Japans Arbeitnehmer haben seit 30 Jahren keine Gehaltserhöhung erhalten. Unternehmen stehen unter Zahlungsdruck

Hongkong/Tokio

CNN

—



Hideya Tokiyoshi begann seine Karriere vor etwa 30 Jahren als Englischlehrer in Tokio.

Seitdem ist sein Gehalt ziemlich gleich geblieben. Deshalb beschloss der Schullehrer vor drei Jahren, nachdem er die Hoffnung auf eine höhere Bezahlung aufgegeben hatte, Bücher zu schreiben.

„Ich fühle mich glücklich, denn das Schreiben und Verkaufen von Büchern verschafft mir eine zusätzliche Einnahmequelle. Ohne das wäre ich in der gleichen Lohnschleife geblieben“, sagte Tokiyoshi, jetzt 54, gegenüber CNN. „Deshalb konnte ich überleben.“

Tokiyoshi gehört zu einer Generation von Arbeitern in Japan, die ihr ganzes Arbeitsleben lang kaum eine Gehaltserhöhung bekommen haben. Jetzt, da die Preise nach Jahrzehnten der Deflation steigen, muss die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt mit dem großen Problem des sinkenden Lebensstandards rechnen, und die Unternehmen stehen unter starkem politischem Druck, mehr zu zahlen.

Der japanische Premierminister Fumio Kishida fordert die Unternehmen auf, den Arbeitnehmern zu helfen, mit den höheren Lebenshaltungskosten Schritt zu halten. Letzten Monat forderte er die Unternehmen auf, die Löhne auf einem Niveau über der Inflation anzuheben, wobei einige dem Aufruf bereits Folge leisteten.

Wie in anderen Teilen der Welt ist die Inflation in Japan zu einem großen Problem geworden. Im Jahr bis Dezember stiegen die Kernverbraucherpreise um 4%. Das ist im Vergleich zu Amerika oder Europa immer noch niedrig, stellt aber ein 41-Jahres-Hoch für Japan dar, wo die Menschen eher an rückläufige Preise gewöhnt sind.

„In einem Land, in dem es seit 30 Jahren kein Nominallohnwachstum gab, sinken die Reallöhne daher ziemlich schnell [of inflation]“, sagte Stefan Angrick, ein in Tokio ansässiger Senior Economist bei Moody’s Analytics, gegenüber CNN.

Im vergangenen Monat verzeichnete Japan den größten Gewinnrückgang seit fast einem Jahrzehnt, wenn man die Inflation berücksichtigt.

Im Jahr 2021 betrug der durchschnittliche Jahreslohn in Japan 39.711 USD, verglichen mit 37.866 USD im Jahr 1991. nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Das bedeutet, dass Arbeitnehmer eine Gehaltserhöhung von weniger als 5 % erhielten, verglichen mit einem Anstieg von 34 % in anderen Volkswirtschaften der Gruppe der Sieben, wie Frankreich und Deutschland, im gleichen Zeitraum.

Experten haben auf eine Reihe von Gründen für die stagnierenden Löhne hingewiesen. Zum einen kämpft Japan seit langem mit dem Gegenteil von dem, womit es jetzt konfrontiert ist: niedrigen Preisen. Deflation begann Mitte der 1990er Jahre, aufgrund eines starken Yen – der die Importkosten nach unten drückte – und des Platzens einer inländischen Vermögensblase.

„In den letzten 20 Jahren hat sich die Verbraucherpreisinflation im Grunde nicht verändert“, sagte Müge Adalet McGowan, Senior Economist für Japan bei der OECD.

Bis jetzt hätten die Verbraucher ihre Geldbörsen nicht getroffen oder das Bedürfnis verspürt, eine bessere Bezahlung zu fordern, fügte sie hinzu.

Aber wenn die Inflation steigt, werden die Leute wahrscheinlich anfangen, „starke“ Beschwerden über den Mangel an Gehaltserhöhungen zu erheben, prognostizierte Shintaro Yamaguchi, Wirtschaftsprofessor an der Universität Tokio.

Experten sagen, dass Japans Löhne auch gelitten haben, weil es bei einer anderen Kennzahl hinterherhinkt: seiner Produktivitätsrate.

Die Produktion des Landes, gemessen daran, wie viel Arbeitnehmer pro Stunde zum BIP eines Landes beitragen, liegt unter dem OECD-Durchschnitt und ist laut Yamaguchi „wahrscheinlich der wichtigste Grund“ für Einheitslöhne.

„Im Allgemeinen gehen Löhne und Produktivitätswachstum Hand in Hand“, sagte McGowan. „Wenn es Produktivitätswachstum gibt, arbeiten Firmen besser und [when] sie machen es besser, sie können höhere Löhne anbieten.“

Sie sagte, Japans alternde Bevölkerung sei ein zusätzliches Problem, da eine ältere Erwerbsbevölkerung tendenziell mit niedrigerer Produktivität und niedrigeren Löhnen gleichzusetzen sei. Auch die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, ändert sich.

