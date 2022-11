Japans Wirtschaft schrumpft erstmals seit einem Jahr

Japans Wirtschaft schrumpfte im dritten Quartal unerwartet zum ersten Mal seit einem Jahr, was weitere Unsicherheit über die Aussichten schürte, da globale Rezessionsrisiken, ein schwacher Yen und höhere Importkosten den privaten Verbrauch und die Unternehmen belasteten.

Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt hatte trotz der jüngsten Aufhebung der Covid-Bordsteine ​​Mühe, weiterzumachen, und sah sich einem zunehmenden Druck durch die glühende globale Inflation, durchgreifende Zinserhöhungen weltweit und den Ukraine-Krieg ausgesetzt.

Das Bruttoinlandsprodukt fiel von Juli bis September um annualisierte 1,2 %, wie offizielle Daten zeigten, verglichen mit der Medianschätzung der Ökonomen für eine Expansion von 1,1 % und einem revidierten Anstieg von 4,6 % im zweiten Quartal.

Dies führte zu einem vierteljährlichen Rückgang von 0,3 % gegenüber einem prognostizierten Wachstum von 0,3 %.

Zusätzlich dazu, dass Japan durch eine globale Verlangsamung und eine steigende Inflation unter Druck gesetzt wurde, hat es sich mit der Herausforderung des Abrutschens des Yen auf ein 32-Jahres-Tief gegenüber dem Dollar auseinandergesetzt, was die Belastungen der Lebenshaltungskosten noch verstärkt hat, indem es den Preis für alles weiter angehoben hat Kraftstoff für Lebensmittel.

„Der Rückgang war unerwartet“, sagte Atsushi Takeda, Chefökonom am Itochu Economic Research Institute, und fügte hinzu, dass die größte Abweichung die Importe seien, die größer als erwartet seien.

„Aber die drei Hauptsäulen der Nachfrage – Konsum, Investitionen und Exporte – blieben im positiven Bereich, wenn auch nicht robust, sodass die Nachfrage nicht so schwach ist, wie die Schlagzeilen zeigen.“

Die Risiken für Japans Aussichten sind jedoch gestiegen, da die Weltwirtschaft am Rande einer Rezession steht.

Wirtschaftsminister Shigeyuki Goto sagte, eine globale Rezession könne Haushalte und Unternehmen treffen.

Zu Hause bereiten sich politische Entscheidungsträger und Bürger auf eine mögliche achte Welle der Covid-Pandemie vor, was die düstere Stimmung für den privaten Konsum verstärkt, der mehr als die Hälfte der japanischen Wirtschaft ausmacht.

Im dritten Quartal wuchs der private Verbrauch um 0,3 %, etwas über der Konsensschätzung von 0,2 % Wachstum, verlangsamte sich aber deutlich gegenüber dem Zuwachs von 1,2 % im zweiten Quartal.

„Das Wachstum sollte im vierten Quartal positiv werden, angesichts einer Erholung des Einreisetourismus und eines geringeren Handelsdefizits, aber die achte Viruswelle und die steigende Inflation werden die Erholung begrenzen“, sagte Darren Tay, Japan Economist bei Capital Economics.

Tay merkte an, dass die Investitionen in Nichtwohngebäude im Quartalsvergleich um 1,5 % gestiegen seien, was unter dem Konsens eines Anstiegs von 2,1 % und der eigenen Schätzung von Capital Economics für eine starke Wachstumsrate von 3 % liege.

Die Exporte wuchsen um 1,9 %, wurden jedoch von kräftigen Zuwächsen bei den Importen überwältigt, was bedeutet, dass die Auslandsnachfrage 0,7 Prozentpunkte vom BIP abgezogen hat.

Die Regierung von Premierminister Fumio Kishida verstärkt die Unterstützung für Haushalte, um die Auswirkungen der Inflation zu lindern, mit 29 Billionen Yen (206,45 Milliarden US-Dollar) an zusätzlichen Ausgaben im Haushalt. Die Bank of Japan hat auch ihr ultralockeres geldpolitisches Stimulierungsprogramm beibehalten, um die Wirtschaft wiederzubeleben.

Tay von Capital Economics sieht ein hartes Jahr 2023 für Japan.

„Was 2023 betrifft, so wird Japan im ersten Halbjahr durch einen globalen Abschwung, der die Exporte und Unternehmensinvestitionen belasten wird, in eine leichte Rezession gezogen.“