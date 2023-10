Jeder Zweite in Deutschland (51 Prozent) hat große oder eher große Angst, dass in die eigene Wohnung eingebrochen werden könnte. Das ist das Ergebnis einer neuen repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts forsa in Zusammenarbeit mit dem Anbieter von Heimsicherheitslösungen Ring, die exklusiv dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Nur 8 Prozent der Befragten gaben an, dass tatsächlich in ihre Wohnung eingebrochen wurde.

Die Angst vor Einbrüchen ist bei Alleinlebenden mit 39 Prozent am geringsten, im Vergleich zu 55 Prozent bei denen, die mit anderen zusammenleben, und 56 Prozent bei denen, die Kinder haben. In der Studie, für die in einer repräsentativen Online-Befragung 1.262 deutschsprachige Internetnutzer ab 21 Jahren in Deutschland befragt wurden, ging es auch darum, wie Menschen versuchen, Einbrüche zu verhindern. Neben Maßnahmen wie dem Schließen von Fenstern (84 Prozent) und dem Verriegeln von Türen (76 Prozent) teilen fast sechs von zehn Befragten (58 Prozent) ihren Nachbarn mit, wenn sie längere Zeit nicht zu Hause sind. Hier gibt es einen Generationenunterschied: Die Altersgruppe über 60 tut dies deutlich häufiger (75 Prozent) als die unter 35-Jährigen (31 Prozent).

In den Wintermonaten kommt es häufiger zu Einbrüchen

Allerdings nutzen bisher nur 24 Prozent der Befragten elektronische Sicherheitssysteme in ihrem Haushalt; 13 Prozent verfügen beispielsweise über Überwachungskameras und 7 Prozent nutzen eine Video-Türklingel. Der Umfrage zufolge fühlen sich drei Viertel (76 Prozent) der Nutzer durch technische Maßnahmen zur Einbruchprävention sicherer. 52 Prozent der Befragten wünschen sich in Zukunft technische Unterstützung, damit sie von überall sehen können, ob zu Hause alles in Ordnung ist.

Gerade zu Beginn des Herbstes kommt das Thema Einbrüche häufig zur Sprache, da viele Menschen befürchten, dass es in der dunklen Jahreszeit häufiger zu Einbrüchen kommt. Tatsächlich kommt es laut Bundeskriminalamt (BKA) im Winterhalbjahr zu mehr Wohnungseinbrüchen als im Sommer. Von September 2021 bis Februar 2022 gab es knapp 35.000 Fälle, von März bis August 2022 waren es rund 28.000. Nach Angaben des BKA kamen Diebe im Jahr 2022 in zwei von drei Fällen zwischen 21 und 6 Uhr, also wenn es dunkel ist. In diesen Zeitraum fallen auch Einbrüche zu einem unbestimmten Zeitpunkt – beispielsweise wenn die Bewohner übers Wochenende verreisten oder im Urlaub waren.