Laut McGowan waren im Jahr 2021 fast 40 % der gesamten Belegschaft Japans in Teilzeit beschäftigt oder arbeiteten unregelmäßig, gegenüber etwa 20 % im Jahr 1990.

„Da der Anteil dieser unregelmäßig Beschäftigten gestiegen ist, bleiben natürlich auch die Durchschnittslöhne niedrig, weil sie weniger verdienen“, sagte sie.

Ökonomen zufolge trägt Japans einzigartige Arbeitskultur zur Lohnstagnation bei.

Viele Menschen arbeiten im traditionellen System der „lebenslangen Beschäftigung“, bei dem Unternehmen außerordentliche Anstrengungen unternehmen, um die Arbeitnehmer lebenslang auf der Gehaltsliste zu halten, sagte Angrick.

Das bedeutet, dass sie in guten Zeiten oft sehr vorsichtig mit Lohnerhöhungen umgehen, um ihre Arbeiter in schwierigen Zeiten schützen zu können.

„Sie wollen die Leute nicht entlassen. Sie brauchen also diesen Puffer, um sie im Krisenfall auf der Gehaltsliste halten zu können.“ er sagte.

Sein auf Dienstalter basierendes Vergütungssystem, bei dem die Arbeitnehmer nach Rang und Rang bezahlt werden Die Betriebszugehörigkeit statt der Leistung senkt die Anreize für Menschen, den Arbeitsplatz zu wechseln, was laut McGowan in anderen Ländern im Allgemeinen dazu beiträgt, die Löhne in die Höhe zu treiben.

„Das größte Problem auf dem japanischen Arbeitsmarkt ist das hartnäckige Beharren auf der Bezahlung nach Dienstalter“, sagte Jesper Koll, ein bekannter japanischer Stratege und Investor, zuvor gegenüber CNN. „Wenn eine echte leistungsorientierte Bezahlung eingeführt würde, gäbe es viel mehr Jobwechsel und Karriereaufstiege.“

Im vergangenen Monat warnte Kishida, dass die Wirtschaft auf dem Spiel stehe, und sagte, Japan riskiere, in eine Stagflation zu geraten, wenn die Lohnerhöhungen weiterhin hinter den Preiserhöhungen zurückblieben. Der Begriff bezeichnet eine Zeit hoher Inflation und stagnierenden Wirtschaftswachstums.

Die Erhöhung der Löhne um 3 % oder mehr pro Jahr war bereits ein Kernziel der Kishida-Regierung. Jetzt will der Premierminister noch einen Schritt weiter gehen und plant, ein stärker formalisiertes System zu schaffen.

Auf die Frage nach Einzelheiten sagte ein Regierungssprecher gegenüber CNN, dass neue „umfassende wirtschaftliche Maßnahmen eine erweiterte Unterstützung für Lohnerhöhungen beinhalten werden, die mit einer Verbesserung der Produktivität verbunden sind“.

Die Behörden planen, bis Juni Richtlinien für Unternehmen einzuführen, sagte ein Vertreter des Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales.

Unterdessen fordert die größte Gewerkschaftsgruppe des Landes, der Japanische Gewerkschaftsbund oder Rengo, bei den diesjährigen Gesprächen mit dem Management verschiedener Unternehmen Lohnerhöhungen von 5 %. Die jährlichen Verhandlungen beginnen in diesem Monat.

In einer Erklärung sagte Rengo, dass es den Vorstoß mache, weil die Arbeiter „auf globaler Ebene schlechtere Löhne“ verdienten und Hilfe bei steigenden Preisen benötigten.

Einige Unternehmen haben bereits gehandelt. Fast Retailing (FRCOF), das Unternehmen hinter Uniqlo und Theory, kündigte letzten Monat an, die Gehälter in Japan um bis zu 40 % zu erhöhen, und räumte ein, dass die Vergütung im Land in den letzten Jahren „niedrig geblieben“ sei.

Während die Inflation ein Faktor war, wollte sich das Unternehmen „an globalen Standards ausrichten, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu steigern“, sagte ein Sprecher von Fast Retailing gegenüber CNN.

Laut einer im vergangenen Monat veröffentlichten Reuters-Umfrage plant mehr als die Hälfte der großen Firmen des Landes, die Löhne in diesem Jahr anzuheben.

Suntory, einer der größten Getränkehersteller Japans, könnte einer von ihnen sein.

Laut einem Sprecher erwägt CEO Takeshi Niinami eine Erhöhung um 6 % für seine japanische Belegschaft von etwa 7.000 Mitarbeitern und fügte hinzu, dass dies Gegenstand von Verhandlungen mit einer Gewerkschaft sei.

Die Nachricht kann andere Unternehmen dazu veranlassen, diesem Beispiel zu folgen.

„Wenn einige der größten Unternehmen in Japan die Löhne erhöhen, werden viele andere Unternehmen folgen“, und sei es nur, um wettbewerbsfähig zu bleiben, sagte Yamaguchi. „Viele Firmen schauen sich an, was andere Firmen machen.“