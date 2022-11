Jeff Saturday: Kann der Interims-Cheftrainer der Indianapolis Colts trotz Kontroversen um seine Einstellung den Teamsieg aufrechterhalten? | NFL-Nachrichten

Die Einstellung des ehemaligen Indianapolis Colts-Spielers Jeff Saturday als Interims-Cheftrainer war umstritten

Jeff Saturday hatte am vergangenen Wochenende einen erfolgreichen Start in seine NFL-Trainerkarriere, aber seine Ernennung auf Interimsbasis bei den Indianapolis Colts hat zweifellos zu geteilten Meinungen geführt.

Saturday diente den Colts 13 Jahre lang mit Auszeichnung als Spieler – der Offensive Lineman war Teil ihres Super Bowl-Sieges in der Saison 2006 – aber seit er sich 2012 aus der Liga zurückzog, war seine einzige nennenswerte Trainererfahrung auf Highschool-Ebene.

Live-NFL Weiter leben

„Es ist ein Affront gegenüber den Leuten, die sich tatsächlich den Arsch aufreißen, indem sie Zeit investieren“, sagte Mike Florio auf NBC Pro Football Talk (Sky Sports NFL, wochentags, 18 Uhr) in dieser Woche.

„Die Idee, dass ein Typ, der vor mehr als einem Jahrzehnt für das Team gespielt hat, einfach aus heiterem Himmel auftaucht und Cheftrainer wird, finde ich nicht fair gegenüber dem Beruf.“

Und genau aus diesem Grund kam, mitten ins Blaue, der Samstagstermin, als bekannt gegeben wurde, dass er den gefeuerten Frank Reich bis zum Ende der Saison übernehmen soll.

Jim Irsay, Besitzer der Indianapolis Colts, hat seine Einstellung von Jeff Saturday als Interims-Cheftrainer verteidigt

Saturday war zuvor ein bezahlter Berater für die Colts gewesen, während er 2019 den Job als Offensive Line Coach des Teams abgelehnt hatte. Seine einzige vorherige Trainererfahrung war im Highschool-Fußball, als Assistent für zwei Spielzeiten an der Hebron Christian Academy in Georgia , bevor er von 2017 bis 2019 das Amt des Cheftrainers übernahm und laut Schule einen 21-16-Rekord erzielte.

„Schockiert wäre eine Untertreibung“, sagte der Samstag gegenüber Reportern, bevor er hinzufügte: „Ich fühle mich voll und ganz in der Lage.“

„Wir hatten das Gespräch und es eskalierte schnell. Es war ein 12-Stunden-Wirbelsturm.“

Colts-Besitzer Irsay zitierte, dass der Mangel an Trainererfahrung am Samstag einer der positiven Aspekte der Ernennung war.

„Ich bin froh, dass er keine NFL-Erfahrung hat“, sagte Irsay in einer Pressekonferenz. „Ich bin froh, dass er die Angst in dieser Liga nicht gelernt hat, denn es ist hart für alle unsere Trainer. Sie haben Angst. Sie gehen zur Analytik und es wird schwierig.

„Er hat das alles nicht. Er hat diese Angst nicht. Und es gab keinen anderen Kandidaten. Wir hatten Glück, dass er verfügbar war.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Highlights der Indianapolis Colts bei den Las Vegas Raiders aus Woche 10 der NFL-Saison Highlights der Indianapolis Colts bei den Las Vegas Raiders aus Woche 10 der NFL-Saison

Irsay wird sich irgendwie bestätigt fühlen, nachdem der Samstag die Colts am vergangenen Wochenende zu einem beeindruckenden 25: 20-Auswärtssieg gegen die Las Vegas Raiders geführt hat, sicherlich, wenn sein Twitter-Feed etwas zu sagen hat.

Am Montag postete Irsay: „All ihr Kritiker… ihr kritisiert uns alle in der NFL dafür, dass wir verloren haben… Wenn wir uns zum Sieg bewegen… handelt ihr so ​​aufrichtig! Irsay hat am Montagnachmittag getwittert.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Der Quarterback der Las Vegas Raiders, Derek Carr, war nach der knappen Niederlage seiner Mannschaft gegen die Indianapolis Colts emotional Der Quarterback der Las Vegas Raiders, Derek Carr, war nach der knappen Niederlage seiner Mannschaft gegen die Indianapolis Colts emotional

Die Kritik kam jedoch nicht, weil die Leute die Fähigkeit des Samstags bestreiten, eine Umkleidekabine zu leiten. Das hat er in seiner aktiven Zeit bewiesen. Was ihm an Referenzen fehlt, macht er mit Erfahrung und Führungsstärke wett.

Das Problem ist, wie Florio anspielte, die Geschwindigkeit, mit der er zu dieser Rolle aufgestiegen ist – und als Folge davon die Menschen, die er umgangen hat.

„Es kann dazu führen, dass talentierte Leute sagen: ‚warum sich überhaupt die Mühe machen‘, wenn Leute, die es nicht verdient haben, den Job bekommen“, fügte Florio hinzu.

