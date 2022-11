Jedes Jahr verhandeln die EU und das Vereinigte Königreich über Fangquoten.

Anlässlich des bevorstehenden Beginns der Verhandlungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich über Fangmengen haben Umweltschützer ein Ende der Überfischung gefordert.

Einige der Fischbestände, die sich das Vereinigte Königreich und die EU teilen, sind stark dezimiert und überfischt, sagten mehrere Umweltgruppen. Laut einem aktuellen Bericht des Centre for Environment Fisheries and Aquaculture (Cefa) lagen im Jahr 2021 rund zwei Drittel der Fangbeschränkungen für britische Fischbestände über den von der Wissenschaft empfohlenen Werten.

Besonders schlimm sei es für den Kabeljau, hieß es in der gemeinsamen Erklärung. Von der Nordsee über Schottland bis zur Keltischen See sind seine Bestände teilweise auf einem historischen Tiefstand. Wenn der Kabeljau in Not ist, ist es an der Zeit, sich an das Gesetz zu halten, sagte ein Vertreter der Blue Marine Foundation. Eine Aktie ging den Angaben zufolge um bis zu 92 Prozent zurück.

Nach dem Brexit einigten sich die EU und das Vereinigte Königreich darauf, jährliche Verhandlungen zu führen, um Quoten und Fangmengen für das folgende Jahr festzulegen. Wie groß die Fänge ausfallen, hängt unter anderem von internationalen Diskussionen, wissenschaftlichen Empfehlungen und der wirtschaftlichen Situation der Fischer ab. Auf EU-Seite werden die Gespräche von der EU-Kommission geführt.