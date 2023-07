Jede Nacht schiet Russland Raketen auf Odessa

Seit sechs Tagen bombardiert Russland jede Nacht die Oekraïense Hafenstadt. Erstmals kam es auch zu Zerstörungen in de historische Altstadt. Die Türkei versucht derweil, een nieuwe Abkommen auszuhandeln.

Het grootste orthodoxe Gotteshaus Odessas was een Russische Raketenangriff Schwer schädigt. Viatsjeslav Onyshchenko / Imago

De Oekraïense Hafenstadt Odessa is seit einer Woche das Hauptziel russischer Raketenangriffe. Zum sechsten Mal in Folge hat the Russian Armee in der Nacht auf Sonntag von der besetzten Krim aus Lenkwaffen auf die Stadt am Schwarzen Meer abgeschossen. Nur ein Teil davon konnte von der Oekraïense Flugabwehr waren abgefangen.