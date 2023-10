Vor der Landung Blauer Ivy Carter, Jay-Z Und Beyoncé waren tatsächlich verrückt in einen anderen Namen verliebt.

„Es sollte sein Brooklyn„, verriet der „Forever Young“-Rapper am 27. Oktober in einem Interview mit CBS-Morgen, eine Verbindung zu seiner geliebten Heimatstadt. „Das war der Name, den wir theoretisch hatten. Aber als wir die kleinen Sonogramme bekamen, waren sie superklein und wir nannten sie Blueberry. Es war wie ein Spitzname. Und neun Monate lang sagten wir: ‚Schau mal.‘ bei Little Blueberry.“

Für sie ging es also weiter mit dem nächsten, als es um einen Spitznamen für ihre inzwischen 11-jährige Tochter ging.

„Es war natürlich“, sagte die Emmy-Gewinnerin, die ebenfalls Zwillinge hat Rumi Und Sir Carter, 6, mit der „Crazy in Love“-Sängerin, weiter. „Wir haben die Berry einfach abgenommen und sie Blue genannt.“

Und natürlich ist der Rest Geschichte.

Was beinhaltet diese Geschichte? Nun, als Konzertbesucher der Beyoncés Renaissance Blue Ivy war in diesem Jahr Zeuge der World Tour und stand zusammen mit ihrer Mutter auf der Bühne, um zum ersten Mal ein paar Routinekämpfe zu meistern – eine Erfahrung, auf die ihr Vater nicht stolzer sein könnte.