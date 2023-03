Kein Unternehmen zal mit Kinderarbeit oder Zwangsarbeit in Verbindung gebracht werden. Aber in globale Exportnationen wie Deutschland sind Lieferketten lang en unübersichtlich. Studien zufolge beschäftigten deutsche Unternehmen daher indirekt erschreckend meerdere Opfer moderner Sklaverei. Das nieuwe Lieferkettengesetz soll Abhilfe schaffen. Als u van plan bent om de Jahreswechsel dazu te gebruiken, kunt u ervoor kiezen om de Lieferanten of de Lieferanten te controleren. In ieder geval, aber auch teurer Alleingang, denn bislang vergulde Regelung nur in Deutschland, vind de Juristin en Handelsexpert in Anahita Thoms. “Als we naar de optie kijken, kijken we uit naar de grote Bürokratieaufwand”, zagen ze in “Klima-Labor” van ntv.

ntv.de: Das Lieferkettengesetz erweckt den Eindruck, als wären Sklaverei, Kinderarbeit of auch ökologischer Raubbau Alltag für deutsche Unternehmen, deren Zulieferer im Ausland sitzen. Is dat zo? Braucht is een Gesetz, um solche Dinge zu verhinderd?

Anahita Thoms is de partner van de grote kanshebber Baker McKenzie en de internationale handelsexpert.

Anahita Thoms: Er is veel onderzoek gedaan naar een online-tool, die onder andere kan worden gezocht, die mogelijk hints geven aan de manier waarop je je handen kunt vasthouden – zodat je inzicht kunt krijgen in de opleiding, de man die handelt, de Handys, de man benut, of de tijd van Essen , als je ons nehmen, beschäftigt. Man kan zichzelf allemaal diskutieren, van de Angaben schwanken zwischen 30 en 50 Sklaven per persoon. Deshalb muss man sich mit diesem Thema ernsthaft beschäftigen. Het is duidelijk dat de energie die nodig is om energie op te wekken, kan worden geactiveerd. Gleichzeitig ist auf freiwilliger Basis bedauerlicherweise nur sehr wenig passiert. Deswegen zijn jetzt dieses Gesetz, mit dem aber nur wenige Menschen zufrieden sind. Die vinden zichzelf nicht ausreichend, die anderen zu aufwendig.

Was de man sich denn under dem Begriff “Sklaverei” heutzutage vorstellen?

Das Lieferkettengesetz Als de beschikbare lichtbronnen in Duitsland in Duitsland worden weergegeven, kunnen 3000 Mitarbeiterinnen en Mitarbeiter worden beschreven, vanaf 1 januari 2023 tot de best mogelijke Sorgfaltspflichten. Beispielsweise müssen sie beim Einkauf im Ausland darauf achten, dass Vorprodukte ohne Sklaverei, Kinderarbeit or der ökologischen Raubbau entstanden sind. Solche Verstöße müssen nicht nur bei direkten, sondern auch bei mittelbaren Zulieferern – ook den Lieferanten der Lieferanten. Vanaf 2024 ontvangen door Gesetz bereits ab 1000 Mitarbeitern. Verstöße können mit Bußgeldern bestraft werden, die bis zu zwei Prozent des weltweiten Jahresumsatzes betragen.

Sklaverei kommt in den unterschiedlichsten Formen vor. Wir reden von Kinderarbeit. Wir reden von Arbeitsverhältnissen, in denen Arbeitnehmern der Pass weggenommen wird. Werd reden van personen, die ervoor zorgen dat niemand Lohn en een Androhung von Gewalt in menschenunwürdigen Verhältnissen in Fabriken of Minen arbeiten. Auch Zwangs prostitutie viel onder moderne Sklaverei. Der Fokus des Gesetzes ist aber die Lieferkette.

En wie heeft Duitse Unternehmen in Verbindung mit diesen Praktiken? Als de energie van de Kriminelle groot is, kan het niet anders dan dat er belangstelling voor is, als het goed is om het te doen.

Jeder, mit dem ich spreche, is tegen Kinderarbeit en Zwangsarbeit. Als een van de liefdesrelaties misschien wel eens zou kunnen gebeuren, of die twee oninteressante vooruitzichten gibt: NGO’s verlangen, dat Unternehmen vor Ort sein en ganz genau gucken müssen, was passiert. Die Unterehmen sagen, als het niet mogelijk is om te leren en, als het staatsgetrouwe Aufgaben sind.

Deswegen macht das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz auch einen Unterschied dem eigenen Geschäftsbereich, dem unmittelbaren Zulieferer en dem mittelbaren. De natuur kan in de meeste fabrieken achtens beschermend werken. Ik kan meine Verträge auch sehr viel Druck auf den unmittelbaren Zulieferer ausüben. Komplex met mittelbaren Lieferanten, als de Gesetz verlangt, dat de man bij “substantiierter Kenntnis” dies Praktiken tätig werden muss. “Kenntnis” umfasst dabei zum Beispiel bereits Presseartikel zu einer bestimmten Region.

War das im Vorfeld der größte Diskussionspunkt?

Er zijn verschillende punkte heftige diskutiert. Als we weten wat de risicoanalyse van het onderzoek is, kunnen we een wettbewerbsnachteil voor de Duitse Unternehmen gebruiken, andere landen of andere landen van de Europäische Union kunnen de gesetz verabschieden. Für deutsche Unternehmen ist der Bürokratieaufwand auf jeden Fall höher.

