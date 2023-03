Justin Timberlake kan het gevoel niet stoppen om zijn vrouw te vieren.

Ter ere van Jessica Biel’s 41e verjaardag 3 maart de N’SYNC aluin, deelde een hele reeks openhartige foto’s van door de jaren heen.

“Laat me jullie alles vertellen over deze mens”, schreef Justin bij het Instagram-bericht. “Ze is de stoerste, gracieusste, mooiste DROOM van een partner die ik me ooit had kunnen wensen. En vandaag is haar verjaardag! Ik ben zo blij dat je geboren bent, mijn liefste.”

En vooral dankbaar dat ze hem meer dan tien jaar geleden heeft uitgekozen. “En ik heb zoveel geluk dat je ervoor kiest om dit ding genaamd leven met mij te doen,” vervolgde hij. “Verouderen als een FINE!!!! Ik hou van je tot de maan en terug. -Huz.”

Gedurende hun hele huwelijk, het duo – die ouders zijn van zonen Silas7, en Phineas2 – hebben een benijdenswaardige basis gelegd.

“Je moet hard blijven werken om het vers te maken,” vertelde Jessica VANDAAG in november. “Het voelt zo, ik weet het niet, een combinatie van ongelooflijk veilig. En ik denk dat ik een diep begrip van een andere persoon heb. Maar dan ook gewoon, denk ik, de veiligheid om weer op avontuur te gaan en weer nieuwsgierig te zijn naar de wereld als een paar en als individuen.”