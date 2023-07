Wenn es darum geht Margot Robbie’s Mode, sie Ist ein Barbie-Mädchen.

Während die Oscar-nominierte Schauspielerin im wahrsten Sinne des Wortes in die stilvollen Fußstapfen der ikonischen Puppe schlüpfen wird Greta Gerwig‚S Barbie, es stellt sich heraus, dass sie für diese Rolle geboren wurde. Im Laufe der Jahre hat Margot das beliebte Spielzeug im echten Leben aufgegriffen, indem sie den Barbiecore-Trend aufgegriffen hat, lange bevor er cool wurde.

In den letzten Monaten hat sie sicherlich noch einen draufgesetzt, indem sie vor dem Kinostart des Films am 21. Juli eine methodische Herangehensweise an ihre Garderobe gewählt hat.

Ein typisches Beispiel? Die 32-Jährige war bei der Pressekonferenz des Films am 25. Juni in einem leuchtend rosa-weiß gepunkteten Neckholder-Kleid umwerfend. Tatsächlich war Margots Valentino-Look eine aktualisierte Version dessen, was die Puppe in den 90er-Jahren trug.

Nur zwei Monate zuvor war die Babylon Die Schauspielerin begeisterte in einem pastellrosa Gingham-Zweiteiler von Prada, der dem Minikleid ähnelte, das sie im Film trug. Ihr Co-Star Ryan Goslingder Ken spielt, beteiligte sich sogar am Spaß und rockte eine Greta Gerwig Barbie T-Shirt und rosa Bomberjacke.