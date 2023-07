Der ungeschlagene Schwergewichtler Jared Anderson wird schnell in den Ring zurückkehren und nächsten Monat in Tulsa live auf Sky Sports gegen den Ukrainer Andriy Rudenko antreten.

Anderson (15-0, 14kos) trifft am 26. August im Hard Rock Hotel & Casino Tulsa in einem 10-Runden-Wettbewerb auf Rudenko, weniger als zwei Monate nachdem er in seiner Heimatstadt Toledo den ehemaligen Weltmeister Charles Martin besiegt hat.

Der 23-Jährige beendete seine ersten 14 Kämpfe in sechs Runden oder weniger, bevor er sich in seinem letzten Wettkampf einen einstimmigen Entscheidungssieg über Martin sicherte, wobei sein letzter Test sein bisher dritter Auftritt in diesem Jahr war.

Jared Anderson feiert, nachdem er Anfang des Monats Charles Martin besiegt hat





„Das ist ein weiterer großer Test für Jared“, sagte Top Rank-Vorsitzender Bob Arum. „Wenn man ihn kämpfen sieht, sieht man einen zukünftigen Weltmeister im Schwergewicht.

„Rudenko ist ein schlauer Veteran, der dort mit einigen Top-Jungs zusammen war. Die Fans im Hard Rock Tulsa können sich auf ein wahres Vergnügen freuen.“

Anderson steht derzeit auf Platz sieben der Weltrangliste der WBO und auf Platz neun der Weltrangliste der WBC, wobei „Big Baby“ auf dem besten Weg ist, die größten Namen der Division herauszufordern.

Roy Jones Jr. hielt nach dem Training vor seinem Aufeinandertreffen mit Charles Martin eine inspirierende Rede für Jared Anderson und rührte den talentierten Schwergewichtsstar zu Tränen



„Ich möchte aktiv bleiben und meinen Standpunkt vertreten, dass ich die Gegenwart und Zukunft der Schwergewichtsklasse bin“, sagte Anderson. „Rudenko ist ein harter, langlebiger Veteran. Ich respektiere, was er in diesem Spiel erreicht hat, aber er wird es bereuen, diese Herausforderung angenommen zu haben.“

Rudenko (35-6, 21 KOs) ist ein 39-Jähriger mit mehr als 16 Jahren Profierfahrung. Er hatte eine Bilanz von 24:0, bevor er gegen die damals ungeschlagenen Konkurrenten Lucas Browne und Hughie Fury verlor. In den letzten Jahren verlor er durch Entscheidung gegen den ehemaligen Weltmeister Alexander Povetkin, den amtierenden Europameister Agit Kabayel und den Top-Anwärter Zhilei „Big Bang“ Zhang.

„Das ist eine enorme Chance, und ich komme nach Tulsa, um die große Überraschung zu erzielen“, sagte Rudenko. „Ich widme diesen Kampf den Menschen in der Ukraine und kann es kaum erwarten, allen zu zeigen, dass ich immer noch das Zeug dazu habe, Höchstleistungen zu erbringen.“