Jarnail Singh, ehemaliger EFL-Schiedsrichter der Sikh, und Sky Sports fordern Fußballgesetzgeber auf, eine Klarstellung zu religiösen Kopfbedeckungen herauszugeben | Fußball Nachrichten

Jarnail Singh, der erste Sikh-Schiedsrichter der englischen Fußballliga mit Turban, und Sky Sports fordern die Gesetzgeber des Weltfußballs auf, die jüngsten FA-Richtlinien zu religiösen Kopfbedeckungen zu erweitern.

Spielverantwortliche auf allen Ebenen des englischen Fußballs erhielten im vergangenen Monat Leitlinien zu Straftaten im Zusammenhang mit religiösen Kopfbedeckungen – nachdem Sky Sports und der frühere Schiedsrichter Singh Bedenken hinsichtlich eines Vorfalls in einem Spiel der Spartan South Midlands League geäußert hatten, an dem ein Sikh-Punjabi-Spieler beteiligt war.

In einem spanischen Juniorenspiel weniger als eine Woche später, Lokalzeitung La Avantgarde berichtete, dass ein 15-jähriger Sikh-Junge angeblich von einem Spieloffiziellen aufgefordert wurde, seine Patka – eine religiöse Kopfbedeckung, die von vielen Sikhs getragen wird – abzunehmen, wobei der Schiedsrichter die Kopfbedeckung mit einem Hut verwechselte. Berichten zufolge verließen beide Spielergruppen auch das Spielfeld aus Protest.

Der Vorfall hat Singh und Sky Sports dazu veranlasst, sich an die Schiedsrichterabteilung des Fußballverbands zu wenden und den gemeinsamen Wunsch zu äußern, die Angelegenheit vor das International Football Association Board (IFAB) zu bringen, wobei die jüngsten Leitlinien des FA verwendet werden, um zu veranschaulichen, warum es für den Gesetzgeber notwendig ist, eine dringende Klärung.

Der IFAB besteht aus den nationalen Fußballverbänden von England, Schottland, Wales und Nordirland. Der Weltfußballverband FIFA ist ebenfalls Teil des IFAB und vertritt alle anderen nationalen Verbände. Sky Sportnachrichten hat das IFAB um einen Kommentar gebeten.

Die FIFA erlaubt männlichen und weiblichen Spielern seit 2014 nach einem erfolgreichen zweijährigen Versuch, der vom IFAB genehmigt wurde, das Tragen religiöser Kopfbedeckungen.

Das Thema war in den Fokus gerückt, nachdem sich die iranischen Frauen 2011 von einem Olympia-Qualifikationsspiel mit Jordanien zurückgezogen hatten, nachdem der Mannschaft mitgeteilt worden war, dass sie nicht mit Kopftuch spielen dürften.

Im Jahr 2013 hob der Fußballverband von Quebec seine Entscheidung auf, das Tragen von Turbanen oder ähnlichen religiösen Kopfbedeckungen auf dem Spielfeld umstritten zu verbieten, einige Tage nachdem er vom kanadischen Fußballverband mit einer Sperre belegt worden war.

Wie Singh und Sky Sports den englischen Fußball veränderten

Singh, der zwischen 2004 und 2010 mehr als 150 Spiele in den Divisionen geleitet hat, hat eine fast zehnjährige Beziehung zu Sky Sports und hat an einer Vielzahl von Initiativen und Geschichten rund um die Einbeziehung britischer Südasiaten in den englischen Fußball gearbeitet.

Neueste PFA-Zahlen zeigen, dass die Zahl der Profifußballer mit südasiatischem Hintergrund zurückgegangen ist, wie der Vorsitzende von Kick It Out, Sanjay Bhandari, zuvor mitgeteilt hat Sky Sportnachrichten Die mangelnde Vertretung der Community im englischen Spiel ist „die größte statistische Anomalie im englischen Fußball“.

Zu Beginn des neuen Jahres sah Jarnail zu, wie sein jüngster Sohn Bhupinder Singh Gill als erster Sikh-Punjabi Geschichte schrieb, der die Rolle des Schiedsrichterassistenten für ein Spiel der Premier League übernahm – danach Sky Sportnachrichten exklusiv brach die Geschichte im Dezember.

Aber nur wenige Tage später, Online-Plattform @UB1UB2 hat einen Clip von einem Spiel der Spartan South Midlands League geteilt, in dem Mittelfeldspieler Charan Basra von Langford FC für seine Reaktion die zweite Gelbe Karte gezeigt wurde, nachdem ein gegnerischer Spieler an seiner Patka zu ziehen schien.

Der Schiedsrichter schien den ursprünglichen Vorfall nicht mit zu sehen Die britischen Südasiaten von Sky Sports im Fußball Führen Sie Dev Trehan dazu, das Problem direkt mit Singh zu besprechen.

Jarnail arbeitete direkt mit Kollegen der Schiedsrichtervereinigung, der FA-Schiedsrichterabteilung und des FA-Schiedsrichterausschusses zusammen und bot Einblicke in die Bedeutung und Wichtigkeit, die Sikhs religiösen Kopfbedeckungen wie Turbanen und Patkas beimessen.

Etwas mehr als vierzehn Tage nach der Kontaktaufnahme mit den Schiedsrichterbehörden in dieser Angelegenheit erhielten Spieloffizielle auf allen Ebenen des Spiels im ganzen Land spezifische Anweisungen zu solchen Vorfällen.

