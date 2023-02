De Motion Picture Association (MPA) heeft een DMCA-kennisgeving uitgegeven aan een GitHub-repo die een afspeellijst bevatte waarmee kijkers de streams van Pluto TV konden bekijken op hun eigen apps, zoals VLC, MPV en Tvheadend. De verhuizing werd voor het eerst opgemerkt door TorrentFreak, en GitHub heeft hieraan voldaan en de repo verwijderd, wat uiteindelijk niets doet. Als je nog steeds een klein tekstbestand hebt, kun je nog steeds precies doen wat de MPA probeerde te stoppen.

Pluto TV, voor degenen die er niet naar kijken, is een service van Paramount waarmee gebruikers legaal gratis films en tv-programma’s kunnen streamen op veel apparaten. Ze hebben een mobiele app, apps voor Xbox en PlayStation, smart-tv’s en dongles. Gebruikers hoeven zich niet eens aan te melden om het te gebruiken. Het bedrijfsmodel van Pluto is op zijn beurt gebaseerd op het aanbieden van advertenties en het volgen van gebruikersgedrag. Het maakt deel uit van een nieuwer soort streamingproduct dat gratis door advertenties ondersteunde televisie of FAST wordt genoemd.

De GitHub-repo in kwestie bevatte M3U-afspeellijsten om de inhoud van Pluto TV te bekijken via een app zoals VLC. De repo nam in feite links die al beschikbaar waren en verzamelde ze op één plek. Opgemerkt moet worden dat M3U-bestanden geen torrent-bestanden zijn; het is gewoon een eenvoudig afspeellijstbestand dat naar lokale bestanden en webbronnen kan verwijzen. Als je zo oud bent als ik, heb je er misschien in het verleden een gebruikt om een ​​afspeellijst met mp3’s op je iPod te maken. In dit geval konden de gebruikers met de M3U-afspeellijst Pluto bekijken op een eenvoudige videospeler in plaats van gebonden te zijn aan die van Pluto.

Hoewel deze klacht enigszins logisch is als je er helemaal niet over nadenkt, is het een beetje verbijsterend als je er eenmaal in duikt. Eerst en vooral werden advertenties nog steeds via de stream weergegeven; het gebeurde gewoon via elke externe client die de gebruiker gebruikte. Het belangrijkste verschil hier is de app die wordt gebruikt, en eerlijk gezegd, is dat echt zo erg?

Ten tweede, en het meest hilarische, versleutelde Pluto zelf geen van zijn streams. Deze waren publiekelijk beschikbaar via hun API en bevatten geen enkele vorm van DRM. Dus dat roept de vraag op: hoe maakt dat het probleem van de GitHub-gebruiker Mart1nho, een willekeurige persoon die een M3U-afspeellijst heeft gepost? Hoe is het kijken naar een stream met advertenties, zij het op VLC in plaats van de Pluto-app, piraterij? En lost het verwijderen van één GitHub-repo echt het probleem op?

Het antwoord is, nou ja, nee. Was ik in theorie in staat om een ​​manier te vinden om de publiekelijk beschikbare Pluto-kanaal-URL’s op te halen en ze te compileren in een XML-bestand en een ander bestand met de naam playlist.m3u? Misschien. Kon ik die bestanden vervolgens in de videospeler van mijn keuze laden en vervolgens de inhoud van Pluto streamen via zowel VLC als mpv.net? Misschien. Was het daardoor een veel leukere ervaring? Nogmaals, misschien!

Hoe het kijken naar Denkou Choujin Gridman op Pluto TV op mpv.net er in theorie uit zou kunnen zien.

Eerlijk gezegd zie ik hier het probleem niet. Ik ben meer geneigd om Pluto TV te kijken als ik een manier heb om het flexibel te doen op mijn eigen videospeler. Voor het kijken naar Pluto TV was in het begin geen login nodig. En voor alle duidelijkheid: ik kreeg nog steeds advertenties te zien van Pluto TV. Die werden in de beek gebakken. En daar ben ik goed in!

Een advertentie die wordt weergegeven via een stream die wordt afgespeeld op VLC, op dezelfde manier als op Pluto TV.

“Uiteindelijk gaat het hier om controle”, zegt Katharine Trendacosta, associate director of policy and activism voor de Electronic Frontier Foundation (EFF) over deze verwijdering. “De MPA houdt er gewoon niet van dat er informatie is die je KUNT bekijken in een app waar ze geen relatie mee hebben. Zolang DRM niet wordt OVERBRUGD (en zelfs dan zou ik zeggen dat het feit dat je dat niet kunt doen, zelfs als je het recht hebt om het materiaal te gebruiken, ongrondwettelijk is), is dit niet illegaal.”

Hoewel lang niet zo belangrijk, doet dit me denken aan een geval van DMCA-overreach, namelijk het geval van YouTube-dl. Voor degenen die het YouTube-downloader-softwaredrama niet volgen zoals ik, YouTube-dl was en is een cruciaal stuk software voor het downloaden van video’s van YouTube dat wordt gebruikt in tonnen open-source software. Ik gebruik niet alleen YouTube-dl; Ik raad persoonlijk een vork ervan aan, YT-DLP, in een vorig artikel.

GitHub ontving een verwijderingsverzoek, gehoorzaamde en mensen klaagden terecht omdat het onzin was. Met de hulp van het EVF werd het uiteindelijk vernietigd. En hoewel ik dit in dit geval niet zie gebeuren, roept het wel een aantal vragen op over het toenemende bereik van auteursrechthouders met betrekking tot openbaar beschikbare streams. Wat is precies de definitie van piraterij? En wie wordt uiteindelijk het doelwit wanneer auteursrechthouders hun gewicht proberen te gebruiken?