener met de slechte mond of een heleboel keer onintelligent, wat volgens mij niet waar is.

Ortega merkte op dat ze er “een beetje jonger” uitziet en daarom de afgelopen tien jaar in de meeste van haar rollen een tiener heeft gespeeld.

Misschien wel de meest bekende tiener die Ortega heeft geportretteerd, is de uitgestreken Wednesday Addams in de hitserie ‘Wednesday’ van Netflix, waarvoor ze eerder dit jaar werd genomineerd voor een Golden Globe. Voorafgaand aan “Wednesday” speelde ze in de Disney Channel-serie “Stuck in the Middle” als Harley Diaz, een tiener die door het leven navigeert als middelste kind. Die show liep van 2016 tot 2018.

Ortega is ook het laatste meisje in een van de grootste op tieners gerichte franchises in de recente Hollywood-herinnering, ze verscheen vorig jaar in “Scream” en keert binnenkort terug in “Scream VI” van deze maand met Hayden Panettiere, Melissa Barrera en OG ‘ Jaren ’90 “Scream” koningin Courteney Cox.

Met al haar ervaring in het spelen van verschillende tienerrollen, zei Ortega op “Hot Ones” dat ze wenste dat haar generatie “wat meer krediet kreeg”.

‘We kunnen soms slim zijn,’ voegde ze eraan toe, terwijl ze nauwelijks terugdeinsde voor de met hete saus bedekte vleugels die ze aan het eten was in de beroemde chatshow.