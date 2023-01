Jen Beattie: Stars spielen für Schottland – aber ich habe noch Spiele für Arsenal in den Beinen | Fußball Nachrichten

Sportliche Fähigkeiten sind tief in der Beattie-Familie verankert. So sehr, dass Beattie in der internationalen Szene Schottlands in mehreren Sportdisziplinen ein bekannter Name ist.

Jen Beattie begann ihre Zusammenarbeit mit der schottischen Frauen-Nationalmannschaft in ihren Teenagerjahren, gab ihr Debüt als Seniorin im Alter von 16 Jahren und sammelte 144 Einsätze.

Sie war der Eckpfeiler der aufeinanderfolgenden Bewerbungen, um den Trend umzukehren, dass Schottland die großen Fußballwettbewerbe verpasste, und spielte ihre Rolle in erfolgreichen Kampagnen, um die Euro 2017 und die Weltmeisterschaft 2019 zu erreichen.

Ihr Vater, John Beattie, ist ein ehemaliges Rugby-Ass der schottischen und britischen Lions, während Bruder Johnnie sich kürzlich von einer erfolgreichen Rugby-Karriere zurückgezogen hat. Es ist eine mit Stars besetzte Besetzung.

Bild:

Jen Beattie hat ihren internationalen Rücktritt aus Schottland bekannt gegeben





Doch als Jen sich nach einer 15-jährigen Karriere an einen abgelegenen Ort in London setzt, um ihre Entscheidung zu besprechen, sich vom internationalen Fußball zurückzuziehen, ist sie erstaunlich bescheiden und bescheiden. „Danke, dass Sie gekommen sind“, sagt sie, bevor sie sich auf ihren Stuhl setzt und in den „Interview-Modus“ wechselt.

Beattie hat alles gewonnen, was es in der englischen Top-Liga zu gewinnen gibt, darunter den Titel in der Super League der Frauen, den League Cup und mehrere FA Cups der Frauen. Der Erfolg während ihrer Jahre als Vertreterin Schottlands wurde jedoch nicht in Besteck gemessen, sondern wurzelte in Entwicklung und Wachstum. „Wir wollten unser Spiel auf der Karte haben“, beschrieb sie treffend.

Eine Zeit, die ohne Trainingsspitze begann, näher am Breitenfußball als am Profifußball, endete damit, dass Schottland auf Platz 25 der offiziellen FIFA-Weltrangliste landete. Beattie bezeichnet die Flugbahn als „verrückt“ – im positiven Sinne.

„Als ich zum ersten Mal in die Nationalmannschaft berufen wurde, hatten wir noch nie ein großes Turnier erreicht. Das war immer das, was wir verfolgten“, erinnerte sie sich. „Die Europameisterschaft 2017 und die Weltmeisterschaft 2019 sind meine zwei besten Momente. Bei einer Weltmeisterschaft ein Tor zu erzielen, wird immer das Beste sein, was mir jemals passiert ist. Nicht nur, weil es bei einer Weltmeisterschaft war, sondern auch wegen der Geschichte dahinter.

„Mein Vater hatte auf demselben Feld beim Rugby für Schottland getroffen. Um diese Beziehung zu nehmen – Sport ist ein so großer Teil meiner Familie. Schottland zu vertreten war eine so große Rolle. Ich habe nicht viele Tore erzielt und er definitiv hat nicht viele Versuche erzielt. Es auf demselben Spielfeld geschafft zu haben – die Sterne standen auf einer Linie. Es war großartig.“

Bild:

Jen Beattie hat in dieser Saison fünf Mal für Arsenal in der WSL gespielt



Nichts wurde geschenkt. Damit der Frauenfußball in Schottland solche großen Sprünge nach vorne machen konnte, brauchte er Botschafter – Förderer, wenn man so will. Beattie wählt zwei dieser Persönlichkeiten aus – Erin Cuthbert von Chelsea und Caroline Weir von Real Madrid – die sie als die nächste Generation von Fackelträgern betrachtet.

Und obwohl sie beschreibt, dass sie enttäuscht ist, dass sie sich von ihrer persönlichen Reise verabschiedet hat, als das Team die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in diesem Sommer knapp verpasste – Schottland wurde in einem Play-off mit 0: 1 von der Republik Irland geschlagen -, ist sie dankbar dafür Teil einer der radikalsten Entwicklungen in der Geschichte des schottischen Spiels.

„Spieler wie Caroline Weir und Erin Cuthbert haben noch nicht einmal ihre Blütezeit erreicht“, sagte sie. „Sie werden sich weiterentwickeln, was ziemlich beängstigend ist. Wenn wir uns für die Weltmeisterschaft qualifiziert hätten, wäre ich natürlich dabei gewesen. Keine Frage.“

Als Beweis für ihre Demut hängte sie „wenn ich ausgewählt wurde“ an das Ende dieses Satzes.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Putellas antwortet auf Beatties Hemdentausch-Story!



