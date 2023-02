Sindsdien Netflixen getransformeerd tot een mega depot van content (in een Goed manier), is er eindeloos gekletst over shows die “bingeworthy” zijn.

Je zou kunnen beweren dat Netflix een pionier was in dit concept door hele seizoenen van een show in één keer te laten vallen, waardoor het niet nodig was om op wekelijkse afleveringen te wachten. Je zou UberEats kunnen bestellen, de hele dag in je pyjama liggen en consumeren Kaartenhuis naar hartenlust op een hoopje eigen vuiligheid.

Maar ik was nooit een binger. Niet echt. Ik ben altijd meer een ‘één aflevering per nacht’-man geweest.

Tot op heden alleen een Het tv-programma van Netflix heeft me ertoe gedwongen om met beestjes op de bank te zitten met de houding van een uitgeputte baviaan, terwijl ik in één keer een heel seizoen aan inhoud streamde.

Die show was The Sinner.

Een moordmysterieshow met een twist, The Sinner is eersteklas televisie. In tegenstelling tot de meeste misdaadshows, waarbij rechercheurs aanwijzingen doorzoeken in een poging erachter te komen wie de moordenaar islaat The Sinner zien — in de allereerste aflevering, op klaarlichte dag — precies wie de moordenaar is. De Sinner is minder een ‘whodunit’ en meer een ‘whydunit’.

Het mysterie ligt in het blootleggen van motieven. Wat aanvankelijk een zinloze, motiefloze daad van geweld lijkt, ontrafelt zich langzaam tot iets veel complexers.

Netflixen



In seizoen 1 schittert Jessica Biel als Cora, een moeder die een vreemdeling op brute wijze doodsteekt op een strand terwijl haar man toekijkt. De rechercheur in de zaak is Harry Ambrose, vakkundig gespeeld door Bill Pullman in een uitvoering die op de een of andere manier overeenkomt met detective-tropen terwijl ze worden ondermijnd. (Hoor Pullman praten over de rol in CNET’s I’m So Obsessed-podcast). Hij is een rare eenheid, onze Harry, met enkele interessante knikken. Wie is de echt zondaar, eh rechercheur?

Waarom is The Sinner de meest eetbare serie op Netflix? Het is moeilijk om één concreet antwoord te geven. De uitvoeringen, met name van Biel en Pullman, zijn origineel en afgemeten. De goed gemaakte ruimtes waarin dit mysterie zich afspeelt, voelen donker, meeslepend en passend griezelig aan. De motieven en esthetiek van de show doen ook veel zwaar werk – een lied, eindeloos gespeeld, zal je in je dromen achtervolgen.

Maar het is de structuur van de show, de goed gemaakte verhalen, die je echt verslaafd houden. Draaiingen en bochten worden perfect druppelsgewijs gevoerd en voelen nooit onverdiend aan. Dit, gecombineerd met het krachtige centrale mysterie – waarom zou een ogenschijnlijk normale, goed aangepaste vrouw een vreemde op brute wijze vermoorden – maakt het bijna onmogelijk om te stoppen met kijken. Beter nog, de antwoorden voelen, wanneer ze binnenkomen, meer dan bevredigend aan. The Sinner zal je niet teleurstellen. Het zal je een gespannen gevoel geven, een beetje groezelig, maar meer dan tevreden.

Latere seizoenen van The Sinner nooit nogal dezelfde hoogten bereiken. De tweede run was solide, maar verder zou ik de show niet aanbevelen. Maar het eerste seizoen van The Sinner, als stand-alone, is zo goed als maar kan. Als je op zoek bent naar een moordmysterie om je duistere impulsen in stand te houden en je van begin tot eind schoppend en schreeuwend mee te slepen, zoek dan niet verder. Wees gewaarschuwd: ik begon deze show om 19.00 uur op een zondagavond. Ik was er de volgende ochtend om 3 uur mee klaar.

Zorg ervoor dat u uw bezichtigingen goed plant. Want als je eenmaal begint met kijken naar deze show, is het bijna onmogelijk om te stoppen.