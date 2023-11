Startpagina Politiek

van: Karsten Hinzmann

Een ‘jahrhundertsturm’ is het resultaat van de Krim en de Poetins Festung in Teilen. Deze natuurlijke natuur kan de besatzer opnieuw schwächen.

Update van 28 november 08:18 uur: De onzekerheid van de Zwarte Zee is ’s nachts nog erger aan de Oekraïense kust, evenals grote schade aan de Halbinsel Krim. Er werden berichten in de media gevolgd. Op de Krim gingen meer mensen verloren, de kans was groter dat een man langer dan 50 jaar in Nederland zou blijven wonen.

Tijdens deze zware dagen staan ​​er nu meer gebeurtenissen op stapel, waarvan verslag wordt gedaan New York Times. Die in de Vergangenheit bereits bei weniger zware Stürmen vorgefallen, schrijf de US-Zeitung. Een Russische militaire blogger sprak hier over de acties van de strijdkrachten van beide partijen en berichtte over het Amerikaanse Instituut voor Militaire Studies (ISW).

Schwerer Sturm: Strijd tegen „Bettina“ tegen het leger van Poetin

Eerste melding: Simferopol – Wladimir Poetin doet misschien denken aan “Waterloo”; Das Gleiche wie die kleine Belgische Gemeinde, in der Napoleon, der Kaiser der Franzosen, sein militaire desasters voor de Augen der Welt erlebte, konnte für de Diktator in Rusland de Krim. Niet dat ik de verdediger ben van de Oekraïne-Krieg met de steun van degenen die het hebben gezegd, je zult de natuur van de natuurlijke omgeving op zichzelf zien: Nieuwsweek Bericht van Hurrikanstarken Winden en zehn Meter hohen Wellen, de gerade in een Sturm über dem Schwarzen Meer wüten en de Küste der Krim-Halbinsel branden. “Bettina” werd gerapporteerd aan de Meteorologen.

De storm is ondanks de Russische Festungsanlagen open voor het publiek, waarbij het leger van Poetin deel uitmaakt van de openbare juridische festiviteiten van de Oekraïense regering, en zal sindsdien voortduren. Newsweek zit Een recensent van de Oekraïense ministers van Binnenlandse Zaken, Anton Geraschtschenko, van de Nieuwsweek: “Nach Informationen von Medien auf der Krim hat das Wasser in Jewpatoria sterven Verteidigungslinie an der Küste, fotografie Gebäude und Feuerstellungen.“ Nach Angaben Moskaus waren snel twee miljoen mensen in Rusland en de Besetzten Oekraïense Gebieten am Montag ohne Strom. Oekraïense Behörden messageseten von Stromausfällen in über 2000 Gemeinden.

Die Staatliche Russian Nachrichtenagentur Ria Nowosti schrijf over “stärksten Sturm sinds het begin van de Aufzeichnungen” op de Krim. In de Oekraïense Medien bestond er zoiets als “Jahrhundertsturm” die Rede.

Onbekend op de Krim: een Sturm wütet in Sewastopol. © STRINGER/AFP

Prestigeobject: Russische geneugten werden aangeboden tijdens “Jahrhundertsturm”

Dieser Sturm kan zich in de strijd tegen de Oekraïense strijdkrachten en Poetins verlustigen verzetten. Zowel Gegner bevinden zich op de Krim als in het Angelpoint van de Oekraïne-Krieges, hoewel de Russen zelf de Annexatie 2014 weigeren, die de Krim en de belangrijkste stad Simferopol zal behandelen als grondgebied van de Oekraïense staat en zal worden behandeld als een autonome entiteit. Over het algemeen zul je je tijd gebruiken, je Krim zal een prestigeobject zijn voor een militair establishment, er kan een Flugplätze worden gebruikt, er zal een enorm luchtverdedigingssysteem worden gestationeerd en de Schwarzmeer-Flotte zal daar kunnen opereren.

Verslag van het leger Marcus Keupp in het interview Tagesschau: „De Krim is niet het logistieke centrum, het is het militaire centrum van het Russische leger, de operatie van Oekraïne, en de wegen zullen de grootste eindstrijd van de oorlog en de hoogst mogelijke snelheid zijn, zoals de Russen voorbereid zijn. “ Bemühungen glanst das zu volwassen: Die Washington Post zal sterven Russische Befestigungsanlagen op Bildern des Satellitendienstes Maxar geniet van het leven en voeg meer dan 30 kilometer schieten toe op de Krim.