Sie fuhr fort: „Das ist der Unterschied, das Timing. Ich hätte mich gerne nach einem Weltcup-Turnier verabschiedet. Während ich beteiligt war, haben wir uns für zwei große Turniere qualifiziert und zwei verpasst. Es fühlte sich einfach nach dem richtigen Zeitpunkt an, zurückzutreten. Als ich zum ersten Mal einen Anruf für Schottland erhielt, bekamst du kaum einen Trainingsanzug.

„Ich hatte keine Ahnung, was möglich ist, und keine Erwartung – das hat meine internationale Karriere so angenehm und unterhaltsam gemacht. Ich schätze mich so glücklich.

„Für mich persönlich habe ich in den letzten Jahren viel durchgemacht, also denke ich darüber nach, was als nächstes kommt. Ich wollte meine Spielerkarriere auf internationaler und Vereinsebene nie auf einmal beenden.

„Es ist seltsam, in einer Karriere zu sein, von der man weiß, dass sie enden wird. Man muss fast mit der Planung beginnen, bevor es an der Zeit ist. Wenn ich könnte, würde ich für immer spielen. Ich bin bereit dafür. Andere Interessen tauchen auf und ich hatte das Glück, dass mir andere Möglichkeiten angeboten wurden.

Die Arsenal-Verteidigerin kämpfte nicht darum, sich mit dem Zeitpfeil abzufinden, sondern nutzte die Erfahrungen unter anderem ihres Vaters und ihres Bruders, um Rat und Anleitung einzuholen. „Es ist keine Schande, um Hilfe zu bitten“, sagte sie. „Es gibt keinen perfekten Weg, sich zurückzuziehen, es ist das, was sich zu diesem Zeitpunkt am besten für Sie anfühlt. Ich habe auch mit Jill Scott gesprochen, die kürzlich dasselbe durchgemacht hat.“

Das Gespräch wandte sich der Zukunft zu. Beattie wurde zusammen mit den Arsenal-Teamkollegen Kim Little, Beth Mead und Leah Williamson mit einem MBE in der New Year Honours List für Verdienste um den Fußball ausgezeichnet. Sie möchte ihre Plattform nutzen, um positive Veränderungen in Bezug auf Themen zu bewirken, die ihr am Herzen liegen, darunter Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie die Sensibilisierung für Brustkrebs nach der Diagnose der Krankheit im Jahr 2020.

„Wichtig ist, dass wir so viele verschiedene Themen beleuchten. Das haben wir bei Leah gesehen [Williamson] kürzlich über Endometriose gesprochen. Ich habe über Brustkrebs gesprochen. Es ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sich der Frauenfußball entwickelt hat und anerkannt wird. Es ist so besonders, ein Teil davon zu sein.

„Frauen im Spiel verstehen ihre Rolle wirklich, wenn es darum geht, mutig genug zu sein, sich zu schwierigen Themen zu äußern, und ich nehme sie auf jeden Fall an. Es ist nie einfach, aber eines der besten Dinge, die ich getan habe, ist Seien Sie offen über meine Reise mit Brustkrebs, weil es so vielen Menschen geholfen hat. Es hat meine Situation ein bisschen einfacher gemacht, weil die Welle der Unterstützung unglaublich war.

Beattie ist zu einer Quelle der Inspiration für die von der Krankheit Betroffenen geworden. Ihre Rolle, sich zu äußern, mit dem Ziel, anderen zu helfen und sie zu inspirieren, ist eine, von der sie hofft, dass sie sie weiterhin annehmen kann, wenn sie vom Fußballspielen abweicht – wenn auch nicht ganz. Was ist also mit Arsenal? Das Thema ist schnell angeschnitten, während sie alle Vorschläge zum Aufhören vollständig zerstreut.

„Ich liebe Fußball immer noch absolut. Ich habe noch so viele Spiele in meinen Beinen. Ich fühle mich wirklich konkurrenzfähig. Ich liebe es bei Arsenal und ich liebe es, Teil des Teams zu sein. Ich möchte weiterhin ein Botschafter für Brustkrebs sein und über wichtige Dinge sprechen. Nachhaltigkeit ist auch eine Leidenschaft von mir – ich lebe seit fünf Jahren vegan. Aber ich bin immer noch fokussiert und entschlossen, Arsenal zu repräsentieren.“

Das wird Musik in den Ohren vieler Arsenal-Fans sein, da der Verein in dieser Saison weiterhin an vier Fronten kämpft. In der Tat wird eine gemeinsame Anstrengung erforderlich sein, um den amtierenden Meister Chelsea zu übertreffen, wenn das Rennen um die WSL-Krone heiß wird.

Beattie hat vielleicht noch ein paar weitere Trophäen, die sie ihrer bereits beeindruckenden Sammlung hinzufügen kann.

Beattie war bei Sky Sports zu sehen Drei Spieler und ein Podcast diese Saison, die die derzeit heißesten Themen rund um den Frauenfußball diskutiert.