Het moment was bitterzoet. Zoals Jenn uitlegde: “Het was de meest vreselijke ervaring om seconden te hebben om je man te vertellen hoeveel je van hem houdt en te hopen dat hij echt de diepte van je liefde begrijpt terwijl agenten daar zwijgend aansporen om snel te handelen.”

Ze voegde eraan toe: “Het is alsof je weet dat je wereld ten einde loopt en je hebt 30 seconden om de mensen van wie je houdt te vertellen hoeveel je van ze houdt en hoop dat ze je liefde voelen en de omvang ervan begrijpen.”

Toen Jen wegliep van Sharrieff en Omar, herinnerde ze zich dat ze ‘de pijn, pijn en verdriet’ in de ogen van haar zoon had gezien. “Ik zeg een gebed terwijl ik loop en vraag om kracht”, schreef ze. “Ik draai me om om nog een laatste blik op mijn man en zoon te werpen. Ik zwaai nog een laatste keer naar ze voordat ik (sic) de deur binnenga. Mijn hele lichaam is verdoofd en ik heb het gevoel dat mijn leven ten einde loopt, en ik ben echt bang .”

Hoe heeft Jen zich in haar nieuwe leven gevestigd? “Ik voel me lichamelijk ziek. Ik heb het gevoel dat ik hier niet thuishoor”, voegde ze eraan toe. “Ik dacht dat ik dit kon doen, maar ik heb besloten dat ik het niet kan. Ik wil nu naar huis, maar ik weet dat dat onmogelijk is.”