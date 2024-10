Mainz. Kleine kinderen leren vaker meer – en toch is dit de gemeenschappelijke grond van een onderzoek van de stichting, dat alarmerend is: de Bondsrepubliek is buitengewoon gezond en heeft een sterke relatie met kinderen. 18 Prozent gaben an, ihren kindern nie etwas vorzulesen.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

„Vorlesen is nog steeds een ’nice to have‘, zonder enige overweging voor de Entwicklung der Kinder“, erklärte Simone Ehmig, Leiterin des Instituts für Lese- und Medienforschung der Stiftung Lesen, verbonden aan de Präsentation des Vorlesemonitors in Mainz. “Als kinderen regelmatig onderwijs krijgen, zullen ze een beter imago hebben.”

Immerhin: Trend aus der Corona-Zeit gestopt

Voor de representatieve studie waren 815 Eltern von ein-bis achtjährigen Kindern von Mitte Mai bis Mitte Juni zu ihrem Vorleseverhalten befragt befragt. Omdat het alle kinderen en kinderen op school betreft, is het belangrijk dat er een huis voor hen klaarstaat. Niet dat in de tweede fase rekening wordt gehouden met de eerste stappen, zodat vóór de start in de school al de eerste stappen worden gezet, inclusief de fundamenten en de leermotivatie in de basisvorming die zal blijven en verder groeien, concreet Ehm.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Daarnaast willen wij graag meer weten over het kinderboek en de Corona Pandemie, aangezien het niveau aan bod zou komen. Dus lees 2024 de Angaben zufolge 67.7 Prozent der Eltern ihren Kindern mindestens “mehrmals pro Woche” voor, 2022 etwa waren nur 61.3 Prozent.

Eltern met niedriger Bildung lesen weniger vor

Voordat alle Eltern met formele niedriger Bildung lesen weniger als der Durchschnitt aller Eltern, die uit de Studie hervorgeht, de Stiftung Lesen zammen met de Deutschen Bahn Stiftung en der Wochenzeitung “Die Zeit” in Auftrag gegeben. Bei meer als een drittel (34 Prozent) sei das seltener als geheel pro Woche. Dit betekent dat de families en de families van de Migratie- en Medische Onderzoeksgroep geïnformeerd worden door de begeleiding van de Instituten voor Onderzoek en Medisch Onderzoek.

29 Prozent der befragten Eltern gaben demnach an, maximal zehn Kinderbücher im Haushalt zu haben. Mütter en Väter, die nooit eerder hebben gedaan, kunnen nach eigenen Aussagen in de Befragung zodem nur selten einschätzen, obihr Kind Schwierigkeiten mit dem Lesenlernen hat oder nicht.

Eine Mutter ligt het meest in Kinderzimmer in een Buch vor. Quelle: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Positieve Vorleseerfahrungen waren weitergeben

74 Prozent der Eltern, het is de moeite waard om de hele dag door te leren – een onafhankelijkheid van de Bildungsintergrund – in uw eigen kinderen, die meer tijd besteden aan uw studie, zoals Ehmig zu een andere studie. Dat wil zeggen dat het positieve ervaringen zijn met een hogere perceptie van de toekomstige generatie.

De Stichting Onderwijs zorgt ervoor dat u de boeken van uw kinderen kunt koppelen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het gebruik van smartphones en tablets. Gedrukte boeken en digitale media kunnen niet worden gebruikt, beton die Expertin. Kinderspeelgoed en kaartspellen kunnen worden gebruikt, aangezien digitale media niet beschikbaar zijn voor spel en video’s, en ze zijn ook beschikbaar in tekst en geschiedenis. Na de ervaring met studeren 43, overweeg dan om na 26 studeren je smartphone of tablet te gebruiken met apps voor het plezier van kinderen. “Er is een groot potentieel.”

Gründe für Vorleseverhalten der Eltern

Als de kinderen last hebben van hun kinderen, zijn ze overdag minder gestresst en gelukkig, waardoor hun kinderen zich geen zorgen hoeven te maken over dingen, ze zijn onrustig omdat ze liever blij zijn met andere dingen. Het is immers geen positief effect op de relatie tussen beide partners en kinderen, en de training is als het ware ook positief voor de toekomst. Kinderen die positieve positieve ervaringen hebben, zullen meer kunnen leren en een solide basis hebben voor al hun leeractiviteiten. “We zijn dankbaar voor de stress die hiermee gepaard gaat, dat onze gezondheidszorg sterk is en dat onze gezondheidszorg stressvrij zal blijven”, aldus de docent van het Instituut voor Onderwijs en Medisch Onderzoek van de Stiftung Lesen. Laat ons zorgen voor het perfecte resultaat. “Einfach trauen und ausprobieren.”

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

RND/dpa