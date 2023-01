Jay Leno wurde bei einem Motorradunfall verletzt, Monate nachdem er schwere Verbrennungen erlitten hatte

Zwei Monate nach der Operation wegen schwerer Verbrennungen kämpft Jay Leno nun mit mehreren Knochenbrüchen, nachdem er von einem Motorrad gestoßen wurde.

Der Komiker und ehemalige Heute Abend-Show Der Moderator sagte am Donnerstag einem Kolumnisten des Las Vegas Review-Journals, dass er sich am 17. Januar das Schlüsselbein und zwei Rippen gebrochen und sich die Kniescheiben gebrochen habe.

Der Garagenbrand im November und der Unfall im Januar sind beide auf seine Leidenschaft für die Arbeit an Oldtimern zurückzuführen. Er erlitt Verbrennungen an Gesicht, Händen und Brust bei einem Benzinbrand, als er die Kraftstoffleitung an einem Oldtimer reparierte. Letzte Woche war es ein Oldtimer-Motorrad.

Er erzählte John Katsilometes vom Review-Journal, dass er ein Motorrad von 1940 testete, als er den Geruch von austretendem Benzin bemerkte.

„Also bog ich in eine Seitenstraße ein und durchquerte einen Parkplatz, und ohne mein Wissen hatte ein Typ einen Draht über den Parkplatz gezogen, an dem jedoch keine Flagge hing“, sagte Leno, 72. „Also, weißt du, ich habe es nicht gesehen, bis es zu spät war.“

Er bestand darauf, dass es ihm gut gehe und er sogar dieses Wochenende arbeiten würde, und fügte hinzu, dass die intensive Berichterstattung über das Feuer im November ihn dazu gebracht habe, in den Tagen seit dem Unfall der letzten Woche nur ungern etwas zu sagen.

Leno übernahm NBCs Heute Abend als der langjährige Moderator Johnny Carson 1992 in den Ruhestand ging. Sein Nachfolger wurde 2009 Conan O’Brien, aber NBC bekam kalte Füße, als die Einschaltquoten der Show sanken und Leno 2010 als Moderator zurückholte. Er blieb im Job, bis Jimmy Fallon übernahm 2014.

Leno verwandelte seine Liebe zu Autos in eine CNBC-Serie. Jay Lenos Garageund beherbergt eine Wiederbelebung der Spielshow Sie setzen Ihr Leben.

Er wurde nach dem Brand neun Tage lang ins Krankenhaus eingeliefert, trat aber sechs Tage nach seiner Entlassung wieder in einem Club in Südkalifornien auf, wie People letztes Jahr berichtete.