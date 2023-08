Santa Fe Ein Luxusanwesen in der Wüste, das einst dem US-Investmentbanker und Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gehörte, ist für vermutlich Millionen verkauft worden. Der Erlös werde unter anderem zur Begleichung von Epsteins Gläubigern verwendet, sagte der für den Nachlass zuständige Anwalt Daniel Weiner dem Fernsehsender KRQE. Die Zorro-Ranch im Bundesstaat New Mexico wurde 2021 für 27,5 Millionen US-Dollar gelistet. Dieser Preis wurde später auf 18 Millionen US-Dollar gesenkt. Laut der Zeitung Santa Fe New Mexican ist der neue Eigentümer ein Unternehmen namens San Rafael Ranch LLC.

Epstein kaufte die Ranch 1993 vom ehemaligen demokratischen Gouverneur Bruce King und baute auf dem Gelände ein 26.700 Quadratmeter großes Herrenhaus mit einem geräumigen Innenhof. Das Wohnzimmer ist etwa so groß wie ein durchschnittliches amerikanisches Haus. In der Nähe befindet sich eine private Landebahn mit Hangar und Hubschrauberlandeplatz. Zum Anwesen gehören außerdem ein Ranchbüro, eine Feuerwache und eine beheizte Garage mit sieben Stellplätzen.

Epstein wurde in New Mexico nie angeklagt. Allerdings gab die Generalstaatsanwaltschaft 2019 bekannt, dass sie mögliche Opfer untersucht und befragt, die die Ranch südlich von Santa Fe besuchten. Epstein wurde im August 2019 tot in seiner Zelle in einem New Yorker Gefängnis aufgefunden, wo er auf seinen Prozess wartete.

RND/AP