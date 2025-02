Vadim Garbuzov und Jeanette Biedermann bilden ein Tanzpaar.Imago/Panama Pictures/Christoph Hardt

27.02.2025, 14:01 27.02.2025, 14:22

In der Einführungsshow erreichte Jeanette Biedermann Kandidat „Let’s Dance“ mit 17 Punkten auf den zweiten Platz. In der Show zeigte sie einen Quickstep und erhielt Lob für ihre Leistung von der Jury. Der Sänger betonte vor Beginn der Show gegen RTL: „Ich freue mich auf“ Let’s Dance „, weil es seit Jahren eine meiner Lieblingssendungen im Fernsehen ist. Und dieses Jahr funktioniert es endlich mit mir.“

Sie gab zu, Respekt vor der Leistung zu haben. Wie bekannt ist, ist das Training schwierig. In der Einführungsshow wurde ihr Vadim Garbuzov als professionelle Tänzer zugewiesen. Nur einen Tag vor der ersten regulären Show, in der ein Promi am Ende der Episode auch fliegt, wurde bekannt, dass er nicht konkurrieren kann.

Jeanette Biedermann muss „Let’s Dance“ aussteigen lassen

Nach Leyla Lahouar gibt es einen weiteren „Let’s Dance“ -Kandidaten, der ebenfalls gesundheitsbezogen ist. RTL kündigte nun das Motto „Bett anstelle einer Tanzfläche“ an. Infolgedessen kann Jeanette Biedermann am 28. Februar nicht zusammen mit Vadim Garbuzov auftreten. In einer Videobotschaft berichtet die 45-Jährige, wie es ihr geht und erklärt den Grund für ihr Versagen.

In dem kurzen Clip zeigt sie sich mit einem dicken Schal und einer Kapuze über dem Kopf. Die Sängerin ist zu sehen, wie geschlagen sie ist. Sie erklärt: „Es tut mir so leid, ich hätte es geliebt zu tanzen und ich habe bis zum Ende wirklich gekämpft und alles gegeben.“

„Lass uns tanzen“ Kandidat hat ein hohes Fieber

Außerdem gibt sie an: „Aber ich hatte seit Tagen ein hohes Fieber und eine riesige Infektion. Mein Arzt hat mir dringend davon gesprochen, auf die Tanzfläche zu gehen.“ Jeanette Biedermann betont, dass sie auch niemanden infizieren will. Schließlich sagt der Kandidat: „Ich wünsche Ihnen immer noch eine unglaublich schöne Show und halten Sie meine Daumen für Sie gekreuzt.“

Sie glaubt, die Show auf jeden Fall zu sehen. Darüber hinaus möchte Jeanette Biedermann und bald wie möglich gut kommen. Ihr Plan ist, nächste Woche „wieder am Start“ zu sein. Die Fans von ihr müssen also immer noch auf ihren ersten echten individuellen Tanz warten. Am Freitag gibt es nur 12 statt 14 Sterne mit ihrem jeweiligen Profi auf der Tanzfläche.