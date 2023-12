Jayapal geeft een nieuwe verklaring af waarin zij ‘het gebruik van verkrachting en seksueel geweld door Hamas ondubbelzinnig veroordeelt als een oorlogsdaad’

De Democratische vertegenwoordiger Pramila Jayapal uit de staat Washington zei dinsdag dat zij “het gebruik van verkrachting en seksueel geweld door Hamas ondubbelzinnig veroordeelt als een oorlogsdaad”, naar aanleiding van opmerkingen die zij zondag tegen Dana Bash van CNN maakte en die een vuurstorm veroorzaakten onder haar Democratische collega’s in de staat Washington. het huis.

“Laat ik nogmaals volkomen duidelijk zijn dat ik het gebruik van verkrachting en seksueel geweld door Hamas ondubbelzinnig veroordeel als een oorlogsdaad”, zei Jayapal in haar laatste verklaring. “Dit is gruwelijk en over de hele wereld moeten we onze zusters, families en overlevenden van verkrachting en aanranding overal ter wereld steunen om dit geweld te veroordelen en de daders ter verantwoording te roepen.”

Terwijl Jayapal, voorzitter van de Congressional Progressive Caucus, de verkrachting van Israëlische vrouwen door Hamas zondag veroordeelde en het “gruwelijk” noemde in CNN’s “State of the Union”, wees ze erop dat meer dan 15.000 Palestijnen zijn gedood door Israëlische aanvallen in Gaza sinds het begin van de oorlog en zei: “Ik denk dat we evenwichtig moeten zijn als het gaat om het initiëren van de gewelddadigheden tegen de Palestijnen.”





03:00 – Bron: CNN Bash roept op tot stilte over het gebruik van seksueel geweld door Hamas. Luister naar het antwoord van Jayapal

In haar verklaring van dinsdag zei Jayapal dat haar opmerking “over evenwicht niet over verkrachting ging, en op geen enkele manier bedoeld was om verkrachting en aanranding te minimaliseren.”

“Het ging over het erkennen van de enorme pijn en het trauma van zovelen – Israëli’s, Palestijnen en hun diasporagemeenschappen – in deze verschrikkelijke oorlog”, aldus Jayapal.

Het congreslid vervolgde: ‘Ik begrijp dat ik critici heb die het niet met mij eens zijn over het beleid, maar als zij insinueren dat ik op een manier zou denken, zeggen of handelen die dubbelzinnig is over verkrachting, is dat schandalig en volkomen inconsistent met mijn staat van dienst en mijn levenswerk. Het schaadt ook diep het vermogen om zinvolle gesprekken te voeren over kritieke kwesties.”

De opmerkingen van Jayapal spreken de bredere verdeeldheid binnen de Democratische Partij aan over de manier waarop de oorlog tussen Israël en Hamas moet worden aangepakt. Democraten hebben moeite gehad om de steun voor het recht van Israël om zichzelf te verdedigen te verzoenen in de nasleep van de aanslagen van 7 oktober en de toenemende protesten, vooral aan de linkerkant, over de verwoestingen in Gaza.

President Joe Biden hekelde de seksuele aanvallen gepleegd door Hamas tijdens een fondsenwervingsevenement in Boston, noemde het “verschrikkelijk” en zei dat “het aan ons allemaal is … om het seksuele geweld van Hamas-terroristen zonder enige twijfel met geweld te veroordelen.”

“De afgelopen weken hebben overlevenden en getuigen van de aanslagen de gruwelijke verhalen over onvoorstelbare wreedheden gedeeld. Berichten over verkrachte vrouwen – herhaaldelijk verkracht – en hun lichamen die werden verminkt terwijl ze nog leefden – over vrouwelijke lijken die werden geschonden, Hamas-terroristen die vrouwen en meisjes zoveel mogelijk pijn en lijden toebrachten en hen vervolgens vermoordden. Het is verschrikkelijk”, zei hij.

Het Huis van Afgevaardigden heeft dinsdag een door de Republikeinen geleide resolutie aangenomen waarin antisemitisme in de Verenigde Staten en wereldwijd wordt veroordeeld. Een aantal Democraten uitten echter hun bezorgdheid over het feit dat de taal van de Republikeinse Republikeinse Republikeinse Republikeinse Republikeinse resolutie te breed is en elke kritiek op de Israëlische regering of haar beleid feitelijk als antisemitisme zou omschrijven.

Afzonderlijk zijn de Democratische vertegenwoordigers Lois Frankel uit Florida en Debbie Dingell uit Michigan van plan deze week een resolutie in te dienen waarin Hamas’ gebruik van seksueel geweld en verkrachting tegen Israëlische vrouwen wordt veroordeeld. Een bron die bekend is met de denkwijze van Frankel vertelde CNN dat de bestrijding van verkrachting als oorlogswapen al lang een prioriteit is voor het congreslid en dat de resolutie niet is opgesteld als reactie op eventuele opmerkingen van andere leden.

Dit verhaal is bijgewerkt met aanvullende details.

Annie Grayer van CNN heeft bijgedragen aan dit rapport.