Na het Russische leger zijn er meer dan 200 objecten op de Halbinsel-telescoop: Luftwaffenstützpunkte, Munitionsdepots, Kasernen. Er zijn meer soldaten gestationeerd sinds ze gestationeerd zijn. De haven van Sewastopol is het Stützpunkt der Russian Schwarzmeer-Flotte. Meer dan wat dan ook valt het Russische invasieleger momenteel het land binnen. Op het X-kanaal (vorm) Twitter geeft het licht weer van de militaire analist Hallo Sutton Foto’s van de meest recente Gerüsten en de Zerstörtem Beton. Dat zijn allemaal mogelijke militaire noodsignalen. Geef alstublieft persoonlijk meer informatie over de huidige situatie Nieuwsweek in seinem Bericht darauf beruft.

“Fort van de Krim”: primaire ziel van het Oekraïense genooffensief

Aktuelle Satellitenbilder von Maxar, die von van de Washingtonpost duidelijk werden gemaakt, zeiden ze dat de huidige Russische implementatieregelingen zouden worden verbeterd in de Krimhalbinsel en als aanvulling op hun zorg in de toekomst van Zuid-Afrika. Russische troepen hebben een landbrug aangelegd die zich over de Russische grens uitstrekt. Belangrijke landverbindingen worden beïnvloed door de steden Melitopol en Mariupol. The Corridor is een van de weinige greifbaren Erfolge des Kremls im bisherigen Krieg.

Aangezien het land Perekop de Krim van het Festland is, is het in de Corridor een kwestie van enkele kilometers aangezien de grens tussen Oekraïne en de Russische Federatie verbonden is met de Krim en de zuidgrens van Cherson. Rusland beschikt over deze landverbindingen met een stevig metaalnetwerk van 50 kilometer lang en ruim twee meter hoog. Nur zwei Straßen – de Autobahnen M17 en M18 – führen von Norden auf de Krim. De westelijke M17 is door de Russische Schützengräben en Befestigungen gesäumt, terwijl de oostelijke M18 door de Zerstörung een effectief eeninzige brug is geschlossen.

Ik ben erg trots dat de Krimbrug, evenals de Russische interne geheime dienst, hun activiteiten laten zien. Vasyl Maliuk ziet de Krimbrug in Schutt en Asche aufgehen en droogt Rusland onomwonden uit. Oh, de Krimbrug was het leven van het invasieleger van Vladimir Poetin dat duurde en mogelijk was tijdens de oorlog in Oekraïne. Wie de Focus boodschap, hoed Maliuk als hoofd van de Oekraïense SBU voor interne geheime diensten in een enkele Fernseh-Dokumentatie-clipp en duidelijke documenten, Russische ongedocumenteerde informatie over de files sinds deze kunnen worden gepubliceerd; Nieuwe angst door de Oekraïne kan een tijdje duren. Letztendlich zie die bruggen na het zien van hun „untergang geweiht“. Ze zijn meer dan tevreden met Moska’s imperialistische leven voor de wereld.

Milliardgrab: Krim werd Poetins ‘Waterloo’

De Sturm van de Krim kan het Imperium Rusland aangaan met zijn dortige loonmutigen Engagement tatsächlich Kopf en Kragen-kosten. Wie de Spiegel wees bereid om tijd door te brengen na de annexatie van de Krim, ten koste van de Halbinsel den Kreml „etwa sechs bis sieben Billiarden Dollar (5,5 tot 6,5 Billiarden Euro) per Jahr“. Der Spiegel Dit blijkt duidelijk uit de beoordeling van de huidige Russische ministers van Financiën Alexej Kudrin, de huidige toename van de stagnatie van de wereldhandel en de daling van de roebel. Obendrauf kämen laut Kudrin indirecte kosten die gemaakt worden door kapitaallucht of door de vertrauensverlust bij investeerders. Deze zouden drie tot vier jaar kunnen duren van 200 miljard euro samengevat – dat is het jaar 2015. Ik weet niet of Poetin of zijn leger marcheert en een oorlog voert.

Zelfs als de Invaders financieel veilig waren, konden ze op die kaarten ook “Jahrhundertsturm” “Bettina” in het Oekraïens spelen. Het zou immers interessant zijn om te weten dat Wladimir Poetin verantwoordelijk is voor het herstel van de status quo, en Claudia Major, veiligheidsexpert in de Stiftung Wissenschaft en Politikder ARD-“Tagesschau” erklärte – as true dieser Sturm ein Puzzle-Teil einer ausgeklügelten Strategie der Ukraine: “Wir sehen een akribisches, systematiek Vorgehen, das das azielt, die Krim für Russland unhaltbar zu machen”, analyseerde de Politikkwissenschaftlerin. Belangrijk commentaar: „In combinatie met de bruggen over de Kertsch-Brücke en ander verkeer op de Krim is het duidelijk dat de ziel: de Krim is unhaltbar zu machen und langfristig Rusland dazu zu breng, dat wil zeggen aufzugeben.“

De voortgang van de Festung kon worden voortgezet en Vladimir Poetin zou spoedig klaar zijn voor „Waterloo“. (Karsten Hinzmann)