Jay Pharoah sagt, „Big Dog“ Pete Davidson habe diese BDE-Gerüchte bestätigt

Sprechen Sie über Petes BDE (alias „Big Dick Energy“), der erstmals 2018 als damalige Verlobte begann Ariana Grande gab eine freche Antwort, nachdem ein Fan sie gefragt hatte, „wie lange Pete ist“, und sich auf sie bezog Süßstoff Titel nach dem benannt König von Staten Island Comic. „Wie 10 Zoll?“ Der Sänger witzelte in einem seitdem gelöschten Tweet: „Oh f–k … ich meine … wie ein Lil über eine Minute.“

Seit dem aufschlussreichen Kommentar ist das Internet von dem Autor von The Cut fasziniert Allison P. Davis geprägt als BDE, „ein ruhiges Selbstvertrauen und eine Leichtigkeit mit sich selbst, die aus dem Wissen kommt, dass man ein enormes“ Sie-weißt-schon-was hat. In einer Folge von Die Kardashians In diesem Jahr sagte Petes Ex Kim sogar, dass das Geschwätz um seine BDE sie dazu inspiriert habe, sich an ihn zu wenden.

„Ich habe nicht einmal gedacht, ‚Oh mein Gott, ich werde eine Beziehung mit ihm haben.‘ Ich habe nur nachgedacht … ich habe von dieser BDE gehört“, teilte Kim mit, die sich im August nach neun Monaten Beziehung von Pete getrennt hatte. „Ich muss da raus. Ich muss einfach so etwas wie Starthilfe geben … ich war im Grunde nur DTF.“