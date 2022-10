Jen Shah bestreitet die Behauptung der Tamra-Richter, die BravoCon 2022 „abgestürzt“ zu haben

Echte Hausfrauen Ausführender Produzent Andy Cohen sprach Jens Abwesenheit während eines BravoCon-Panels am 16. Oktober an. „Sie bekennt sich schuldig. Ich denke, das war leider das Ende der Verlobung dort“, sagte er und fügte hinzu, dass er gerne die Gelegenheit hätte, sich hinzusetzen unten mit ihr zu reden, weil er „viele Fragen an sie“ hat.

Im Juli bekannte sich Jen der Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug und Geldwäsche in ihrem laufenden Betrugsfall auf Bundesebene schuldig. Jen – die auf ihre Verurteilung wartet – könnten maximal 30 Jahre Gefängnis drohen.

