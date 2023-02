Meld u aan voor de nieuwsbriefreeks Fitness, maar beter van CNN. Onze zevendelige gids zal u helpen om een ​​gezonde routine aan te nemen, ondersteund door experts.





CNN

—



Ook als je nog nooit fysiek actief bent geweest, kun je nu beginnen met bewegen en de voordelen zien.

Dat is volgens een nieuwe studie, waaruit bleek dat elke hoeveelheid fysieke activiteit die op elke leeftijd begint, nuttig is voor de cognitieve gezondheid op de lange termijn.

Onderzoekers wisten al dat mensen die in hun vrije tijd aan lichaamsbeweging doen, een lager risico op dementie en een hogere cognitieve functie later in hun leven hebben dan degenen die inactief zijn, zei studieauteur Dr. Sarah-Naomi James, een onderzoeksmedewerker bij MRC Unit for Levenslang gezond en ouder worden aan University College London.

Wat onderzoekers niet wisten, was of er een specifieke tijd in het leven was waarop een persoon actief moest worden of dat er een activiteitsdrempel was waaraan ze moesten voldoen om die voordelen te zien, zei James.

De studie, dinsdag gepubliceerd in het Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry, volgde de fysieke activiteitspatronen van bijna 1.500 mensen in de loop van 30 jaar op volwassen leeftijd. Op 69-jarige leeftijd werden de deelnemers volgens het onderzoek getest op hun cognitieve toestand, verbaal geheugen en verwerkingssnelheid.

Terwijl levenslange fysieke activiteit geassocieerd was met de beste cognitieve resultaten later in het leven, werd actief zijn op elk moment in welke mate dan ook geassocieerd met hogere cognitie, zo bleek uit de studie.

Zelfs mensen die actief werden toen ze vijftig of zestig waren, bereikten betere cognitieve scores toen ze 70 jaar oud waren, zei James. Een verrassend kleine hoeveelheid activiteit – slechts één keer per maand – op elk moment tijdens de volwassenheid was nuttig, voegde ze eraan toe.

“Het lijkt duidelijk uit deze studie en andere dat kleine doses lichaamsbeweging gedurende het hele leven en vanaf jonge leeftijd zeer gunstig zijn voor de gezondheid op de lange termijn,” zei Dr. William Roberts, professor huisartsgeneeskunde en gemeenschapsgezondheid aan de University of Minnesota Medical School, via e-mail.

Roberts was niet betrokken bij het onderzoek.

Op maatschappelijk niveau tonen de bevindingen aan dat er behoefte is aan meer toegang tot onderwijs dat vaardigheden en motivatie voor lichaamsbeweging op elke leeftijd aanmoedigt, aldus het onderzoek.

Voor mensen die regelmatig actief zijn geweest, zouden de resultaten bemoedigend moeten zijn en suggereren dat hun investering vruchten kan afwerpen, zei Roberts.

“Voor mensen die nog nooit fysiek actief zijn geweest, of een periode van inactiviteit hebben doorgemaakt, start!” James zei via e-mail.

Als je niet bepaald een atleet bent die ervan houdt om te zweten, zijn er nog steeds manieren om wat activiteit in je leven te brengen.

Om een ​​gewoonte op te bouwen die blijft hangen, is het belangrijk om een ​​doel te stellen, een specifiek plan te maken, een manier te vinden om het leuk te maken, flexibel te blijven en sociale steun te krijgen, zegt gedragswetenschapper Katy Milkman, auteur van “How to Change: The Science of Getting from Where You Are to Where You Wanna Be”, in een interview in 2021 met CNN. Milkman is de James G. Dinan Professor aan de Wharton School van de University of Pennsylvania.

Je kunt langzaam beginnen, zei Dana Santas, CNN-fitnessmedewerker en mind-body-coach voor professionele atleten.

“Elke dag 10 minuten sporten is zoveel gemakkelijker dan mensen denken. Bedenk eens hoe snel 10 minuten voorbijgaan als je gedachteloos door sociale media scrolt of naar je favoriete tv-programma kijkt”, vertelde Santas aan CNN in een interview in 2022. “Het is geen grote investering, maar het kan grote gezondheidsvoordelen opleveren.”

Yoga is een geweldige manier om actief te zijn en tegelijkertijd stress te verlichten – en is online gemakkelijk toegankelijk voor alle niveaus, zei ze.

En buiten lopen of op een loopband lopen is een van de eenvoudigste manieren om consequent aan lichaamsbeweging te doen, zei Santas.

“Wandelen is de meest onderschatte, corrigerende, lichaam-geest, vetverbrandende oefening die beschikbaar is voor mensen,” voegde ze eraan toe. “Ik loop elke dag.”

Regelmatige wandelingen kunnen een geweldige kans zijn om te multitasken, als je ze gebruikt om een ​​band op te bouwen met familie, vrienden en buren, voegde Santas eraan toe.

Als je de intensiteit van je wandeling wilt verhogen, raadde Santas aan om hardere intervallen, gewichten of een zware rugzak toe te voegen.

“Elk uur vijf minuten wandelen is een lange weg”, vertelde Evan Matthews, universitair hoofddocent bewegingswetenschap en lichamelijke opvoeding aan de Montclair State University in New Jersey, in 2021 aan CNN. “Het hoeft niet eens matig intensief te zijn. Gewoon bewegen.”