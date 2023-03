Roku maakt nu zijn eigen Tv’s. De televisies uit de Roku Select- en Plus-serie werden in januari op CES aangekondigd en liggen deze week in de schappen. Er zijn in totaal 11 Roku-tv’s, verspreid over twee verschillende line-ups en variërend tussen 24 en 75 inch. Prijzen beginnen bij $ 150 en eindigen bij $ 1.200. Deze nieuwe Roku-modellen zijn momenteel alleen verkrijgbaar in Best Buy-winkels of online.

De Roku Select-serie is de basislijn, verkrijgbaar in een mix van HD- en 4K-modellen. De HD-versies beginnen bij $ 150 voor een 24-inch tv en bieden formaten tot 40 inch, wat $ 280 kost. 4K-aanbiedingen beginnen bij 43 inch voor $ 320 en gaan door tot 75 inch voor $ 800. De HD-tv’s zijn uitgerust met Roku Voice-afstandsbedieningen, terwijl de 4K-sets een verbeterde Roku Voice Remote bieden, die privé luisteren via bedrade hoofdtelefoons en een verloren afstandsbediening toevoegt – een functie die ooit exclusief was voor de Voice Remote Pro. Beide afstandsbedieningen zijn superieur aan de basisversies die te vinden zijn op concurrerende Roku smart-tv’s op instapniveau, zoals de TCL 4-serie.

De Roku Plus-serie is de step-up-optie met een line-up volledig in 4K, met beeldverbeterende extra’s zoals Dolby Vision hoog dynamisch bereik, lokaal dimmen, QLED voor verbeterde kleuren, Dolby Atmos-gecertificeerde luidsprekers en een Stembediening Pro. De Plus-serie ondersteunt ook privé luisteren via Bluetooth-hoofdtelefoons die rechtstreeks op de tv zijn gekoppeld, een functie die al lang beschikbaar is bij concurrerende Google TV- en Amazon Fire TV-modellen. De Roku Plus-serie wordt geleverd in een 55-inch model voor $ 650, een 65-inch versie voor $ 800 en een 75-inch optie voor $ 1.200.

Deze tv’s zijn Roku’s eerste kennismaking met tv-productie. Eerder was Roku tevreden om nauw samen te werken met zijn partners om tv’s van het merk Roku op de markt te brengen. Die tv’s van TCL, Hisense, Sharp en anderen bieden een scala aan formaten en beeldverbeteringen. Volgens Roku gaan die partnerschappen niet weg.

“Deze tv’s van het Roku-merk zullen niet alleen een aanvulling vormen op de huidige line-up van Roku-tv-modellen van het partnermerk, maar stellen ons ook in staat om toekomstige smart tv-innovaties mogelijk te maken”, zei Mustafa Ozgen, de president van apparaten bij Roku, in een persbericht van januari.

Roku werkt samen met Best Buy om zijn nieuwe producten exclusief aan te bieden, dus voorlopig zijn ze niet verkrijgbaar bij Amazon, Walmart, Target of andere retailers. Amazon volgde een soortgelijk pad toen het in 2021 zijn eigen merk-tv’s uitbracht Brand TV Omni En Fire TV 4-serie downloaden werden aanvankelijk alleen verkocht bij Best Buy en op Amazon, terwijl Fire TV’s van andere partners in verschillende winkels werden verkocht.

Tot nu toe lijkt het erop dat Roku de technische grenzen van zijn tv’s niet zal verleggen, dus verwacht geen beeldkwaliteit van het hoogste niveau. Hoewel de tv’s uit de Plus-serie worden geleverd met lokaal dimmen en QLED, wat de beeldkwaliteit zou moeten helpen verbeteren, heeft het bedrijf niet veel meer details onthuld over de beeldverbeterende extra’s van deze tv’s. We weten bijvoorbeeld niet precies hoeveel zones er zijn.

Momenteel, TCL’s Roku-tv uit de 6-serie is de technologisch meest geavanceerde tv van het Roku-merk die beschikbaar is – en CNET’s keuze voor de beste tv voor het geld. De nieuwste versie bevat mini-LED-technologie met maximaal 448 lokale dimzones, een native Verversingssnelheid van 120 Hz en spelvriendelijke opties, waaronder een 4K/120Hz ingang. De prijs is echter hoger dan die van de nieuwe tv’s van het Roku-merk, met een 65-inch model voor $ 1.000.

We kijken ernaar uit om binnenkort de nieuwe Roku TV te reviewen.