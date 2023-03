Ecuador heeft drie leidinggevenden van Furukawa aangeklaagd voor mensenhandel met het oog op arbeidsuitbuiting

Leidinggevenden van een Japans bananenoogstbedrijf worden in Ecuador geconfronteerd met juridische stappen wegens vermeende moderne slavernij. Dit komt nadat het bedrijf vorige maand de opdracht kreeg om voormalige arbeiders en hun families te compenseren voor generaties van uitbuiting.

Maandag heeft een Ecuadoraanse rechtbank formeel de beschuldigingen van mensenhandel en arbeidsuitbuiting bekendgemaakt tegen drie senior medewerkers van Furukawa Plantaciones CA, een Japanse entiteit die abaca op de markt brengt en exporteert, een bananensoort die wordt gebruikt om theezakjes, touw, papier en bankbiljetten te maken.

De drie worden ook beschuldigd van kinder- en jeugdarbeidsovertredingen.

De rechtszaak markeert de eerste keer dat de Zuid-Amerikaanse natie ooit een bedrijf en zijn leidinggevenden heeft aangeklaagd voor het beoefenen van moderne slavernij. De rechter die de zaak voorzit, Susana Sotomayor, benadrukte het belang van de aanklachten en merkte op dat verschillende ministeries hadden geprobeerd tussenbeide te komen in de rechtszaak voordat deze voor de rechter kwam.

“Ik vraag me af: wat was de betrokkenheid van de openbare instellingen vóór het begin van het strafproces?” vroeg Sotomayor, waarin hij verklaarde dat de regering van het land geacht wordt haar burgers te beschermen. De kwestie van de mogelijke betrokkenheid van de overheid bij het systeem van arbeidsuitbuiting zal in een apart proces worden behandeld.









Furukawa, dat al bijna 60 jaar actief is in Ecuador, kwam voor het eerst in de schijnwerpers in 2018 toen het Ecuadoriaanse bureau van de ombudsman een rapport publiceerde waarin het bedrijf ervan werd beschuldigd zijn werknemers te voorzien van “onmenselijk” huisvestingsomstandigheden, het gebruik van adolescenten- en kinderarbeid en het negeren van arbeidsrechten.

Er werd ook onthuld dat veel plantagearbeiders uit eigen zak moesten betalen voor uitrusting zoals machetes en handschoenen, maar ook voor medicijnen en gezondheidszorg, terwijl ze amper genoeg verdienden om de kosten van voedsel te dekken.

Vorige maand oordeelde een rechtbank dat de Furukawa-arbeiders, van wie velen Afro-Ecuadoriaans zijn, het slachtoffer waren van rassendiscriminatie en het slachtoffer waren van dienstbaarheid. Het bedrijf kreeg de opdracht om 123 werknemers een vergoeding te betalen.

Het bedrijf kreeg samen met verschillende ministeries de opdracht om excuses aan te bieden in de lokale media en op hun websites, waarbij alle 123 werknemers bij naam werden genoemd.

Furukawa heeft nog geen commentaar gegeven op de rechtszaak, maar Marcelo Almeida, het ex-hoofd van Furukawa in Ecuador, had eerder volgehouden dat hij niet op de hoogte was van enige schendingen op de plantages. Hij legde uit dat Furukawa land had verhuurd aan contractarbeiders en dat zij het waren die verantwoordelijk waren voor de levensomstandigheden van de arbeiders.