Den Spieloffiziellen wurde gesagt, dass eine Kopfbedeckung wie ein Patka oder ein Turban als religiöser Glaubensartikel angesehen wird. Eines ohne Erlaubnis zu berühren, sollte als anstößige Handlung gemäß Gesetz 12 des FA-Handbuchs in Bezug auf Fouls und Fehlverhalten angesehen werden.

Das Vergehen sollte mit einer obligatorischen roten Karte geahndet werden, wenn es gesehen wird, und sollte als Verstoß gegen S6 behandelt werden – Verwendung von anstößiger, beleidigender und/oder beleidigender Sprache und/oder Handlung(en).

Die FA bestätigte, dass die Richtlinie „für alle religiösen Kopfbedeckungen gilt“.

Peter Elsworth, Leiter des FA-Schiedsrichterbetriebs, sagte: „Wir sind entschlossen, alle Formen von beleidigendem und diskriminierendem Verhalten aus unserem Spiel auszurotten, und wir haben unserem Netzwerk von Spieloffiziellen bestätigt, dass sie jeden Spieler des Feldes verweisen sollten, der absichtlich berührt a religiöse Kopfbedeckung eines anderen Spielers in unangemessener Weise.

„Fußball wird von vielen Gemeinden im ganzen Land gespielt und genossen, und wir wollen alles tun, um sicherzustellen, dass sie jederzeit geschützt und unterstützt werden.“

sagte Singh Sky Sportnachrichten: „Ich freue mich sehr, dass wir zur Aufklärung und Verbesserung des Verständnisses von Südasiaten und Sikh-Gemeinschaften im Fußball beitragen konnten.

„Dies ist ein hervorragendes Beispiel für die Zusammenarbeit und Zusammenarbeit aller Beteiligten, insbesondere des Vorsitzenden des FA-Schiedsrichterausschusses und der FA-Schiedsrichterabteilung.

„Es ist eine wahre Freude, mit Dev, Sky Sports, dem Fußballverband und der Schiedsrichterfamilie zusammenzukommen, um zur Förderung der Gleichstellung und Integration verschiedener ethnischer Gemeinschaften im Fußball beizutragen.“

sagte Trehan Sky Sportnachrichten: „Jarnail ist ein Sikh-Punjabi-Pionier und eine Ikone der britischen Südasiaten im Fußball. Mit ihm an so etwas zusammenzuarbeiten und ein so positives Ergebnis zu erzielen, ist ein Moment, den jeder, der mit dem ‚schönen Spiel‘ zu tun hat, schätzen und genießen muss Ich bin mir sicher, dass auch Mittelfeldspieler Charan Basra von Langford FC, der selbst ein gutes Vorbild ist, sich über dieses Ergebnis freuen wird.

„Dank an alle, die an diesem Prozess beteiligt sind, sowie an @UB1UB2 und die Sikh Press Association, die dies vorangetrieben haben, und an alle im Sky-Geschäft, die unsere wirklich bahnbrechende Arbeit für britische Südasiaten im Fußball unterstützt haben.“

Singh: Ein großartiger Tag für den englischen Fußball

Micky Singh, Sprecher der offiziellen Unterstützergruppe von Apna England Sky Sportnachrichten: „Das fühlt sich beispiellos an und bietet Sikhs und jedem Patka-tragenden Fußballer, der jemals an diesem Spiel beteiligt war, ein Gefühl von Freiheit und Bewahrung.

„Ich kann nicht erklären, wie es sich anfühlt zu wissen, dass meinem Enkel jetzt ein gewisses Maß an Schutz und Respekt für seinen Glauben gewährt würde, wenn er es bis zum Elite-Spiel schaffen würde.

„Das ist bedeutsam für die Sikhs, ein Wendepunkt für die britischen Südasiaten und ein großartiger Tag für den englischen Fußball.“

Yashmin Harun BEM, Vorsitzender des Muslimah Sports Association und Mitglied des FA National Game Board Sky Sport News: „Dies ist ein positiver Schritt in die richtige Richtung, und es ist erfreulich zu sehen, dass der Fußballverband mit wichtigen Partnern wie Jarnail, Dev und Sky Sports zusammenkommt und diese Leitlinien schnell vorlegt.

„Natürlich freut es mich besonders, dass diese Anleitung auch Frauen anspricht, die den Hidschab tragen und Fußball spielen wollen. Das trägt dazu bei, den Fußball integrativer zu gestalten, und wird hoffentlich mehr Frauen aller Hintergründe ermutigen, sich aktiv am Fußball zu beteiligen.“

Das sagte die erste weibliche Sikh-Abgeordnete des Landes, Preet Kaur Gill Sky Sportnachrichten: „Es ist klar, dass es noch einiges zu tun gibt, was die Bildung und das Verständnis der Sikh-Glaubensartikel betrifft.

„Respekt für alle Menschen aller Glaubensrichtungen und Glaubenslosigkeit ist auf und neben dem Platz wirklich wichtig. Es ist wichtig, dass die Fußballbehörden dies ansprechen, damit wir solche Vorfälle in Zukunft nicht mehr sehen.“

Großbritanniens erster Sikh-Abgeordneter mit Turban, Tan Dhesi, erzählte Sky Sportnachrichten: „Als Sikh mit Turban, dessen Jungen auch gerne Fußball spielen, bin ich dem ehemaligen Schiedsrichter Jarnail Singh, Dev Trehan, dem Sky Sports-Team, @UB1UB2 und der Sikh Press Association sehr dankbar, dass sie in dieser sensiblen, wichtigen Angelegenheit eingegriffen haben.

„Die Herausgabe von Leitlinien zu religiösen Kopfbedeckungen wird von britischen Sikhs besonders geschätzt.“

Britische Südasiaten im Fußball

