Nobelprijswinnaar Kenzaburo Oe, die boeken schreef over pacifisme en zijn gehandicapte zoon om te protesteren tegen het gebruik van kernwapens, stierf op 3 maart in Japan, aldus een verklaring van uitgeverij Kodansha.

In 1994 werd Oe de tweede Japanse auteur die de Nobelprijs voor Literatuur won, na Kawabata Yasunari.

Familieleden hebben de uitvaart van de van ouderdom overleden schrijver al gehouden, bevestigt de uitgever.

‘Vol hoop op wedergeboorte’

Geboren in het dorp Shikoku, werd Oe opgevoed door zijn moeder nadat zijn vader stierf in de Tweede Wereldoorlog.

De betrokkenheid van Japan bij de Tweede Wereldoorlog heeft een blijvende impact gehad op Oe, die aan het einde van het conflict tien jaar oud was. De democratische ideologie van de Amerikaanse strijdkrachten inspireerde hem. Volgens Oe behoorde hij tot een generatie schrijvers die “diep gewond” waren door de oorlog “maar vol hoop op een wedergeboorte”.

Daarna ging Oe Franse literatuur studeren aan de Universiteit van Tokyo. Daar begon hij als student verhalen te publiceren. Hij won de Akutagawa-prijs – een prijs voor jonge auteurs – in 1958 voor zijn fictieboek “The Catch”, waarin hij schreef over een Amerikaanse piloot die tijdens de oorlog door Japanse dorpelingen was gevangengenomen.

In een interview in 2014 zei hij dat hij geloofde dat Japan “enige” verantwoordelijkheid droeg in de oorlog.

“Deze oorlog, waarbij zoveel grote mogendheden betrokken waren, veroorzaakte veel leed voor mensen over de hele wereld… En het is een realiteit dat in deze immense oorlog kernwapens werden gemaakt en gebruikt”, zei hij.

Hij wees ook een onderscheiding van de keizer af – de Japanse Orde van Cultuurprijs – in 1994. “Ik zou geen enkele autoriteit, geen enkele waarde hoger dan democratie erkennen”, zei hij, zijn standpunt verduidelijkend tegenover De New York Times.

Later in zijn leven organiseerde de schrijver ook verschillende anti-nucleaire protesten. Hij bekritiseerde de voormalige premier van het land, Shinzo Abe, over zijn pogingen om de pacifistische grondwet van het land te herzien.

Een auteur met ‘poëtische kracht’

Oe’s meest opmerkelijke werken werden geïnspireerd door zijn zoon die in 1963 werd geboren met een schedelafwijking die resulteerde in een verstandelijke beperking.

Zijn boek “A Personal Matter” verscheen een jaar na de geboorte, waarin de auteur schreef over zijn worsteling met het accepteren van de handicap van zijn zoon.

Het Nobelcomité beschreef Oe als een auteur “die met poëtische kracht een denkbeeldige wereld creëert, waar leven en mythe samenvloeien om een ​​verontrustend beeld te vormen van de huidige menselijke situatie.”

aa/rc (ap, Reuters, afp)