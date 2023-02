Japans Fließband-Sushi-Industrie wird von einem fehlgeleiteten Kunden geleckt: NPR

Bildunterschrift umschalten KAZUHIRO NOGI/AFP über Getty Images

KAZUHIRO NOGI/AFP über Getty Images

SEOUL – Japans Sushi-Restaurants mit Förderband kämpfen darum, das Vertrauen der Gäste zurückzugewinnen, nachdem die Branche einen Kunden abgeleckt hat, dessen virale Videos von ihm, wie er Utensilien und Sushi mit seinem Speichel verunreinigt, ihm Beschreibungen eingebracht haben, die von „Ärgernis“ bis „Sushi“ reichen Terrorist.“

Die Reaktion der japanischen Öffentlichkeit deutet darauf hin, dass es sich um einen dreisten Angriff auf zwei Dinge handelt, auf die die Japaner sehr stolz sind, ihr Sushi und ihre Manieren.

Mit einem verstohlenen Blick und einem verschmitzten Grinsen leckt der junge Mann im Video den Rand einer Teetasse ab, bevor er sie auf einen Stapel vor seinem Platz zurückstellt, wo ahnungslose Kunden sie abholen können. Er leckt auch Sojasaucenflaschen und schmiert seine gerade geleckten Finger auf Sushi-Stücke, die ihre Runde über das Förderband machen.

Fließband-Sushi-Restaurants gibt es in Japan seit den späten 1950er Jahren und haben sich seitdem weltweit verbreitet. Sie sind eine billigere, anonymere Alternative zur Bestellung direkt bei einem Sushi-Koch, der das Essen auf Bestellung zubereitet, während er hinter einer Theke steht.

In Sushi-Restaurants mit Fließband rotieren Teller mit Sushi an den Gästen vorbei, die wählen können, was sie mögen. Viele Sushi-Märkte verfügen auch über Tablets oder Touchscreens, auf denen Kunden eine Bestellung aufgeben können, die auf einem Schnellzug-ähnlichen Förderband fährt und direkt vor ihnen hält. Teller, Essstäbchen, Flaschen mit Sojasauce, Schachteln mit eingelegtem Ingwer und grünem Tee stehen auf oder vor der Theke, damit die Gäste sie greifen können.

Berichte über verschiedene Missbräuche in anderen Fließband-Sushi-Restaurants sind aufgetaucht, darunter Witzbolde, die Sushi aus den Bestellungen anderer Gäste klauen oder das Essen anderer Kunden mit der würzigen grünen Würze Wasabi dosieren.

Um den Schaden zu reparieren, sagte die Firma Akindo Sushiro, die das Restaurant betreibt, in dem das Video gedreht wurde, dass sie ihre Sojasaucenflaschen ersetzt, ihre Tassen gereinigt und Utensilien und Geschirr an einem einzigen Punkt zentralisiert hat. Alle Restaurants der Kette stellen den Gästen auf Anfrage desinfiziertes Geschirr zur Verfügung.

Die Kette sagt auch, sie habe am Dienstag eine Schadensersatzklage bei der Polizei eingereicht und eine direkte Entschuldigung von dem Mann erhalten, der das Video gemacht hat, obwohl seine Motive unklar bleiben.

Einige Experten werfen den Restaurants vor, dass sie versuchen, Geld bei den Arbeitskosten zu sparen. Weniger Restaurantpersonal bedeutet, dass „Betrug wahrscheinlicher vorkommt“, argumentiert der Sushi-Kritiker Nobuo Yonekawa in einem ITMedia-Bericht. „Man kann sagen“, schließt er, „dass die Branche selbst ein solches Umfeld geschaffen hat.“

Takehiro Masutomo hat in Tokio zu diesem Bericht beigetragen.