Lesa Cline-Ransome und James Ransome lernten sich auf einer „Purple Rain“-Party kennen, als sie 19 Jahre alt waren – Zweitsemester am Pratt Institute.

„Ich habe sie gebeten zu tanzen, und seitdem tanzen wir zusammen“, sagt James Ransome.

Cline-Ransome war in der Modeabteilung. Ransome war Illustrationsstudent. Sie begannen sich zu verabreden.

„Ich denke, wir wussten, dass wir zusammenpassen, weil er mir bei all meinen Kunstprojekten helfen würde und ich ihm bei all seinen Schreibaufgaben helfen würde“, sagt Cline-Ransome. „Und so wussten wir, dass wir für immer zusammen sein würden.“

Mittlerweile sind sie seit 33 Jahren verheiratet. Während dieser Zeit wurde Lesa Cline-Ransome Autorin und James Ransome Illustrator. Gemeinsam haben sie inzwischen mehrere Bilderbücher erstellt, darunter Bevor sie Harriet war, Oberirdische EisenbahnUnd Schulranzen Paige.

Die Geschichte des Saxophons ist ihr neuestes Kinderbuch, inspiriert von der gemeinsamen Liebe zum Jazz. Das Paar hatte gerade mit dem Zuschauen fertig Jazz, der PBS-Dokumentarfilm von 2001, und James Ransome hatte eine Idee. Er wusste, dass es Saxophonisten wie Coleman Hawkins und Lester Young waren instrumental dazu beizutragen, dass das Saxophon in der Jazzwelt an Popularität gewinnt.

„Also sagte ich: ‚Es wäre großartig, ein Buch über Coleman Hawkins und Lester Young zu machen, eine Art Vergleich ihrer Klänge.‘“

Cline-Ransome war interessiert und begann mit der Recherche. „Wenn ich an einem Buch arbeite, muss ich wirklich einen Bezug zum Thema haben“, sagt sie. Und dieses Mal spürte sie es nicht ganz.

Sie beschloss, den Gang zu wechseln.

„Eines Tages stellte ich mir einfach diese ganz einfache Frage: Wer hat das Saxophon erfunden? Und ich fand eine unglaubliche Geschichte.“

Antoine-Joseph „Adolphe“ Sax lebte im 19. Jahrhundert in Dinant, Belgien. Und er war oft gelangweilt.

„Also träumte er, besonders wenn er hätte aufpassen sollen“, schreibt Cline-Ransome in dem Buch. „Als er zehn Jahre alt war, war er eine Treppe hinuntergefallen, hatte eine Nadel verschluckt, war dreimal vergiftet worden, wäre fast ertrunken, hatte Verbrennungen durch Schießpulver und wurde von einem losen Dachziegel ins Koma geworfen.“

Adolphe war zufällig auch der Sohn eines Instrumentenbauers. Und er war sehr, sehr neugierig. Während er in der Werkstatt seines Vaters bastelte, erfand er schließlich mehrere Instrumente: die Dampforgel, die Saxophontube, das Euphonium, die Basstuba und das Flügelhorn.

„Aber Adolphe träumte von einem neuen Sound“, schreibt Cline-Ransome. „Nicht so laut wie eine Trompete. Nicht so leise wie eine Klarinette. Irgendwo genau in der Mitte.“

Schließlich landete er bei seinem Meisterwerk: dem Saxophon.

„Die Leute nannten es oft das Horn des Teufels“, sagt Cline-Ransome. „Es war einfach zu menschlich, verführerisch und sexy.“

Anfangs war es schwer zu verkaufen, aber Adolphe brachte das Saxophon in jede Regimentskapelle in Paris, dann folgten Preußen, Italien, Spanien und Ungarn.

Dies war die Geschichte, die Cline-Ransome schreiben wollte: die Geschichte, wie dieses belgische Instrument schließlich seinen Weg nach Amerika fand, wo es von Jazzmusikern umgestaltet wurde. Es war sogar noch besser, als James Ransome erwartet hatte. „Ich bringe sozusagen eine Idee vor, und dann macht sie einen Homerun“, erklärt er.

Für die Kunst erstellte Ransome Schwarz-Weiß-Zeichnungen mit einem Hauch von Aquarell. Die Farben sind dezent und die Charaktere leicht humorvoll, mit großen Augen und roten Wangen.

Alle Saxophone im Buch, von denen es viele gibt, sind Collagen – Ausschnitte aus Zeitschriftenbildern und Fotos von Saxophonen.

„Ich wollte wirklich, dass sie auffallen“, sagt Ransome. „Ich wollte, dass es so etwas Dominantes auf der Seite ist, dass wir dem folgen wie einem springenden Ball, der durch das Buch läuft.“

Cline-Ransome sagt, das sei einer der Gründe, warum ihr Mann einer ihrer Lieblingsillustratoren sei. „Die Verwendung einer Collage für das Saxophon … es spiegelt die Idee dieses Jungen wider, der dieses brandneue Instrument zusammengebaut hat“, erklärt sie. „Und es veranschaulicht das wirklich.“

Obwohl Ransome die ursprüngliche Idee für die Geschichte hatte und obwohl sie im selben Haus leben, sagt das Ehepaar, dass sie während der Entstehung des Buches nicht zusammenarbeiten. Nach der ersten Story-Generierung kann es bis zu einem Jahr dauern, bis Ransome mit der Illustration des Buches beginnt.

„Lesa kommt nicht rein und kommentiert die Bilder oder sagt etwas dazu“, sagt Ransome.

„Ich bin unglaublich ungeduldig“, fügt Cline-Ransome hinzu. „Ich frage mich immer: ‚Wo ist das? Wo ist das Buch? Wie lange dauert es?‘“

Allerdings lässt sie sich gerne von den fertigen Bildern überraschen: „Er erschafft für junge Leser Welten, die meiner Meinung nach einfach magisch sind.“

Keine Spoiler, aber der Rest von Adolphes Leben war voller Wendungen, Höhen und Tiefen. Er starb 1894, aber sein Saxophon lebt weiter, wie Cline-Ransome schreibt: „An Straßenecken und in Musiklokalen, bei Beerdigungen und in Jazzclubs.“

Wenn die Leser eines aus der Geschichte von Adolphe Sax lernen, hofft Cline-Ransome, dass sie immer neugierig bleiben.

„Manchmal ist die Art und Weise, wie wir in dieser Welt leben und wachsen … Neugier ist manchmal das Erste, was uns verlässt“, sagt sie. „Ich denke, dass vor allem Kinder manchmal nicht ausreichend dazu ermutigt werden, zu fragen und zu forschen. Und nur durch die Neugier von Antoine-Joseph „Adolphe“ Sax machte er diese Entdeckungen.“