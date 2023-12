Jede dritte jüdische Gemeinde meldet antisemitische Taten

Stand: 06.12.2023 15:31 Uhr

Begrüßungen, Beleidigungen, Drohungen: Laut einer Umfrage hat jede dritte jüdische Gemeinde seit dem Hamas-Angriff auf Israel Anfeindungen erlebt. Der Antisemitismus nehme zu – und komme auch aus linken Kreisen, so der Zentralrat der Juden.

Laut einer Umfrage verzeichnete jede dritte jüdische Gemeinde in Deutschland in den vergangenen Wochen antisemitische Taten wie Schmierereien und Beleidigungen. Der Zentralrat der Juden erklärte, dass psychischer Druck durch Drohanrufe und Droh-E-Mails unisono gemeldet werde. „Das sind schockierende Meldungen“, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster.

Vom 20. bis 30. November befragte der Zentralrat die jüdischen Gemeinden in Deutschland zu den Auswirkungen des israelischen Krieges gegen die Terrororganisation Hamas nach ihrem Anschlag am 7. Oktober. Nach Angaben des Zentralrats beteiligten sich Führungskräfte aus 98 der 105 Gemeinden.

Gemeinden loben die Zusammenarbeit mit der Polizei

Fast 80 Prozent gaben an, dass es seit dem 7. Oktober unsicherer geworden sei, als Jude in Deutschland zu leben und aufzutreten. Am meisten leiden darunter jüdische Senioren, Familien mit Kindern und Jugendliche.

Bemerkenswert ist zugleich, dass 96 Prozent der befragten Gemeinden mit der Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden zufrieden waren. Neben Politik und Kirchengemeinden ist die Polizei einer der wichtigsten Partner der Gemeinden. „Die Ambivalenz der Ergebnisse in dieser Form ist eine echte Neuigkeit und eine wichtige Erkenntnis“, sagte Schuster.

Schuster: Antisemitismus unter Migranten und in linken Kreisen

Der Zentralratspräsident warnte, dass der Antisemitismus unter Migranten mit arabischen und türkischen Wurzeln sowie unter den Linken zunehme. „Man sollte den Einfluss der antiisraelischen Äußerungen von Präsident Erdogan und seines Lobes für die Hamas nicht unterschätzen“, sagte Schuster in einem Interview mit der „Zeit“.

Seit den Hamas-Anschlägen vom 7. Oktober seien zunehmend antisemitische Äußerungen und Aktionen auch aus „linken, leider auch akademischen Kreisen“ zu beobachten, erklärte Schuster. „Die Bedrohung aus dem rechtsextremen Lager ist nicht verschwunden. Nur die anderen haben die lautere Stimme.“ Aber Juden wollten in Deutschland, ihrem Land, frei leben, sagte der Vorsitzende des Zentralrats.

„Es macht mir Ärger Gleichgültigkeit”

Das Leben hat sich für sie derzeit negativ verändert, insbesondere in Berlin und Städten in Nordrhein-Westfalen. „Dort müssen Juden, die eine Jarmulke oder einen Davidstern an einer Kette tragen, befürchten, beleidigt oder gar angegriffen zu werden.“

Nach Angaben des Präsidenten haben rund 20 Prozent der deutschen Bevölkerung antijüdische Vorurteile. „Das heißt: Die Mehrheit denkt nicht so. Aber es ist die Gleichgültigkeit, die mich stört“, sagte Schuster: „Sie denken nichts. Sie sagen nichts. Der Hass auf uns betrifft sie nicht.“ ” Dieses Schweigen ist bitter.

Er hat volles Verständnis für die Menschen in Deutschland, die für die Zivilbevölkerung in Gaza auf die Straße gegangen sind. „Aber ich habe kein Verständnis, wenn die Hamas völlig außen vor bleibt und deshalb Ursache und Wirkung ignoriert werden. Und wenn in diesem Zusammenhang das Existenzrecht Israels in Frage gestellt wird, dann ist das purer Antisemitismus.“

Antisemitismus, ob islamistisch, rechtsextremistisch oder linksradikal, ist immer ein Angriff auf die offene Gesellschaft und den Rechtsstaat. „Wir dürfen nicht zulassen, dass Extremisten jeglicher Couleur unsere Gemeinschaft gefährden.“

Bildungsminister zum Thema beraten

Auch die Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) diskutiert, was angesichts des zunehmenden Antisemitismus getan werden kann. Bei ihrem nächsten Treffen werden sich die Minister mit Antisemitismus in Schulen und Universitäten befassen. Die KMK-Geschäftsstelle in Berlin teilte mit, dass sich die Gespräche am Donnerstag und Freitag in Berlin auf den Umgang mit Antisemitismus und dem Hamas-Terroranschlag auf Israel konzentrieren werden. Auf der Tagesordnung steht ein Gespräch mit der Antirassismusbeauftragten der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan (SPD), die auch für die Themen Migration, Flüchtlinge und Integration zuständig ist, sowie mit Organisationen von Menschen mit Migrationshintergrund.

In der Kultusministerkonferenz arbeiten die Minister und Senatoren der Länder zusammen, die für Bildung, Erziehung, Hochschulen, Forschung und Kultur zuständig sind.

EU-Kommission will Juden und Muslime vor Hassverbrechen schützen

Auch die EU-Kommission hat reagiert. Sie hat ein Maßnahmenpaket gegen Hassverbrechen auf den Weg gebracht, um insbesondere jüdische und muslimische Gemeinschaften besser zu schützen. „Seit dem 7. Oktober erleben wir in Europa Szenen, die uns an die Monster der Vergangenheit erinnern, von denen wir hofften, dass wir sie nie wieder sehen würden“, begründete EU-Kommissarin Vera Jourová den Schritt. Nach Angaben der EU-Kommission haben Hassreden und Hassverbrechen sowohl online als auch offline „erschreckend“ zugenommen.

Besonders betroffen sind jüdische und muslimische Gemeinden. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Schutz jüdischer Institutionen. Nach Angaben der Kommission ist hierfür ein höheres Budget vorgesehen. Darüber hinaus soll Hassrede im Internet verstärkt bekämpft werden. Was offline illegal ist, muss auch online illegal sein, so die Kommission. Hierzu sollen die Instrumente des neuen EU-Digitalrechts, des Digital Services Act (DSA), genutzt werden.

Auch die EU will den Einsatz von Faktencheckern verstärken. Gefördert werden sollen Projekte zur Förderung von Integration und Diversität in Bildung, Kultur und Sport. Für Anfang 2024 ist außerdem eine Anti-Hass-Konferenz geplant, um weitere Schritte auszuloten.