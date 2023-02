Team Giannis won zondagavond met 184-175 in de NBA All-Star Game van 2023 tegen Team LeBron, waarbij Jayson Tatum van Boston Celtics een recordaantal van 55 punten scoorde op weg naar het winnen van MVP-onderscheidingen.

Tatum, die door Antetokounmpo als eerste werd gekozen in het startersgedeelte van de All-Star-draft, had 27 punten in het derde kwartaal in Salt Lake City, opnieuw een All-Star Game-record voor welke periode dan ook.

Afbeelding:

Jayson Tatum beleefde een recordavond bij de All-Star Game





De MVP-prijs die Tatum kreeg, is vernoemd naar Kobe Bryant, een van zijn helden.

‘Het betekent de wereld,’ zei Tatum. “Je denkt aan alle legendes en geweldige spelers die dit spel hebben gespeeld, en in alle eerlijkheid, records zijn gemaakt om te breken. Ik zal het zo lang mogelijk vasthouden, maar ik weet zeker dat er iemand langs zal komen. een paar jaar en probeer het te doorbreken.”

Tatum brak het All-Star-record van Anthony Davis van 52 punten. Hij was 22 van de 31 vanaf de vloer, plus had 10 rebounds en zes assists.

Afbeelding:

Team Giannis-aanvaller Jayson Tatum (0) ontvangt zijn MVP-trofee na de NBA-basketbal All-Star-wedstrijd





Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler



Jayson Tatum scoort 10 driepunters op weg naar zijn 55 punten voor Team Giannis tegen Team LeBron in de All-Star-wedstrijd



Het was James’ eerste nederlaag in zes keer als aanvoerder. Antetokounmpo verbeterde naar 1-2 in zijn All-Star-aanvoerders, en werd de eerste aanvoerder die een nieuwe trofee hees die werd uitgereikt aan de winnaars van de All-Star Game.

Antetokounmpo zei dat hij een reden had om voor Tatum te kiezen. “Ik wist dat hij het serieus zou nemen. Het was een goed idee,” zei hij.

Donovan Mitchell voegde er 40 toe voor Team Giannis, die 26 punten kreeg van Damian Lillard – inclusief de wedstrijdwinnaar die zijn team voorbij de doelscore duwde.

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler



Damian Lillard slaat de driepunter en wint de All-Star-wedstrijd voor Team Giannis tegen Team LeBron



Jaylen Brown scoorde 35 punten en had 14 rebounds voor Team LeBron, terwijl Kyrie Irving 32 punten en 15 assists had en Joel Embiid eindigde met 32 ​​punten.

James leverde ook 13 punten, waaronder een ongelooflijke dunk van het bord:

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler



LeBron James speelt de bal van het bord voor de ongelooflijke dunk tijdens de NBA All-Star-game



Brown en Tatum – teamgenoten uit Boston – genoten gedurende een deel van de tweede helft van een heen en weer duel.

“Het was een normale dag voor ons”, zei Tatum. “Gewoon miljoenen mensen kijken.”

Lillard, de winnaar van de driepuntswedstrijd op All-Star Saturday Night, maakte acht drieën – inclusief een halfcourt pullup in het derde kwartaal.

“Dat was de slechtste basketbalwedstrijd die ik ooit heb gezien”, zei Team LeBron-coach Michael Malone, die duidelijk de spot dreef met het verdedigingsoptie-evenement.

Winnende coach Joe Mazzulla van Team Giannis zei dat hij een heel eenvoudige strategie had.

“Blijf uit de buurt, geniet ervan, heb plezier, laat de jongens gewoon zichzelf zijn”, zei Mazzulla. “Ik denk dat het belangrijk is, vooral in deze competitie, dat jongens gewoon zichzelf kunnen zijn.”

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler



Damian Lillard scoort vanaf zijn eigen helft tijdens de NBA All-Star Game



De competitie had voor de tweede helft een ceremonie om hulde te brengen aan de drie topscorers in de geschiedenis van de NBA: Nr. 3 Karl Malone, Nr. oud eerder deze maand.

Malone en Abdul-Jabbar werden op het podium gebracht en vervolgens introduceerde Dwyane Wade – James’ voormalige teamgenoot in Miami en nu mede-eigenaar van de Jazz – de LA Lakers-ster om hem op het podium te krijgen.

‘We zijn allemaal getuigen geweest,’ zei Wade. “Ongeacht de uitdaging, ongeacht het lawaai, hij was meedogenloos.”

Met het nummer 38.388 achter zich, stak James zijn hand op om de fans te bedanken voor hun ovatie en omhelsde hij Abdul-Jabbar en Malone.

Hij eindigde met slechts 13 punten toen een achtervolgingsblok in de eerste helft tegen Pascal Siakam ertoe leidde dat hij een vinger in de rand kreeg en vervolgens bij de rust vertrok.

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler



LeBron James zegt ‘het komt wel goed’ na het verlaten van de All-Star-game met een vingerblessure



Na de wedstrijd vertelde James aan verslaggevers dat hij zich geen zorgen maakte over de blessure.

“Ik probeerde een klein achtervolgingsblok te krijgen en mijn vinger kwam vast te zitten in de rand, maar het komt wel goed,” zei James. “Het is niet al te veel om je zorgen over te maken. Uit voorzorg heb ik de rest van de nacht vrij genomen. “

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler



Kyrie Irving verzamelde 15 assists voor Team LeBron tijdens de All-Star-wedstrijd tegen Team Giannis



James speelde een helft. De andere aanvoerder van de wedstrijd speelde geen halve minuut.

Antetokoumpo stelde zijn team op voor de wedstrijd, doorliep de warming-ups (zoals ze waren) en begon de wedstrijd zoals gepland.

Maar zijn rechterpols was omwikkeld, en dat was een onheilspellend teken. De blessure hield hem buiten het vaardigheidsevenement van All-Star Saturday en beperkte hem tot 20 seconden in dit evenement. Hij kreeg een onbetwiste dunk om de wedstrijd te openen, nam toen een overtreding en kopte naar de bank.

“Wat ik ook heb, ik ga het geven”, zei Antetokounmpo. “Dat is wie ik ben. Dat zal nooit veranderen.”