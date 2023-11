Jeff Bezos‘ jacht „Koru“ in de VS: Bekijk het grote plaatje voor Yacht Hafen

In onze haven hebben we nu een geweldige plek: Jeff Bezos‘ Mega-Yacht „Koru“ is een gigant in de VS.

De „Koru“ is het grootste Segelyacht der Welt – en met 127 meter lengte voor de toekomst van het land. Verkrijgbaar in de VS, de „Koru“ is niet te vinden op andere jachten.

Im Mai konnte Amazon-Gründer Jeff Bezos entlich seine „Koru“ in Empfang nehmen. 2018 was het jaar dat het jacht werd besteld, maar het was nog steeds genieten tot het einde van de dag toen het anker gelicht kon worden. Na de zware scheepvaart op de kade van de werf in Rotterdam vond de oorlog plaats in het zuiden. Het lijkt erop dat de zomer het jacht samenbracht met de Mannschaft und Eigentümer forwiegend im Mittelmeer. Alle nieuwe functies zijn beschikbaar, dus je kunt ze op hun eigen pagina’s lezen.

De langste scheet die de „Koru“ nun een hint heeft gegeven. Vandaag, op 9 november, is de dag van Gibraltar open voor de Verenigde Staten – en daar gaan we deze week mee door.

In het land van de onbegrensde mogelijkheden zijn er echter grenzen aan wie de Branchenportal „Luxury Launches“ meldt. De „Koru“ is echter mogelijk niet noodzakelijkerwijs compatibel met de andere jachten, ongeacht of het veilig is in het industriële gebied van Port Everglades.

Amazon-Gründer Jeff Bezos en zijn boodschap: Megajacht „Koru“ is eindelijk klaar – en kijkt uit naar de eerste reis 5 Afbeelding

Megajacht „Koru“ mag niet in Öltankern liggen

U zult de „Man of Steel“ of de futuristische „Excellence“ nooit vergeten en op uw volgende reis zult u de „Koru“ met de Öltankern „Hafnia Kallang“ en „STI Texas City“ kunnen zien. Immerhin: De Passagiers van de Kreuzfahrtschiffe „Eurodam“, „Silver Shadow“ en „Rhapsody of the Seas“ zijn een goed moment om naar de mooie schone te kijken, en ze zullen in unmittelbarer Nähe zijn.

De schatten van de „Koru“, de „Abeona“ liggen in alle stukken die we in de haven zien. De „Abeona“ (hier kun je meer zien) is aanwezig in de regel met de „Koru“ en voert alles uit, zat niet in het bestuur van de Segelschiffes verleden – ze zijn ook een helikopter, veel water of een gastenverblijf.

Het is niet zo dat de eerste Mal, dat is de gigantische Maße van de „Koru“, een enkele speciale behandeling krijgt. Als de constructie zelf compact is, is de hoogte met de masten onbelemmerd, kunnen de havens van Rotterdam worden verwijderd en kunnen de bruggen worden gedemonteerd. Na een lang stuk rond de brug „De Hef“ entschied man, zouden de „Koru“ hun masten en hun andere zijden kunnen voltooien.

Ortung abgeschaltet Jeff Bezos laat zichzelf zien: Mega-Yacht „Koru“ stuurt de volgende twee Monaten kein Signal meer

Jeff Bezos betaalt 2900 dollar voor aankopen bij de Tag

Bedankt voor uw gemakkelijke toegang tot prijzen, u zult zich zorgen maken over een klein overzicht, welke kosten u ontvangt, en of u jachten heeft die de „Koru“ en de Schatschiff tussen twee Luikse plätze blokkeren. Het jacht van 127 meter (417 Fuß) kostte 2400 Amerikaanse dollars per dag. De prijs is daarom hoog, dat de „Koru“ groot is voor de jachttarieven van de havens en de tijdsduur die u ervoor betaalt. Voor de „Abeona“, die 75 meter kleiner is, kost deze 507 dollar. Als ze verhuizen, kosten ze 2900 dollar. Joden label.

In principe is dit – in deze Sphären – het geval vergeleken met de kleine kosten die het bedrijf maakt. Het is het waard, er is een jacht dat eeuwig meegaat. Elke „Koru“ ontvangt een prijs van maximaal 500 miljoen dollar. De prijs van het voedsel bedraagt ​​137.000 dollar. Dit betekent dat „Abeona“ wordt geleverd met een aankoopprijs van 75 miljoen US dollar en een aankoopprijs van 20.500 US dollar. Er konden zich gevallen voordoen dat zowel Schiffe als Jeden Tag ruim 150.000 dollar in rekening wordt gebracht.

Amazon-Gründer Rekordschiff „Y721“ is momenteel: Jeff Bezos koopt twee Mega Hunting – als Packesel

Voor Jeff Bezos is het mogelijk om een ​​geweldige tijd te hebben. Met een aanzienlijk kapitaalbedrag van 163 miljard dollar zou het geld 2977 jaar lang kunnen worden gebruikt – er zijn dus geen andere opties, wat volkomen onrealistisch is. De Rechnung soll nur zegen, dat is de Amazon-Gründer ganz offensichtlich nicht in den Ruin treibt.

