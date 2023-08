Ehemalig Der herausragende Athlet aus St. Bede, Jarret Olson, wurde als Pitching-Trainer an der Grand Valley State University, einer Schule der NCAA Division II in Grand Rapids, Michigan, eingestellt.

Olson war ein All-State-Basketball- und Baseballspieler bei St. Bede und führte die Bruins als Junior im Jahr 2015 zu einem vierten Platz beim staatlichen Baseballturnier der Klasse 2A, bevor er für sein Abschlussjahr nach Galesburg wechselte.

Anschließend war Olson Pitcher am Parkland College und an der Michigan State University, bevor er als Pitching-Trainer am Lansing Community College angestellt wurde.

In den letzten zwei Jahren fungierte er als Pitching-Trainer für Lansing und verhalf den Stars zu zwei aufeinanderfolgenden Auftritten bei der NJCAA World Series.

Olson trainierte das Pitching-Team von Lansing zu landesweiten Top-10-Platzierungen in ERA (4,20) und Shutouts (8) in den letzten beiden Jahren sowie zu einem Schulrekord von 455 Strikeouts in der letzten Saison.

„Ich hatte das Privileg, Jarret zu trainieren, während er an der Michigan State war“, sagte der neue GVSU-Trainer Jordan Keur in einer Pressemitteilung. „Jarret ist ein leidenschaftlicher Wettkämpfer, Baseball-Junkie und hat eine große Leidenschaft dafür, Spieler bei der Weiterentwicklung zu unterstützen. Sein Pitching-Wissen und seine Kommunikationsfähigkeit sind unübertroffen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass unser Pitching-Team unter seiner stetigen Führung erfolgreich sein wird.“

Burbank schied aus der World Series aus: Burbank, Illinois, der Vertreter der Central Region, schied am Montag mit einer 0:12-Niederlage gegen den West Region-Meister in Easley, SC, aus der Senior League Baseball World Series aus

Burbank, das in den letzten zwei Jahren das Central Region Tournament in Peru gewonnen hat, eröffnete das Turnier mit einer 2:3-Niederlage gegen das Gastgeberteam, South Carolina District 1.