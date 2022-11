Jay Leno wurde wegen „erheblicher“ Verbrennungen operiert, sagt der Arzt

CNN

—



Jay Leno hat sich einer Operation wegen seiner Brandverletzungen unterzogen und wird sich laut seinem Arzt später in dieser Woche einer zweiten Operation unterziehen.

Leno, ein begeisterter Autosammler, hatte am Samstag unter einem Fahrzeug gearbeitet, als er von einem Benzinfeuer verbrannt wurde, sagte Dr. Peter Grossman, der den ehemaligen „Tonight Show Host“ behandelt, während einer Pressekonferenz am Mittwoch.

„Als er aus dem Bereich unter dem Auto herausgezogen wurde, stellte sich heraus, dass er ziemlich erhebliche Verbrennungen im Gesicht und an den Händen hatte“, sagte er.

„Seine Verbrennungen umfassen sein Gesicht, seine Hände und seine Brust, die Verbrennungen sind ziemlich erheblich“, bemerkte Grossman.

Leno wurde zunächst in ein örtliches Krankenhaus gebracht und nach dem Vorfall in das Grossman Burn Center in Los Angeles verlegt.

Lenos Frau war an seiner Seite und „offensichtlich sehr besorgt“, sagte der Arzt. Seine Verletzungen sind laut Grossman eine Mischung aus Verbrennungen zweiten Grades und möglicherweise einigen Verbrennungen dritten Grades.

„Einige der Verbrennungen im Gesicht sind etwas tiefer und besorgniserregender. Im Moment befinden sie sich irgendwo zwischen tiefen Verbrennungen zweiten und dritten Grades im Gesicht. Wir hoffen, dass wir sie am Fortschreiten hindern können, indem wir diese alternativen Behandlungen anwenden, einschließlich guter Wundversorgung und hyperbarem Sauerstoff und aggressivem chirurgischem Management“, erklärte er.

„Er ist Jay Leno, er läuft herum, er macht Witze“, sagte er und bemerkte, dass der Komiker „unglaublich nett“ zum Krankenhauspersonal sei.

„Seine Verletzungen sind schwer, sein Zustand ist gut“, sagte er. „Ich gehe davon aus, dass er sich vollständig erholt.“