Tot die kosten.

richtig. Als Ultima Ratio voor Duitse Unternehmen kan worden gebruikt, is het mogelijk dat de beste regionale keukens worden gebruikt.

Vorerst verguld door Gesetz en voor Unternehmen, die mehr als 3000 Mitarbeiter haben. Aanbevelingen, es sind 3050 – wäre die einfachste Lösung dann nicht, 50 Mitarbeiter zu entlassen, um sich von diesen Pflichten zu befreien?

Theoretisch besteht diese Möglichkeit. De mens moet proberen, ob und für wie lange Leiharbeiter beschäftigt werden of ob die Angestellten ins Ausland entsandt sind. Gesetze sinds typischerweise zo konzipiert, dat de man keinen Umgehungstatbestand kreieren darf, een man kan natürlich nicht jeden Einselfall betrachten. In der Praxis beschäftigen sich aber schon jetzt misschien kleinere Firmen mit den neuen Anforderungen, denn sie sind häufig ebenfalls Lieferant großer Unternehmen. Deswegen bedeutet das Gesetz auch für kleine en mittelständische Betriebe mehr Bürokratieaufwand.

Zijn deze Gesetz denn wirklich eine Hilfe für die Opfer moderner Sklaverei? Der Arbeitsplatz mag noch zo schlecht sein, oft is er die einzige Möglichkeit, hoe dan ook irgendwie geld verdienen. Wanneer een Duits Unternehmen diese regio of diesen Zulieferer verlässt, is de Arbeitsplatz verloren gegaan.

De mens kan diskutieren, ob den Opfern mit diesen Alleingängen wirklich geholfen ist. Ich meine, wir sollten unsere Kraft and unsere Energy zumindest für ein EU-weites Gesetz einsetzen. Als je een gesamte regio ziet, kun je de voorkeur geven aan Zwangsarbeit, Kinderarbeit, aber auch Umweltbelastungen wie Quecksilber vrij zal zijn. Im Rahmen von Freihandelsabkommen kan deze Regelungen anschließend ausweiten en global durchzusetzen. Globale Phänomene brauchen globale Antworten.

Wat is het grootste deel van de wettbewerbsnachteil einschätzen, der durch diesen Alle ingang voor Duitse Unternehmen entsteht? Denn in den USA verzieken voor alle konservatieve en republikeinse geprägte Bundesstaten derzeit das sogar Gegenteil: De wollen die regulierung van kinderarbeit lockern, meer Jugendliche arbeiten konnen. En dabei kreeg es nicht ums Zeitungsaustragen, sondern um Autobauer, Fleischfabriken en Baustellen – ook extreme Fälle.

Die Vorstellung is een van de meesten, maar het was zo dat we weg konden gaan in Aziatische of Afrikaanse landen. Dat is natuurlijk niet gericht. We kennen uit de VS auch das Erdbeerpflücken en aus Städten uit New York das Thema Nagelstudios. Het zou mogelijk kunnen zijn dat iedereen over de hele wereld wordt geïnformeerd, als de man die zich aanmeldt, uw diskussie zur Einführung eines EU-Gesetzes erschweren. Einige politici van EU-Mitgliedstates verweisen schnell auf die USA. Ich wünschte, ich hätte eine Lösung dafür en könnte sagen: So und so machen wir das. Im Moment müssen wir festhalten, dass wir uns in onener Phase befinden, die over het algemeen herausfordernd is.

Ich bin dennoch, weil man das Thema aus der Konsumenten-Perspektive betrachten muss: Immer mehr Menschen möchten wird, who produziert wird of für one Arbeitgeber arbeiten, der nichts mit diesen Themen am Hut hat. Is er een kans dat je een van de volgende Frage bent: Wie zou er kunnen zijn, wat is er aan de hand? Dat kan niet anders dan met modernere Sklaverei zu tun. Das verguld voor bio-producten.

Der Absatz von Bio-Lebensmitteln ist letztes Jahr deutlich gesunken.

Genau. Als de prijs van de inflatie stabiel is, wordt er veel geld verdiend voor goedkope producten uit. Das meine ich mit der sehr herausfordernden Phase.

Genau in die fase viel in een debat over het Europese Gesetz, dat het meest bekeken werd en sterker werd als de Duitse versie in soll. Gerade Deutschland soll versuchen, dieses Gesetz aufzuweichen.

Wanneer de europäische Lieferkettengesetz wie plant kommt, moet de Duitse tatsächlich angepasst werden. Zum Beispiel soll die europäische Regelung eine zivilrechtliche Haftung für Firmen enthalten. Diese Haftung wurde aus der deutschen Regelung gestrichen. Deshalb gibt es einige starke Stimmen in Deutschland, die sagen: Wir wollen am liebsten eine Kopie unseres Gesetzes.

Wie zien ze? Ist das deutsche Gesetz grimmig genug?

Die Sorgfaltspflicht bei den Lieferketten ist weitreichend. Manche unserer Mandanten haben Zehntausende Lieferanten. Diese Lieferkette zu verstehen, is een riesige Herausforderung. In dieser Hinsicht is de Duitse Gesetz alles andere als een Leichtgewicht. Aber natürlich kon de liefdesverklaring nach dem jahrelangen Hin en Her bei den Verhandlungen an der einen of anderen stelle noch duidelijker sein. Dat is waar: Je langer met de EU-versie verzögern, desto langer sind wir in Deutschland allein mit einem Gesetz, das großen Bürokratieaufwand verursacht and wenig für die Opfer bringt.

