JD Vance und Tim Ryan stehen sich in einer Debatte gegenüber, als die vorzeitige Abstimmung näher rückt

Da beide Männer weitgehend höflich bleiben und sich in ihren Zurückweisungen zurückhalten, ist es unwahrscheinlich, dass die Debatte selbst die Nadel für einen der beiden Kandidaten wesentlich bewegt.

Die Kampagnen und ihre verbündeten politischen Gruppen verschickten jedoch während und nach der einstündigen Debatte nicht weniger als 28 Pressemitteilungen, ein Zeichen für die äußerst enge Natur des Rennens. Das Rennen um den Senat von Ohio war eines, von dem die GOP zu Beginn dieses Wahlzyklus zuversichtlich war, dass es ein solider Sieg sein würde, aber es blieb hart umkämpft, obwohl es für die Chancen der Republikaner auf die Rückeroberung des Senats von entscheidender Bedeutung war.

„Ich glaube, wir sind in den letzten Jahren in eine grundlegend schlechte Richtung gegangen“, sagte Vance während der Debatte und machte die uneingeschränkten Staatsausgaben für die Inflation verantwortlich. „Ich denke, die Leute verdienen es, in den Lebensmittelladen zu gehen, ohne die Bank komplett zu sprengen. Tim Ryan hat zu 100 Prozent mit diesen Richtlinien gestimmt. Jedes Mal, wenn er die Gelegenheit bekommt, sich für die Ohioaner einzusetzen, entscheidet er sich, seiner eigenen Partei das Knie zu beugen.“

Ryan, der während der gesamten Kampagne versucht hat, Tageslicht zwischen ihn und die nationalen Demokraten zu bringen, und zuletzt sagte, Präsident Joe Biden sollte keine Wiederwahl anstreben, betonte die parteiübergreifende Unterstützung hinter arbeitsplatzschaffenden Gesetzen wie dem Infrastrukturgesetz, das Portman anführte und Vance ablehnt, und das CHIPS-Gesetz.

Während Ryan diesen Sommer den Äther weitgehend für sich allein hatte – und viel Geld in die Darstellung als gemäßigt gesteckt hat – hat Vance Mühe, sich einen souveränen Vorsprung im Rennen zu verschaffen, der laut öffentlich zugänglichen Umfragen Kopf an Kopf bleibt.

Kurz vor Beginn der Nexstar-Debatte in Cleveland, die landesweit auf lokalen Nachrichtensendern ausgestrahlt wurde, verschickte Vances Kampagne eine Spenden-SMS, in der er als „der am stärksten gefährdete Senatskandidat“ bezeichnet wurde.

Der Senate Leadership Fund, der Super-PAC, der sich mit dem Minderheitsführer des Senats, Mitch McConnell, zusammengeschlossen hat, gibt 28 Millionen US-Dollar aus, um Vance zu unterstützen – Geld, das die Gruppe ursprünglich für republikanische Übernahmemöglichkeiten ausgeben wollte, anstatt einen Staat zu verteidigen, der immer roter wird.

Unter den Widerhaken griff Ryan Vance an, weil er behauptete, eine Wohltätigkeitsorganisation zur Bekämpfung der Opioidkrise ins Leben gerufen zu haben, ohne dafür erhebliche Ressourcen aufzuwenden. Vance schlug Ryan dafür, dass er im letzten Quartal rund 25.000 US-Dollar von Pharmaunternehmen angenommen hatte, und nannte es „beschämend“, dass Ryan das Thema ansprach, dass Vance aufgrund des langjährigen Kampfes seiner Mutter mit Pillen nicht genug unternimmt, um das Problem anzugehen.

Und der demokratische Kongressabgeordnete hob Vances Unterstützung durch Republikaner hervor, die er als „gefährlich“ bezeichnete, und deutete an, dass die meisten Amerikaner vom Extremismus „erschöpft“ seien.

Vance „rennt mit Ron DeSantis herum, dem Gouverneur von Florida, der Bücher verbieten will“, sagte Ryan. „Du rennst mit Lindsey Graham herum, die ein nationales Abtreibungsverbot will. Du rennst mit Marjorie Taylor Greene herum, der absolut einsamsten Politikerin Amerikas.“

Ryan bezog sich auf Kommentare, die Trump kürzlich in Ohio gemacht hatte, und verspottete Vance, weil er „vom ehemaligen Präsidenten als Arschkriecher bezeichnet“ worden sei.

Am Mittwoch beginnt in Ohio die vorzeitige Abstimmung. Eine zweite Debatte in Youngstown, die nicht landesweit ausgestrahlt wird, soll nächste Woche stattfinden.

In den verbleibenden vier Wochen bis zum Wahltag sind die Republikaner auf dem besten Weg, Ryan drastisch zu überflügeln, dessen Unterstützung von außen im Vergleich zu der Hilfe, die Vance erhält, verblasst. Von den 15 Millionen US-Dollar an GOP-Anzeigen, die für den verbleibenden Monat reserviert sind, stammen 13,5 Millionen US-Dollar von SLF. Die Demokraten haben unterdessen nur 5 Millionen Dollar gebucht, fast alle aus Ryans Wahlkampf.