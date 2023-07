Ein Flugzeug der JetBlue Airways Corp. startet am Montag, den 6. April 2020, am Reagan National Airport (DCA) in Arlington, Virginia, USA.

Schauen Sie sich die Unternehmen an, die mittags die größten Schritte unternehmen:

JetBlue Airways – Die Aktien von JetBlue Airways verloren 6,4 %. Am Mittwoch gab das Unternehmen bekannt, dass es seine Allianz mit American Airlines im Nordosten der USA beenden werde, nachdem ein Bundesrichter im Mai das Ende der Partnerschaft angeordnet hatte. JetBlue sagte, es werde sich stattdessen auf die Übernahme von konzentrieren Spirit Airlines . amerikanisch Die Aktien verloren 2,8 %, während Spirit 0,3 % verlor.

Bestätigen – Die Aktien des Point-of-Sale-Kreditgebers gaben um etwa 15 % nach, nachdem Piper Sandler Affirm von „Neutral“ auf „Untergewichtet“ herabgestuft hatte. Höhere Zinssätze und die Wiederaufnahme der Studienkreditzahlungen könnten der Aktie in den kommenden Monaten schaden, sagte Piper Sandler.

Süßgrün – Die Salatkette stieg um 17 %, nachdem die Bank of America den Kurs von „Neutral“ auf „Kauf“ hochgestuft hatte. Das Unternehmen sagte, dass ein erhöhter Fußgängerverkehr, ein nachhaltiges Wachstum der Ladenverkäufe und langfristige Automatisierungspläne der Aktie zugute kommen dürften.

Ford-Motor – Die Aktien des Autoherstellers fielen um etwa 2,5 %, obwohl Ford im zweiten Quartal einen Umsatzanstieg von 9,9 % im Vergleich zum Vorjahr meldete. Die Verkäufe der Lkw der F-Serie stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 34 %. Der Absatz von Elektrofahrzeugen ging jedoch um 2,8 % zurück.

Keurig Dr. Pepper — Die Aktien legten um etwa 2 % zu, nachdem Morgan Stanley die Gewichtung von gleicher Gewichtung auf „Übergewichtung“ heraufgestuft hatte. Das Unternehmen sagte, die Bewertung der Aktie sei angesichts der deutlich sichtbaren Trends bei Erfrischungsgetränken zu niedrig.

Bank of America — Die Bankaktien fielen um 3 %. Die Bank of America kündigte nach dem Börsenläuten am Mittwoch an, dass sie ihre vierteljährliche Dividende von 22 Cent auf 24 Cent pro Aktie erhöhen werde. Die Erhöhung um rund 9 % beläuft sich auf Basis des Schlusskurses vom Mittwoch auf eine Dividendenrendite der Bank von rund 3,3 %.

Genialer Sport – Die Aktien stiegen um mehr als 20 %, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass es mit der National Football League eine Einigung über eine mehrjährige Verlängerung ihrer bestehenden strategischen Partnerschaft erzielt habe. Genius bleibt der exklusive Vertreiber von Echtzeitstatistiken der NFL.

Moderna — Die Pharmaaktie fiel im Mittagshandel um 4,5 %. Am Mittwoch gab Moderna trotz zunehmender Spannungen zwischen den USA und China einen Deal zur Entwicklung von mRNA-Medikamenten in China bekannt.

— Samantha Subin, Alex Harring und Jesse Pound von CNBC trugen zur Berichterstattung bei.