Jemand in Südafrika versteckte Kokain im Wert von etwa R75 Millionen in Orangen und verschiffte es nach Großbritannien

Unter Orangen verstecktes Kokain aus Südafrika wurde von der britischen Polizei beschlagnahmt.

Die Medikamente hätten in diesem Land für rund 75 Millionen Rand verkauft werden können.

Südafrika ist ein Umschlagplatz im Drogenhandel, mit kürzlichen Beschlagnahmungen von in Südafrika verpackten Drogen in den USA, Israel und Australien.

Die Polizei im Vereinigten Königreich sagt, sie habe 49 kg Kokain gefunden, das in einer Ladung Orangen aus Südafrika versteckt war.

Beim durchschnittlichen geschätzten Straßenwert in Großbritannien wäre das Kokain etwa 75 Millionen Rand wert gewesen.

Ein Bild, das von der South West Regional Organized Crime Unit, einer Dachorganisation, die die Bemühungen mehrerer englischer Grafschaften vereint, veröffentlicht wurde, zeigt die Drogen, die in hochwertigen Uhrenboxen verpackt sind, die fest in durchsichtiges Plastik eingewickelt und teilweise von einer dünnen Orangenschicht bedeckt sind mit Schimmelflecken.

Angaben zum südafrikanischen Ende der Sendung, etwa zum Ursprungshafen oder zur Versandfirma, machte die Polizeigruppe nicht. Es hieß, nur das Kokain sei über den Hafen von Felixstowe, unweit von Ipswich, im Vereinigten Königreich angekommen. Nahezu die Hälfte der britischen Containertransporte passieren Felixstowe, und der Hafen verfügt über eine eigene Polizeieinheit.

Das Kokain aus Südafrika wurde gefunden, nachdem vier Männer bei einem Sturzflug in London festgenommen worden waren, teilte die Polizei mit, als sie insgesamt sieben Haftbefehle vollstreckten. Auslöser dieser Razzien war im April die Entdeckung einer 189-kg-Kokainlieferung aus Kolumbien, die an eine britische Farm geliefert worden war.

Drei der vier festgenommenen Verdächtigen wurden inzwischen aus der Haft entlassen.

Große Mengen Drogen aus Südafrika sind in Indien, Nepal und den Vereinigten Staaten aufgetaucht, und eine Verurteilung in Israel enthüllte die Einzelheiten einer organisierten Pipeline, die eingerichtet wurde, um an Bord von El-Al-Flügen Kokain in dieses Land zu schmuggeln.

Im Jahr 2019 fand die australische Polizei 384 kg Kokain, eingeschweißt in einen gebrauchten Bagger, der aus Südafrika verschifft worden war.

