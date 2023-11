Japanische Wissenschaftler entdecken versehentlich ein Virus in Insekten, das nur Männchen tötet

Eine Gruppe von Wissenschaftlern der Minami-Kyushu-Universität in der japanischen Präfektur Miyazaki hat zufällig ein Virus entdeckt, das nur männliche Insekten befällt – eine Entdeckung, die eines Tages möglicherweise dazu beitragen könnte, die Populationen von Krankheitsüberträgern wie Mücken zu kontrollieren.

Eine Raupe: Die Entdeckung des Virus, das später Spodoptera litura male-killing virus oder SLMKV genannt wurde, geschah ausschließlich zufällig, nachdem Misato Terao, ein Forschungstechniker an der Universität, im Campus-Gewächshaus eine grüne Raupe gefunden hatte, die als Tabakwurm identifiziert wurde und Impatiens fraß zur New York Times.

Anstatt den Eindringling ordnungsgemäß zu beseitigen, beschloss Misato, die Raupe zum Insektenphysiologen der Universität, Yoshinori Shintani, zu bringen, der dachte, dass sie ein gutes Futtermittel für die anderen Insekten sein würde.

Erstaunliche Entdeckung: Yoshinori überprüfte die Raupe einige Tage später noch einmal, nachdem er das Insekt zu den anderen gelegt hatte. Zu seiner Überraschung stellte sich heraus, dass es sich bei 50 Motten um weibliche Tiere handelte.

Yoshinori war neugierig auf die Ergebnisse und beschloss, die weiblichen Motten aus dem Gewächshaus mit männlichen Motten zu züchten, die er in seinem Haus gefunden hatte. Nachdem er den Prozess durchlaufen hatte, stellte er fest, dass in der 13. Generation der Nachkommen der Falter nur drei Männchen geboren wurden.

Mit diesen neuen Informationen glaubten Yoshinori und sein Kollege Daisuke Kageyama, ein Forscher der Nationalen Organisation für Landwirtschaft und Lebensmittelforschung in Japan, dass sie einen „männlichen Killer“ unter ihren Insekten entdeckt hatten.

Weitergehen: Nach einem Experiment zur Ermittlung der Ursache des Phänomens kam die Gruppe zu dem Schluss, dass es sich um ein Virus handelte, nachdem die genetische Analyse verräterische Anzeichen dafür ergab. Sie versuchten auch, die „männertötende“ Wirkung mit Antibiotika zu beseitigen, was jedoch zu keinem positiven Ergebnis führte, da die Behandlung nur gegen Bakterien wirksam ist.

Nach Angaben der New York Times wurden nur zwei Arten männlich tötender Viren dokumentiert, und SKLMV könnte sich getrennt entwickelt haben.

Die japanischen Wissenschaftler stellten fest, dass das mütterlich vererbte Virus, das sie fanden, aus der Familie der Partitiviridae stammte, betonten jedoch in der Studie, dass „nicht bekannt sei, ob männlich-tötende Viren auf Partitiviridae beschränkt seien oder in anderen Taxa gefunden werden könnten.“

Sie fanden außerdem heraus, dass SLMKV nach der Infektion einiger Tabakmotten infektiös und vererbbar ist. Das Ergebnis zeigte, dass die nächste Generation mehr Weibchen hervorbrachte, während die folgenden Generationen keine Männchen enthielten.

Die Wissenschaftler gingen davon aus, dass die Wirkung des Virus dadurch wieder entfacht wurde, dass die Umgebung der Raupe das perfekte Klima hatte – nicht zu kalt für die Tabak-Eule und nicht zu heiß für den SLMKV.

Weitergabe der Neuigkeiten: Nach der Entdeckung dokumentierten Yoshinori, Daisuke, Misato und andere Forscher ihre Ergebnisse in einer Studie, die am Montag in The Proceedings of the National Academies of Sciences (PNAS) veröffentlicht wurde.

Möglicher Verantwortlicher: Die neueste Entdeckung könnte dazu beitragen, die Population der landwirtschaftlichen Schädlinge, mit denen die Tabakwürmer in Zusammenhang stehen, zu kontrollieren.

Diese Entdeckung könnte auch dazu beitragen, die Suche nach einem „weiblichen Killer“ voranzutreiben, der sich als nützlich erweisen könnte, um die Population von Krankheitsüberträgern wie Mücken unter Kontrolle zu halten.

