JetBlue Airways Airbus A320-200-Flugzeuge bei der Landung im Endanflug auf dem New Yorker John F. Kennedy International Airport in den USA.

Schauen Sie sich die Unternehmen an, die im vorbörslichen Handel die größten Fortschritte machen:

JetBlue Airways – JetBlue Airways verlor fast 2 %, nachdem Evercore ISI die Fluggesellschaft auf „Untergewichten“ herabgestuft hatte, unter Berufung auf die jüngste starke Aktienrallye und Bilanzsorgen.

Zillow-Gruppe – Die Aktie stieg um 4,7 %, nachdem sie von Piper Sandler von „Neutral“ auf „Übergewichtet“ heraufgestuft wurde. Auch Analyst Thomas Champion erhöhte sein Kursziel auf 62 US-Dollar pro Aktie, was auf ein Plus von 33 % gegenüber dem Handelsschluss am Montag hindeutet. Zu den Gründen für seinen Aufruf zählten Produktoptionen und neue Initiativen sowie sequenzielle Verbesserungen im makroökonomischen Umfeld für den Wohnungsbau.

JPMorgan Chase – Das Wall-Street-Schwergewicht legte im vorbörslichen Handel um 1,2 % zu, nachdem Jefferies am Dienstag von „Halten“ auf „Kaufen“ hochgestuft wurde. Das Unternehmen bezeichnete JPMorgan Chase außerdem als „Best-in-Class“.

US Bancorp – Die Aktien der in Minnesota ansässigen Bank legten um 2,2 % zu, nachdem die Bank of America die Aktie von „Neutral“ auf „Kaufen“ heraufgestuft hatte. Analyst Ebrahim Poonawala sagte, dass US Bancorp zu den qualitativ hochwertigsten Franchise-Unternehmen im US-Bankensektor gehöre und dass seine Größe, seine Erträge und seine starke Umsetzung voraussichtlich zu einem überragenden Gewinnwachstum und einer Outperformance der Aktien führen werden.

Amazonas – Die Aktien stiegen um 0,8 %, als der E-Commerce-Riese seinen mit Spannung erwarteten Prime Day-Sommerschlussverkauf startete, der bis Mittwoch läuft. Wells Fargo hat auch Amazon in seine Signature Picks-Liste aufgenommen und dabei bessere Erwartungen für Amazon Web Services, Umsatzwachstum am Prime Day und ein immer noch günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis angeführt.

WD-40 – Die Aktien stiegen um mehr als 5 %, nachdem der Schmierstoff- und Rostentfernerhersteller am Montag nachbörslich die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals bekannt gab. WD-40 erzielte einen Gesamtnettoumsatz von 141,7 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 15 % gegenüber dem Vorjahr.

3M – Die Aktien stiegen im vorbörslichen Handel um fast 2 %, nachdem die Bank of America die Aktie von „Underperform“ auf „Neutral“ heraufgestuft hatte. Die Bank sagte, 3M habe positive Impulse im Zusammenhang mit der Beilegung von Rechtsstreitigkeiten, der Umstrukturierung und der geplanten Ausgliederung des Gesundheitsgeschäfts.

Zions Bancorp , Truist – Die Bankaktien standen am Dienstagmorgen unter Druck, nachdem Jefferies sowohl Zions als auch Truist von „Kaufen“ auf „Halten“ herabgestuft und damit seine Gewinnschätzungen für die beiden Unternehmen gesenkt hatte. Die Aktien von Zions fielen im vorbörslichen Handel um 1,5 %, während die von Truist um 1 % fielen.

Iovance Biotherapeutics — Iovance Biotherapeutics fiel um mehr als 11 %. Das Biotech-Unternehmen gab am Montag bekannt, dass der Preis für sein öffentliches Angebot von 20 Millionen Stammaktien 7,50 US-Dollar pro Aktie betragen würde. Der Bruttoerlös aus dem Angebot soll etwa 150 Millionen US-Dollar betragen.

— Jesse Pound, Alex Harring, Samantha Subin, Brian Evans, Sarah Min und Michael Bloom von CNBC trugen zur Berichterstattung bei.