Japanse premier Kishida arriveert in Kiev – DW – 21-03-2023

De Japanse premier Fumio Kishida bracht dinsdag een onverwacht bezoek aan Kiev om gesprekken te voeren met de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy.

De Japanse nationale omroep NHK toonde beelden van Kishida die over een perron in een treinstation loopt, begeleid door Oekraïense functionarissen.

De eerste vice-minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, Emine Dzheppar, ontmoette Kishida op het treinstation.

Ze prees het “historische bezoek” als een teken van “sterke samenwerking” tussen de twee landen.

Kishida zal tijdens zijn bezoek “solidariteit en niet-aflatende steun” aan Oekraïne bieden, aldus het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Japanse premier zou na zijn reis naar India naar Tokio terugkeren, maar veranderde zijn plannen om Oekraïne te bezoeken. Omroep NHK laat hem zien terwijl hij in de trein stapt in de Poolse grensplaats Przemysl.

Volgens een verklaring van het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken is het bezoek van Kishida bedoeld om “zijn respect te tonen voor de moed en het doorzettingsvermogen van het Oekraïense volk dat opstaat om hun vaderland te verdedigen”.

Japan heeft zich bij de westerse bondgenoten aangesloten bij het opleggen van sancties aan Rusland wegens de invasie van Oekraïne en heeft ook steun aangeboden aan Kiev.

Het land heeft ook de ongebruikelijke stap genomen om defensieve uitrusting te sturen en onderdak te bieden aan degenen die het conflict ontvluchten.

Vanwege de naoorlogse grondwet van het land die zijn militaire capaciteit beperkt tot defensieve maatregelen, heeft Japan echter geen militaire steun verleend.

Hier zijn enkele van de andere opmerkelijke ontwikkelingen met betrekking tot de oorlog op dinsdag 21 maart:

Oekraïense troepen verdrijven Russische troepen in Bakhmut

Oekraïense troepen hebben een poging tot Russische opmars in de frontliniestad Bakhmut voorkomen, zei een hoge Oekraïense generaal dinsdag.

“Aanvalsgroepen van de vijand proberen op te rukken van de buitenwijken naar het centrum van de stad, maar onze verdedigingstroepen zijn 24/7 aan het werk en vernietigen ze”, schreef Oleksandr Syrskyi, de commandant van de Oekraïense grondtroepen, op de Telegram-berichtenapp.

Hij voegde eraan toe dat er hevig gevochten werd.

Ondertussen zei de Oekraïense vice-minister van Defensie Hanna Malyar ook dat “de verdediging van Bakhmut standhoudt en de mogelijkheden nog niet zijn uitgeput.”

De rapporten zijn niet onafhankelijk geverifieerd.

Rusland dagvaardt Canadese diplomaat

Rusland heeft bij de hoogste diplomaat van Canada in Moskou geprotesteerd over wat het een “Russofobe aanval” noemde van de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Melanie Joly.

Canadese media citeerden Joly op een persconferentie op 10 maart als volgt: “We kunnen zien in hoeverre we het Russische regime op dit moment isoleren – omdat we dat economisch, politiek en diplomatiek moeten doen – en wat zijn de heeft ook gevolgen voor de samenleving en hoeveel we potentiële regimeverandering in Rusland zien.”

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dinsdag bekend dat het de Canadese zaakgelastigde Brian Ebel had opgeroepen en zei dat het zich het recht voorbehoudt om “passende tegenmaatregelen” te nemen als reactie op eventuele verdere acties.

Rusland vliegt strategische bommenwerpers in de buurt van Japan

Het Russische ministerie van Defensie zei dinsdag dat twee van zijn strategische raketdragers een routinevlucht boven de Japanse Zee hebben gemaakt, aangezien de Japanse leider Oekraïne zou bezoeken.

De Tupolev Tu-95MS-vliegtuigen zijn in staat kernwapens te vervoeren en Rusland laat ze regelmatig over internationale wateren in het Noordpoolgebied, de Noord-Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan vliegen als een blijk van kracht.

Het ministerie van Defensie zei dat de vluchten werden uitgevoerd boven neutrale wateren en in overeenstemming met het internationale recht.

Xi nodigt Poetin uit naar China

De Chinese president Xi Jinping heeft dinsdag de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd in Peking, meldt het Russische persbureau RIA.

Xi is halverwege een driedaags bezoek aan Moskou, waar hij maandag informele gesprekken had met Poetin voorafgaand aan officiële besprekingen op dinsdag.

“Gisteren heb ik president Poetin uitgenodigd om dit jaar China te bezoeken op een tijdstip dat hem goed uitkomt”, zei Xi dinsdag tijdens een ontmoeting met de Russische premier Mikhail Mishustin.

Xi, Poetin ontmoeten elkaar voor tweede gespreksdag

De Russische president Vladimir Poetin en de Chinese leider Xi Jinping zullen dinsdag voor de tweede keer praten, waarbij Poetin zijn bereidheid uitspreekt om de voorstellen van China over het aanhoudende conflict in Oekraïne te bespreken.

De bijeenkomst volgde op een discussie van vier en een half uur op maandag, waarin de leiders naar elkaar verwezen als ‘beste vriend’.

Tijdens hun ontmoeting prees Poetin het twaalfpunten tellende standpunt van Peking over het conflict, waarin wordt gepleit voor dialoog en respect voor de territoriale soevereiniteit van alle naties.

Hij sprak ook zijn bereidheid uit om deel te nemen aan discussies over de crisis in Oekraïne.

Xi bevestigde dat China bereid is “een constructieve rol te blijven spelen bij het bevorderen van de politieke regeling” van de crisis, aldus het Chinese staatspersbureau Xinhua.

China heeft zich sinds de invasie van Oekraïne gepositioneerd als een neutrale partij, ondanks de bezorgdheid van de Verenigde Staten dat zijn acties een “tactiek” zouden kunnen zijn om Rusland te steunen.

Ondertussen heeft de Oekraïense president Zelenskyy zijn interesse getoond in het voeren van gesprekken met Xi, hoewel er geen bericht is uit Peking over een dergelijke ontmoeting.