„Ich denke, das ist ein echter Punkt; das würde in jeder Branche, jedem Beruf gelten.“

Es gibt auch die Rooney-Regel zu beachten. Zwischentermine unterliegen eigentlich nicht der Regel, nach der NFL-Teams mindestens zwei Minderheitskandidaten für Cheftrainerpositionen interviewen müssen, aber es gibt Bedenken, dass der Samstag in dieser Saison weiterhin Siege einfahren sollte, wenn solche Interviews in der Nebensaison durchgeführt werden bezüglich der Festanstellung könnte ein ‚Schein‘ sein.

Es ist ein wichtiges Thema in der NFL, da in dieser Saison nur drei schwarze Cheftrainer Teams führen – Todd Bowles (Tampa Bay Buccaneers), Lovie Smith (Houston Texans) und Mike Tomlin (Pittsburgh Steelers) – genau die gleiche Anzahl bei der Einführung der Rooney Rule im Jahr 2003 und im Anschluss an die Klage des ehemaligen Miami Dolphins-Trainers Brian Flores gegen die NFL und drei ihrer Teams Anfang dieses Jahres.

Der frühere Trainer der Miami Dolphins, Brian Flores, hat die NFL und drei Teams wegen angeblich rassistischer Einstellungspraktiken verklagt

Flores‘ Klage beschuldigt die Liga und die Dolphins, Denver Broncos und New York Giants rassistischer Einstellungspraktiken und behauptet, er sei in der Vergangenheit „Schein“-Interviews unterzogen worden, die ausschließlich dazu dienten, die Vorschriften der Rooney-Regel einzuhalten.

Die Fritz Pollard Alliance, eine Organisation, die sich in der NFL „für Chancengleichheit einsetzt“, hat eine Erklärung veröffentlicht, in der es heißt, sie habe „eine Untersuchung bei der NFL eingeleitet“ über die vorläufige Einstellung der Colts vom Samstag.

Irsay sagte unterdessen über die Einstellung: „Am Ende der Saison wird es einen vollständigen Prozess zur Überprüfung des ständigen Cheftrainers geben, für den wir einen Interviewprozess haben und von dort aus weitergehen werden. Dies gilt für acht Spiele und hoffentlich mehr .“

Später antwortete er auf die Frage eines Reporters mit den Worten: „Es gibt kein Problem oder keine Wahrnehmung, außer einige von euch machen es zu einem Problem oder einer Wahrnehmung.“

Das Problem wird wahrscheinlich nicht verschwinden, insbesondere wenn die Colts vom Samstag in dieser Saison weiterhin relevant bleiben, was seine dauerhafte Einstellung umso wahrscheinlicher macht.

Jalen Hurts und die Philadelphia Eagles reisen am Sonntag nach Indianapolis, um gegen die Colts anzutreten

An diesem Sonntag wird er jedoch die strengste Prüfung seiner Trainerqualifikationen erhalten, wenn die 4-5-1-Colts die 8-1-Philadelphia Eagles empfangen, die 2022 das letzte ungeschlagene Team der Liga waren, bis sie gegen die Washington Commanders scheiterten am Montag.

Aber der ehemalige NFL-Quarterback Chris Simms glaubt, dass die vom Samstag geführten Colts gut gegen die Eagles mithalten könnten.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Höhepunkte der Washington Commanders gegen die Philadelphia Eagles aus Woche 10 der NFL-Saison Höhepunkte der Washington Commanders gegen die Philadelphia Eagles aus Woche 10 der NFL-Saison

„Schauen Sie sich nicht nur die Bilanz an“, sagte Simms gegenüber Pro Football Talk. „Ich kann sehen, wie die Colts herumhängen und den Eagles hier ein bisschen Angst machen, daran besteht kein Zweifel.

„Wir wissen, dass ihre Offensive den größten Teil des Jahres beschissen war. Aber letzte Woche war es das beste Spiel der Indy Offensive Line des Jahres. Sie haben den Ball abgefeuert, als hätte ich sie das ganze Jahr nicht gesehen … also ist es schwer, es nicht zu tun um das Gefühl zu haben, dass Jeff Saturday das Footballspiel beeinflusst hat.Offensive Lineman zu Offensive Lineman brachte er sie zum Laufen.

„Die Energie, die er in das Team einbringen und die Einstellung im Gebäude verändern kann, er hat definitiv die Fähigkeit, das zu tun. Wir haben eine andere Stimmung als sie gesehen.

„Es ist immer noch sehr unregelmäßig [Saturday’s hiring], das steht außer Frage. Aber Saturday ist sehr schlau, er ist ein Fußballverstand und versteht, worauf es ankommt.

„Es war vielleicht verrückt, aber im Moment sieht es nicht dumm aus.“

Der Samstag bekommt am Sonntag eine weitere Chance, seinen Kritikern zu zeigen, dass die Colts nicht nur nicht dumm waren, ihn einzustellen, sondern dass sie den klugen Schachzug gemacht haben, als er versucht, einen späten Playoff-Lauf zu planen.

Sehen Sie, wie die Indianapolis Colts von Jeff Saturday die Philadelphia Eagles live auf Sky Sports NFL empfangen, als Teil der dreifachen Live-Action am Sonntagabend, die ab 17:00 Uhr beginnt. Anpfiff in Indianapolis ist um 18 Uhr