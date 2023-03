CNN

UFC vlieggewichtvechter Jeff Molina heeft aangekondigd dat hij biseksueel is nadat een intieme video van hem met een andere man was gelekt op sociale media.

“Niet zoals ik het wilde doen, maar de kans om het te doen als ik er klaar voor was, werd me ontnomen. Ik heb geprobeerd mijn datingleven privé te houden voor sociale media”, schreef de 25-jarige Molina vrijdag op Twitter.

“De gedachte aan mijn vrienden, teamgenoten en (mensen) waar ik naar opkijk om me anders te zien, laat staan ​​me anders te behandelen voor iets waar ik geen controle over heb, was iets dat ik niet kon doorgronden.”

Hij voegde eraan toe: “Ik wilde bekend staan ​​om mijn vaardigheden en waar ik de laatste 11 jaar van mijn leven aan heb gewijd om niet en niet de ‘bi ufc fighter’ te zijn waarvan ik zeker weet dat het gewoon vertaald zou worden naar ‘gay UFC fighter’. ‘”

Molina bekritiseerde de persoon die de video plaatste.

“Aan de vreselijk gestoorde persoon die besloot dit te posten … ik hoop dat het het waard was”, schreef Molina.

In januari schorste de Nevada Athletic Commission Molina vanwege zijn mogelijke weddenschapsbetrokkenheid bij een UFC-gevecht, volgens de websites MMA Fighting en Mixed Martial Arts.

De UFC plant in afwachting van het onderzoek geen gevechten voor hem in.

Molina’s pro MMA-record is 11-2, volgens de UFC-website.