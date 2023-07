Tokio Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat Gesprächsangebote aus den USA und Südkorea üblicherweise abgelehnt. Nun deutet jedoch alles darauf hin, dass dem US-Verbündeten Japan mit einer Alleinganginitiative doch noch ein diplomatischer Durchbruch gelingen könnte. Aktuellen japanischen Medienberichten zufolge arbeitet Premierminister Fumio Kishida daran, Kim an den Verhandlungstisch zu holen. Es wäre der erste bilaterale Gipfel seit 21 Jahren.

Kishida hätte zwei Gründe für eine solche Initiative:

Laut Kim Soo, Nordkorea-Experte der US-amerikanischen Denkfabrik Rand Corporation, würde ein solches Gespräch Kishida ein Alleinstellungsmerkmal verschaffen: „Weder die USA noch Südkorea und Nordkorea scheinen Appetit auf ein Gipfeltreffen zu haben.“

Bisher machte Nordkoreas Diktator mehr mit lautem Säbelrasseln als mit gemäßigten diplomatischen Tönen auf sich aufmerksam, doch politischen Beobachtern zufolge könnte Kim tatsächlich ein Interesse daran haben, die Beziehungen zu Japan wiederzubeleben.

Bislang musste Machthaber Kim Jong Un hilflos zusehen, wie sich die Machtverhältnisse in Asien zugunsten der USA verschiebten. Die US-Verbündeten Südkorea und Japan rücken näher zusammen, um gemeinsam mit den USA ein starkes Gegengewicht zu Russland, China und Nordkorea zu bilden.

Medienberichten vom Donnerstag zufolge wollen die USA nun sogar ein Gipfeltreffen mit ihren beiden asiatischen Verbündeten Japan und Südkorea abhalten. US-Präsident Joe Biden wolle Kishida und den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol am 18. August in Camp David bei Washington treffen, berichteten südkoreanische und japanische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Regierungskreise.

Der japanische Premierminister hofft auf außenpolitische Erfolge, um seine Popularität in Japan zu steigern. (Foto: AP)

Fumio Kishida

Bei dem Treffen dürfte es um die wiederholten Raketenstarts Nordkoreas gehen. Nordkorea hat am Mittwoch erneut zwei ballistische Raketen abgefeuert, nachdem ein US-Atom-U-Boot in Südkorea eingetroffen war. Kurz vor Nordkoreas Raketenstart überquerte ein US-Soldat illegal die innerkoreanische Grenze nach Nordkorea und wurde dort festgenommen.

>> Lesen Sie hier: US-Soldat überquert Grenze nach Nordkorea und wird offenbar festgenommen

UN-Entscheidungen verbieten dem international isolierten Nordkorea den Test ballistischer Raketen jeglicher Reichweite. Je nach Bauart können solche Raketen auch mit einem Atomsprengkopf ausgestattet sein.

Obwohl die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel zuletzt deutlich zugenommen haben, sendet Nordkorea zuletzt Signale aus, die als Zeichen der Gesprächsbereitschaft gedeutet werden könnten. Als Nordkorea im Mai unter Verstoß gegen UN-Sanktionen einen Militärsatelliten ins All schoss, informierte das Land – anders als bei früheren Raketenstarts – die japanische Küstenwache, wie von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) gefordert. Darüber hinaus signalisierte Nordkoreas stellvertretender Außenminister Pak Sang Gil am selben Tag, dass das Regime die Gesprächsbereitschaft Kishidas prüfen werde.

In der Grenzstadt Panmunjom finden Konsultationen zwischen dem UN-Kommando und Nordkorea statt. Mitten durch die blauen Kasernen, die als Treffpunkt dienen, verläuft die Grenze zwischen Nord- und Südkorea. (Foto: action press)

Grenze zu Nordkorea

Atsuhito Isozaki, Professor an der japanischen Keio-Universität, diskutierte in einem Fachmagazin die offenere Haltung Nordkoreas. „Es ist bemerkenswert, wie sanft der Ton in der Erklärung zum nordkoreanischen Satellitenstart war.“ Tatsächlich beleidigte die nordkoreanische Propaganda Kishida nicht wie üblich, sondern nannte ihn korrekt mit Titel und Namen. Das sind definitiv neue Töne.

Warum Experten nicht an die Denuklearisierung glauben

Politische Beobachter vermuten hinter der neuen Zurückhaltung Pjöngjangs strategisches Kalkül. Mit dem Gesprächsangebot an Japan will das Regime das noch schwache Bündnis zwischen den USA und ihren beiden ostasiatischen Verbündeten spalten.

Doch auch wenn der Ton gegenüber Japan derzeit eher gemäßigt ist: Mit einem Durchbruch bei der Denuklearisierung Nordkoreas in absehbarer Zeit rechnet kaum jemand. „Der Zug ist abgefahren“, sagt der Korea-Experte James Matray, Historiker an der California State University Chico. „Es besteht keine Chance, dass Nordkorea seine nuklearen Fähigkeiten im Austausch für irgendwelche Zugeständnisse der USA aufgibt.“

Auch Sicherheitsexperte Kim Soo ist davon überzeugt, dass Nordkorea sein Atomwaffenprogramm weiter vorantreiben wird. „Das Atomwaffenprogramm hat für Kim weiterhin Vorrang vor allen anderen Prioritäten.“

Nordkoreas Machthaber Kim sieht Atomwaffen als bewährtes Mittel zur Abschreckung der USA oder Südkoreas. Pjöngjang hat dem Westen wiederholt vorgeworfen, das kommunistische Regime stürzen zu wollen.

Auch die jüngste Machtdemonstration Nordkoreas deutet darauf hin, dass Kim sich auch in Zukunft nicht zu einem sanften Diplomaten entwickeln wird.

Mehr: „Natoisierung Asiens“ erzürnt China – Was Japan und Südkorea in Vilnius erreicht haben