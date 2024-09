Seoul. Der Angriff ist an Niedertracht kaum zu überbieten: Am Mittwochmorgen wurde ein 10-jähriger Junge auf dem Weg zur japanischen Schule in Shenzhen erstochen. Keine 24 Stunden später gab das japanische Konsulat im südchinesischen Guangzhou schließlich den Tod des Schülers bekannt. Der Täter, ein 44-jähriger Chinese, sitzt seither in Untersuchungshaft.

Die Hintergründe werden derzeit von den Behörden untersucht. Ein nationalistisches Motiv gilt jedoch als so gut wie sicher: Der Messerangriff ereignete sich am 18. September – dem historischen Tag, an dem die Armee des Kaiserlichen Japans 1931 eine Bombenexplosion vortäuschte, um ihre Invasion des chinesischen Festlands zu rechtfertigen. „Ich habe die chinesische Seite erneut aufgefordert, für die Sicherheit der japanischen Bürger zu sorgen“, sagte der japanische Botschafter Kenji Kanasugi gegenüber der internationalen Presse in Peking.

Verhältnis zwischen Japan und China extrem angespannt

Ein ganz ähnlicher Vorfall ereignete sich erst vor wenigen Monaten. Im Juni attackierte ein Mann einen japanischen Schüler und seine Mutter an einer Bushaltestelle im ostchinesischen Suzhou. Dass der Junge überlebte, war nur dem heldenhaften Einsatz einer chinesischen Busfahrerin zu verdanken, die selbst bei der Verhinderung des Mordversuchs ihr Leben verlor.

Historisch gesehen war das Verhältnis zwischen Japan und China äußerst gespannt. In den 1930er Jahren besetzten japanische Truppen Teile des chinesischen Festlands, installierten im Nordosten der Mandschurei einen Marionettenstaat und begingen grausame Kriegsverbrechen. Bis heute werden in China die Traumata von damals in der Öffentlichkeit wachgehalten: Es vergeht kein Tag, ohne dass das staatliche Fernsehen historische Seifenopern ausstrahlt, in denen die Bösewichte stets die Japaner sind.

Gedenken an den 93. Jahrestag des Vorfalls vom 18. September 1931, bei dem japanische Truppen in China einfielen. Quelle: Pan Yulong/XinHua/dpa

Aber auch in den sozialen Medien und bei Tischgesprächen in Restaurants sind antijapanische Hassreden weit verbreitet. Dass historische Feindseligkeiten in brutale Gewalt umschlagen, hat in den vergangenen Monaten zu tiefer Verunsicherung in der japanischen Diaspora geführt. „Wenn es spät in der Nacht ist, lüge ich im Taxi meistens, wenn mich der Fahrer fragt, woher ich komme – einfach, um unangenehme Situationen zu vermeiden“, sagt ein japanischer Journalist in Peking.

Vor allem japanische Schulen im Reich der Mitte treffen mittlerweile strenge Vorsichtsmaßnahmen: In Peking hat die Schulleitung eine Sammelmail an alle Eltern geschickt, in der sie rät, in der Öffentlichkeit nicht laut Japanisch zu sprechen. In Guangzhou ruft die Schule die Eltern sogar dazu auf, das Haus nur zu verlassen, wenn es unbedingt nötig ist. Zudem sollen zusätzliche Sicherheitskräfte eingestellt werden.

„Es gibt tatsächlich einen Weg, wie die chinesische Regierung die antijapanische Stimmung auflösen könnte“, sagt der Journalist Wang Zhian, der nach Jahrzehnten beim chinesischen Staatsfernsehen heute im Exil in Japan lebt. „Zuerst müsste der Premierminister Japan besuchen, dann Xi Jinping. Danach wird die antijapanische Stimmung in der Bevölkerung sicher verschwinden“, schreibt Wang auf X, ehemals Twitter. Die Ansichten der Bevölkerung in China würden vor allem von ganz oben beeinflusst, so Wang: „Sie wissen, dass die Regierung Japan hasst, also hassen sie Japan auch.“

Ausländer als Sündenböcke

Tatsächlich hat Chinas Parteiführung unter Xi Jinping in den vergangenen Jahren immerhin ein gesellschaftliches Klima geschaffen, in dem der Nationalismus wirkungsvoll gedeihen konnte. Ausländer werden in den Medien häufig als potenzielle Spione charakterisiert, westlichen Regierungen wird vorgeworfen, sie würden vor allem daran arbeiten, Chinas wirtschaftlichen Aufstieg zu verhindern. Die größten Feinde sind dabei stets Japan und die USA – beides Länder, deren Bürger in den vergangenen Monaten Opfer von Hassattacken wurden.

Auch die chinesische Regierung nutzt das Ausland zunehmend als Sündenbock, um sowohl von den eigenen wirtschaftlichen Problemen abzulenken als auch die eigene Macht zu legitimieren. Gleichzeitig ist sich Peking jedoch bewusst, dass die von ihm heraufbeschworenen nationalistischen Geister letztlich den nationalen Interessen zuwiderlaufen können. Wenn sich ausländische Expats in China nicht mehr sicher fühlen, stünde dies nicht nur Pekings globaler Charmeoffensive im Wege, sondern würde auch das ohnehin marode Investitionsklima verschlechtern.

Entsprechend versucht die Regierung, das Thema herunterzuspielen. „Das ist ein Einzelfall“, sagte Lin Jian, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, am Donnerstag: „Wir heißen Menschen aus allen Ländern, auch aus Japan, immer willkommen, nach China zu reisen, dort zu studieren, Geschäfte zu machen und zu leben.“

Es ist bezeichnend, dass Chinas Medien selbst Stunden nach Bekanntwerden der Nachricht nicht über den Tod des japanischen Studenten berichteten – ja, sie durften offensichtlich nicht darüber berichten. Warum die Zensurbehörden das Thema zumindest vorübergehend tabuisierten, ist nicht bekannt. Am wahrscheinlichsten ist aber, dass die Regierung befürchtet, dass eine prominente Berichterstattung mögliche Nachahmer inspirieren könnte. Gleichzeitig ist es auch offensichtlich, dass die Behörden davor zurückschrecken, die Schattenseiten der eigenen Gesellschaft öffentlich anzusprechen. In Pekings Augen könnte dies „die gesellschaftliche Stabilität gefährden“.